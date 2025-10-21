English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ‘இந்து இல்லாதோரிடம் பேசினால் காலை உடைக்கலாம்..’ சர்ச்சையில் சிக்கிய பாஜக எம்.பி!

‘இந்து இல்லாதோரிடம் பேசினால் காலை உடைக்கலாம்..’ சர்ச்சையில் சிக்கிய பாஜக எம்.பி!

Pragya Singh Thakur :இந்துக்கள் தவிர வேறு மதத்தினரிடம் பேசினால் பெண்கள் காலை உடைக்கலாம்-பாஜக எம்.பி சர்ச்சை கருத்து!

Written by - Yuvashree | Last Updated : Oct 21, 2025, 01:06 PM IST
  • இந்துக்கள் அல்லாதோரிடம் பெண்கள் பேசக்கூடாது..
  • மீறினால் காலை உடைக்கலாம்..
  • பாஜக எம்.பி.யின் சர்ச்சை கருத்து!

‘இந்து இல்லாதோரிடம் பேசினால் காலை உடைக்கலாம்..’ சர்ச்சையில் சிக்கிய பாஜக எம்.பி!

Pragya Singh Thakur : பாஜக எம்.பி ஒருவர், இந்து அல்லாதோரிடம் பெண்கள் பேசினால் அவர்களின் காலை பெற்றோர் உடைக்கலாம் என்று கூறியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

போபாலை சேர்ந் பாஜக எம்.பி ஒருவர், இந்து அல்லாதவர்களிடம் உங்கள் வீட்டு பெண்கள் பேசினால், அவர்களின் கால்களை உடையுங்கள் என்று கூறியிருப்பது கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

எக்.பி.யின் சர்ச்சை பேச்சு!

மத்திய பிரதேச மாநிலத்தின் முன்னாள் போபால் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் பிரக்யா சிங் தாக்கூர் சமீபத்தில் பேசிய கருத்துகள்தான், இப்போது பெரும் சர்ச்சைக்கு வழிவகுத்திருக்கிறது. இவர், பெற்றோர்கள் தங்களது மகள்கள் இந்து அல்லாதோர் வீடுகளுக்கு செல்வதை தடுக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கிறார். இதை மீறினால், அவர்கள் காலை உடைக்க வேண்டும் என்று பேசியிருக்கிறார்.

சில நாட்களுக்கு முன்பு, போபாலில் நடைப்பெற்ற ஆன்மிக நிகழ்வு ஒன்றில், பிரக்யா கலந்து கொண்டார். அதில், பெற்றோர்களின் விருப்பத்துக்கு மாறாக நடக்கும் பிள்ளைகளுக்கு, உடல் ரீதியாக துன்புறுத்தும் தண்டனைகளை வழங்க வேண்டும் என்று கூறியிருந்தார். 

பேசிய கருத்து:

“மனதை வலிமையாக வைத்திருக்க வேண்டும். உங்கள் வீட்டுப்பெண் (மகள்) உங்களுக்கு கீழ்ப்படியவில்லை என்றால், அவர்கள் இந்து அல்லாதோரின் வீட்டிற்கு சென்றால், வேறு எதையும் யோசிக்காமல் அவள் காலை உடையுங்கள். பெற்றோர்கள் சொல்வதை கேட்காத, உங்கள் பேச்சுக்கு கீழ்ப்படியாத பெண்கள் நிச்சயம் தண்டிக்கப்பட வேண்டும்.

குழந்தைகளின் நன்மைகளுக்காக அவர்களை அடிக்க வேண்டியிருட்ன்ஹால், அதிலிருந்து பின்வாங்க வேண்டாம். பெற்றோர்கள் இப்படி செய்வது, குழந்தைகளின் நன்மைக்காகத்தான். அவர்கள் பிறரால் துண்டுதுண்டாக வெட்டப்பட்டு கொல்லப்படுவதில் இருந்து பாதுகாப்பதற்காகத்தான் இப்படி செய்கிறோம்” என்று பேசியிருந்தார். இவர் இப்படி பேசியிருக்கும் வீடியோ, தற்போது இணையத்தில் வைரலாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

அந்த வீடியோவில் மேலும் அவர், “கலாச்சாரத்தின் மதிப்பை பின்பற்றாத, பெற்றோரின் பேச்சை கேட்காத, பெரியவர்களை மதிக்காத பெண்கள் வீட்டை விட்டு ஓடிப்போக தயாராக இருப்பார்கள். அவர்களை கண்காணித்துக்கொண்டே இருங்கள்..” என்றும் பேசியிருக்கிறார்.

கண்டனங்கள்..

மத்திய பிரதேசத்தின் எம்.பி.யின் இந்த கருத்துக்கு தற்போது நாடு முழுவதும் கடும் கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளது. குறிப்பாக, தமிழ்நாடு மக்கள் பலர், இந்த கருத்துக்கு எதிராக பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

