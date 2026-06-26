/சாக்கடையில் கேக் வெட்டி பிறந்தநாள் கொண்டாட்டம்.. பாஜக கவுன்சிலரின் வினோத வீடியோ! வைரல்

சுற்றுலா பயணிகளை ஈர்க்கும் உலக புகழ்பெற்ற தாஜ்மகால் அமைந்திருக்கும் ஆக்ரா நகரில் பாஜக கவுன்சிலர் சாக்கடையில் இறங்கி கேக் வெட்டி தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடிய வினோத வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது. அவர் ஆக்ரா மாநகராட்சியின் அலட்சிய போக்கை கண்டித்து இப்படியான ஒரு நூதன போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அதாவது, ஆக்ரா மாநகராட்சியின் நியூ விஜய் நகர் காலனிக்கு உட்பட்ட நக்லா தானி பகுதியில் உள்ள பிரதான வடிகால் நீண்ட நாட்களாக தூர்வாரப்படாமல் கழிவுநீர் தேங்கி வந்துள்ளது. பருவமழை தொடங்குவதற்கு முன்பாக நகரின் அனைத்து வடிகால்களும் சுத்தம் செய்யப்படும் என மாநகராட்சி நிர்வாகம் உறுதியளிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் இதுவரை வாக்குறுதி நிறைவேற்றப்படவில்லை.
இதனால் அப்பகுதி மக்கள் மற்றும் பாஜக கவுன்சிலரான கிஷன் நாயக் ஆகியோர் தரப்பில் இருந்து பல முறை மாநகராட்சியிடம் புகார் அளித்தும் எந்தவொரு நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இந்த நிலையில்தான் பாஜக கவுன்சிலர் கிஷன் நாயக் மாநகராட்சிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் விதமாக தனது பிறந்தநாளை சாக்கடையில் இறங்கி கேக் வெட்டி கொண்டாடி உள்ளார்.
Agra BJP councillor marks birthday standing in waterlogged drain to protest civic negligence... pic.twitter.com/tVUOTQ4mGd— SriSathya (@sathyashrii) June 26, 2026
மாநகராட்சியின் அலட்சிய போக்கை கண்டித்து கவுன்சிலர் கிஷன் நாயக் மற்றும் அவரது ஆதரவாளர்கள் சேர்ந்து சாக்கடையில் இறங்கி பிறந்தநாளை கொண்டாட முடிவு செய்துள்ளனர். அதன்படி, சாக்கடையில் நடுவே அழுக்கு நீரில் நின்றபடி, ஒரு மேஜை போட்டு, அதன் மீது பிறந்தநாள் கேக் வைத்து வெட்டி உள்ளனர். கவுன்சிலர் கிஷன் நாயக்கிற்கு அவரது ஆதரவாளர்கள் பூ மாலை அணிவித்து தலையில் தலைப்பாகையைகட்டி வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர். அதோடு ஜெய் பீம் போன்ற முழக்கங்களை எழுப்பினர். இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
ஸ்மார்ட் சிட்டி ஆக்ராவில் ஆளுங்கட்சி கவுன்சிலரே சாக்கடையில் இறங்கி போராடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
மேலும், இதுதொடர்பாக மாநகராட்சி அதிகாரிகளிடம் சுமார் 12 முறைக்கும் மேலாகப் புகார் அளித்தும் எந்தவொரு பலனும் கிடைக்கவில்லை எனப் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர். தற்போது பருவமழை தொடங்கவுள்ள நிலையில், சாக்கடை நீர் தெருக்களில் பெருக்கெடுத்து ஓடி நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது. எனவே, இனியாவது மாநகராட்சி நிர்வாகம் உடனடியாக வடிகால் பணிகளைச் சீரமைக்க வேண்டும் எனப் பொதுமக்களும், சமூக ஆர்வலர்களும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.