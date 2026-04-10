மகளிருக்கு மாதம் ரூ.3,000... DA உயர்வு... பாஜகவின் அதிரடி தேர்தல் அறிக்கை

BJP Election Manifesto: மேற்கு வங்கம் சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு பாஜக இன்று தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது. இந்நிலையில் மகளிருக்கு மாதம் ரூ.3 ஆயிரம் வழங்கப்படும் என பாஜக அறிவித்துள்ளது.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 10, 2026, 02:44 PM IST

camera icon10
BJP Election Manifesto For West Bengal Assembly Polls 2026: மேற்கு வங்கம் சட்டப்பேரவை களம் தற்போது சூடுபிடித்துள்ளது. மூன்று முறை ஆட்சியை பிடித்த திரிணாமுல் காங்கிரஸ், 4வது முறையாகும்; மத்தியில் ஆளும் பாஜக முதல்முறையாகும் ஆட்சியை பிடிக்க முட்டிமோதி வருகின்றன.

வரும் ஏப்ரல் 23ஆம் தேதி மற்றும் ஏப்ரல் 29ஆம் தேதி என இரு கட்டமாக தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது.தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, கேரளா, அசாம் என நான்கு மாநிலங்களுடன், மேற்கு வங்க தேர்தலின் வாக்கு எண்ணிக்கையும் மே 4ஆம் தேதி அன்று நடைபெற இருக்கிறது.

இந்நிலையில், மேற்கு வங்க தேர்தலை முன்னிட்டு பாஜக அதன் 'சங்கல்ப் பத்ரா'எனும் தேர்தல் அறிக்கையை இன்று வெளியிட்டது. மத்திய உள்துறை அமைச்சரும், பாஜக மூத்த தலைவருமான அமித்ஷா, அக்கட்சியின் தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்டார். 

தேர்தல் அறிக்கையை வெளியிட்ட பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அமித்ஷா, "மகளிரின் வங்கிக் கணக்கில் ஒவ்வொரு மாதமும் 1ஆம் தேதி முதல் 5ஆம் தேதிக்குள் ரூ.3000 பாஜக செலுத்தும்" என தெரிவித்துள்ளார். மேலும் அனைத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும் அகவிலைப்படி உறுதிசெய்யப்படும் என்றும் ஆட்சிக்கு வந்து வெறும் 45 நாள்களில் 7வது ஊதியக்குழு நடைமுறைப்படுத்தப்படும் என்றும் வாக்குறுதிகளை அறிவித்துள்ளார். 

About the Author

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

BJPAmit ShahBJP Election ManifestoWest Bengal Assembly ElectionIndia News

