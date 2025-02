Delhi New CM: யார் இந்த ரேகா குப்தா? டெல்லி புதிய முதலமைச்சரின் சுவாரஸ்ய பின்னணி!

Delhi New CM Rekha Gupta: மாணவர் அணியின் தலைவராக இருந்து பிறகு முழு நேர அரசியல்வாதியாக மாறி தற்போது டெல்லியின் முதலமைச்சராக உயர்ந்துள்ளார் ரேகா குப்தா. அவரின் இந்த வளர்ச்சி மக்கள் சேவையில் அவரின் அர்ப்பணிப்பைக் காட்டுகிறது. வடக்கு டெல்லியின் முன்னாள் மேயராக இருந்த ரேகா குப்தா டெல்லி முதல்வர்களுக்கான போட்டியில் அனைவரையும் பின்னுக்கு தள்ளி வெற்றி பெற்றுள்ளார். நீண்ட ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தலைநகர் டெல்லியில் ஆட்சியை பிடித்துள்ள பாஜக இதனை தக்க வைத்துக்கொள்ள பல புதிய முயற்சிகளை எடுத்து வருகிறது. இதற்கு ரேகா குப்தா அதிகம் உதவுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க - Siddaramaiah Setback | அடுத்த கர்நாடக முதல்வர் யார்? சித்தராமையாவுக்கு வந்த சிக்கல்.. பாஜக ஹேப்பி

யார் இந்த ரேகா குப்தா?

ஹரியானாவில் உள்ள ஜூலானா பகுதியை சேர்ந்த ரேகா குப்தா நீண்ட ஆண்டுகளாக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் (BJP) முக்கிய உறுப்பினராக இருந்து வருகிறார். பொது சேவையில் அதிக ஆர்வம் கொண்ட இவர் பல்வேறு போராட்டங்களில் ஈடுபட்டுள்ளார். குறிப்பாக டெல்லி அரசியலில் இவரது பெயர் முக்கியமானது. ஷாலிமார் பாக் தொகுதியில் நின்று வெற்றி பெற்றுள்ள இவர் தன்னுடைய செயல்பாடுகளால் அனைவரையும் திரும்பி பார்க்க வைத்தார். ஆர்எஸ்எஸ் குடும்ப பின்னணி கொண்ட ரேகா குப்தா டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தில் தனது கல்லூரி வாழ்க்கையை தொடங்கினார். இளங்கலை வணிகம் படித்துள்ள இவர் மேலாண்மை மற்றும் கலைகளில் பட்டங்கள் பெற்றுள்ளார். பிறகு அரசியலில் தொடர்ந்து ஈடுபட்டு வந்துள்ளார்.

Congratulations @gupta_rekha on being elected leader of the legislative party of @BJP4Delhi. Under the leadership of PM @narendramodi and with the guidance of @BJP4India president @JPNadda, I am confident that our government will serve the people of Delhi to meet with their… pic.twitter.com/l04hZUBn6Z

— Nirmala Sitharaman (@nsitharaman) February 19, 2025