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சாக்கடையில் கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்.. பாஜக கவுன்சிலரின் வினோத வீடியோ! வைரல்

ஆக்ராவில் பாஜக கவுன்சிலர் ஒருவர் சாக்கடையின் நடுவே நின்று கேக் வெட்டி தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடிய வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Jun 26, 2026, 02:23 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:23 PM IST
சாக்கடையில் கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்.. பாஜக கவுன்சிலரின் வினோத வீடியோ! வைரல்
Source: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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