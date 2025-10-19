English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  India
  • 25 வயது பாடகியை வைத்து பாஜக போடும் ஸ்கெட்ச்... இவரின் சொதிப்பு எவ்வளவு?

25 வயது பாடகியை வைத்து பாஜக போடும் ஸ்கெட்ச்... இவரின் சொதிப்பு எவ்வளவு?

Maithili Thakur: பீகாரில் பாஜக சார்பில் தேர்தலில் போட்டியிடும் 25 வயதான பிரபல பாடகி மைதிலி தாக்கூரின் சொத்து மதிப்பு விவரம் தற்போது வெளியாகி உள்ளது. 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 19, 2025, 02:40 PM IST
  • மைதிலி அலிநகர் தொகுதியில் போட்டியிடுகிறார்.
  • மைதிலி சிறுவயது முதலே பிரபலமாக அறியப்படுபவர்.
  • இவர் வாக்குகளை அள்ளுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

25 வயது பாடகியை வைத்து பாஜக போடும் ஸ்கெட்ச்... இவரின் சொதிப்பு எவ்வளவு?

Bihar Assembly Election 2025: பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் மீதான எதிர்பார்ப்பு கடந்த மக்களவை தேர்தல் நிறைவடைந்த பின் இருந்த ஆரம்பித்துவிட்டது. காரணம், தற்போதைய மத்திய அமைச்சரவையில் பீகார் முதல்வரின் ஐக்கிய ஜனதா தளமும் அங்கம் வகிக்கிறது.

Bihar Election 2025: இருகட்டங்களாக வாக்குப்பதிவு 

பீகாரில் நடைபெறும் இந்த சட்டப்பேரவை தேர்தல் மத்தியிலும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் தாக்கம் செலுத்தும் என்பதால்தான், தேர்தல் தேதிகள் அறிவிக்கப்படும் முன்னரே அதிகம் எதிர்பார்ப்பு இருந்தது. அப்படியிருக்க வரும் நவம்பர் 6, 11 ஆகிய தேதிகளில் பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டது. நவம்பர் 14ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற இருக்கிறது. 

பாஜக, ஐக்கிய ஜனதா தளம் உள்ளிட்ட கட்சிகள் அடங்கிய ஆளும் தேசிய ஜனநாய கூட்டணியும், ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம், காங்கிரஸ் அடங்கிய எதிர்க்கட்சிகளின் மகா பந்தன் கூட்டணியும் ஆட்சியைக் கைப்பற்ற முனைப்பு காட்டி வருகின்றன. மூன்றாவது தரப்பாக பிரசாந்த் கிஷோரின் ஜன் சுராஜ் கட்சியும் தனித்து போட்டியிடுகிறது.

Maithili Thakur: தேர்தலில் போட்டியிடும் மைதிலி தாக்கூர்

தேர்தலுக்கு இன்னும் ஒரு மாதம் கூட இல்லாத நிலையில், அனைத்து கட்சிகளும் தங்களின் வேட்பாளரை அறிவித்து வருகின்றன. அந்த வகையில், பாஜக 101 தொகுதியில் போட்டியிடும் நிலையில், அதில் பிரபல நாட்டுப்புற பாடகர் மைதிலி தாக்கூரும் போட்டியிடுகிறார் என்பது பெரும் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. 

பாஜகவில் சேர்ந்த மறுநாளே இவர் வேட்பாளர் பட்டியலில் இடம்பெற்றது குறிப்பிடத்தக்கது. பாடகரில் இருந்து தற்போது அரசியல்வாதியாக உருமாற்றம் அடைந்திருக்கிறார். இவருக்கு மக்கள் மத்தியில் அதிக வரவேற்பு இருப்பதாலும், இளம்பெண் என்பதாலும் இவர் மீது அதிக எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது.  இவர் யார் என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Maithili Thakur: யார் இந்த மைதிலி தாக்கூர்?

பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலில், தர்பங்கா மாவட்டத்தில் உள்ள அலிநகர் தொகுதியில் இவர் பாஜக வேட்பாளராக போட்டியிடுகிறார்கள். இவர் இளைஞர்களுக்கான வேலைவாய்ப்பு, பெண் கல்வி ஆகியவற்றில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் அதே நேரத்தில் பாரம்பரியத்தை பாதுகாப்பதிலும் ஆர்வங்காட்டி வருகிறார். இவருக்கு பலத்த கலாச்சார பாரம்பரியம் இருக்கும் நேரத்தில், இவரை எதிர்ர்த்து மகா பந்தன் கூட்டணியில் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளத்தின் வினோத் மிஸ்ரா போட்டியிடுகிறார்.

Maithili Thakur: மைதிலி தாக்கூர் சொத்து மதிப்பு

மைதிலி தாக்கூர், சிறுவர்களுக்கான பாட்டும் பாடும் ரியாலிட்டி ஷோ மூலம் சிறு வயதிலேயே அறிமுகமானவர். அப்போது இருந்தே இவர் ஊடக வெளிச்சத்திலேயே இருக்கிறார். அந்த வகையில் அவர் தற்போது தாக்கல் செய்துள்ள வேட்புமனு மற்றும் பிரமாணப் பத்திரத்தின் மூலம் அவரின் சொத்து மதிப்பு விவரம் தெரியவந்துள்ளது. 25 வயதான மைதிலி தாக்கூரின் பெயரில் ரூ.4 கோடி மதிப்புள்ள அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்கள் உள்ளன. 2019-2020 காலகட்டத்தில் ரூ.12.02 லட்சமாக இருந்த இவரது வருடாந்திர வருமானம், 2023-24 காலகட்டத்தில் ரூ.28.67 லட்சமாக உயர்ந்துள்ளது, அதாவது வருமானம் இரட்டிப்பாகி உள்ளது. பாட்டு பாடுவது, சமூக வலைதள வருவாய், விளம்பர வருவாய் மூலம் இவரது வருமானம் உயர்ந்துள்ளது.

Maithili Thakur: மைதிலி தாக்கூர் முதலீடு

மேலும் அவரிடம் கையிருப்பில் 408 கிராம் தங்கம் உள்ளது, அதன் மதிப்பு சுமார் ரூ.53 லட்சமாகும். மேலும் கையிருப்பில் ரொக்கமாக ரூ.1 லட்சத்து 80 ஆயிரம் உள்ளது. அதுமட்டுமின்றி இவர் பல்வேறு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்திருக்கிறார். Bank of India Midcap Regular Growth Fund, SBI Multi Asset Allocation Fund and Regular Plan, HDFC Flexi Cap Fund Regular-Growth and ICICI Pro Large Cap Fund உள்ளிட்ட மியூச்சுவல் ஃபண்டில் முதலீடு செய்துள்ளார். 

Maithili Thakur: அசையும் சொத்துகள், அசையா சொத்துகள்

இவரதை அசையா சொத்துக்களில் ரியல் எஸ்டேட் முதலீடும் அடக்கம். கடந்த 2022ஆம் ஆண்டில் ரூ.47 லட்சத்திற்கு இவர் நிலம் வாங்கியுள்ளார். தற்போது அந்த நிலத்தின் மதிப்பு ரூ.1.5 கோடியாகும். இவரின் அசையும் சொத்துக்கள் ரூ.2.32 கோடியாகும். அதில் ஹோண்டா ஆக்டிவா ஸ்கூட்டரும் அடக்கம். பெண்கள், இளைஞர்கள் மத்தியில் இவருக்கு வரவேற்பு இருப்பதன் மூலம், வடக்கு பீகாரில் முன்னேறிய சமூகத்தினர் மற்றும் இளைஞர்களின் வாக்குகளை குவிக்கலாம் என பாஜக திட்டமிடுகிறது. 

