இரவில் நாகினியாக மாறும் மனைவி..கணவர் கொடுத்த பகீர் புகார்!

Husband Complaints Wife Turning Into Nagin : உத்திர பிரதேசத்தில் இருக்கும் சீதாபூர் எனும் இடத்தில்தான், இந்த சம்பவம் நடந்துள்ளது. இதில் புகார் கொடுத்துள்ள நபரின் பெயர், மீரஜ். லொதாசா எனும் கிராமத்தை சேர்ந்த இவர், மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கொடுத்துள்ள புகார் அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்துள்ளது. இது குறித்த முழு தகவல், இதோ.
பகலில் மனைவி..இரவில் நாகினி!
கடந்த அக்டோபர் 4ஆம் தேதி, சமாதன் திவாஸ் எனப்படும், மக்கள் குறைதீர்ப்பு கூட்டம் மேற்கூறிய பகுதியில் நடந்திருக்கிறது. அங்கு, அதிகாரிகளிடம் மீரஜ் கூறியுள்ள விஷயங்கள், பெரும் வியப்பையும், ஆச்சரியத்தையும் ஏற்படுத்தி உள்ளது. மீரஜ், தனது மனைவி நாசிமுன் கடந்த சில நாட்களாகவே மன ரீதியாக சரியாக இல்லை என்பதை கூறியிருக்கிறார்.
பகலில் சாதாரணமாக இருக்கும் அவரது மனைவி, இரவானால் பாம்பு போல சத்தம் கொடுப்பதாகவும், “ஸ்..ஸ்..” என்று நாகினி போல முனகுவதாகவும் கூறியிருக்கிறார். இது, தன்னை மிகவும் பயமுறுத்துவதாக கூறும் இவர், உள்ளூர் போலீஸாரிடம் இது குறித்து பல முறை கூறியும் எந்த நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படவில்லை என்று கூறியிருக்கிறார். இதனால்தான், மாவட்ட ஆட்சியர் வரை இந்த விஷயத்தை கொண்டு வர வேண்டியதாக போய் விட்டதாக கூறியிருக்கிறார்.
மீரஜ் இப்படியொரு புகார் கொடுப்பதை பார்த்து, அதை கேட்ட அதிகாரிகள் பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகியிருக்கின்றனர். பின்னர், அந்த பகுதிக்குரிய காவல் அதிகாரியிடம் கூறி, தகுந்த நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார். மீரஜ் இப்படியொரு புகார் கொடுப்பதை பார்த்து, அதை கேட்ட அதிகாரிகள் பெரும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாகியிருக்கின்றனர். பின்னர், அந்த பகுதிக்குரிய காவல் அதிகாரியிடம் கூறி, தகுந்த நடவடிக்கைகளை எடுக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் உத்தரவிட்டிருக்கிறார்.
என்ன நாகினி கதையா இருக்கு?
தமிழை விட, இந்தியில் இப்படி நாகினி கதைகள் பல வந்துள்ளன. தென்னிந்தியாவிலுமே இப்படி பல கதைகள் சொல்லப்படுவதுண்டு. குறிப்பாக, சில ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஒளிபரப்பான ‘நாகினி’ சீரியல் இந்தியா முழுவதும் ரொம்ப பிரபலம். ஒரு குடும்பத்தை பழி வாங்க வேண்டும் என்று வரும் அந்த நாகினி, மனித உருவம் கொண்டு அவர்களை அழிக்க வீட்டிற்குள் நுழையும். கடைசியில், அந்த நாகினி மனம் மாறி, மனித உருவத்திலேயே இருந்து கொள்ளும். மேற்கூறிய சம்பவம், அப்படிப்பட்ட ஏதேனும் நாகினி கதையாக இருக்குமோ என்பது இது குறித்து கேள்வி பட்டவர்களின் கருத்தாக உள்ளது.
