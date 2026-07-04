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பெண் மருத்துவரிடம் அத்துமீறல், கொலை மிரட்டல்: பாஜக இளைஞரணித் தலைவரை தேடும் போபால் போலீஸ்

Madhya Pradesh: மத்தியப் பிரதேசத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி ஒன்றில் நள்ளிரவில் ஏற்பட்ட அவசரச் சிகிச்சையின்போது, ​​பாஜக யுவ மோர்ச்சா மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் ஒருவர் பெண் மருத்துவர் ஒருவரிடம் அத்துமீறி நடந்துகொண்டதாகவும், அதை எதிர்த்தபோது அவரைச் சுட்டுக் கொல்வதாக மிரட்டியதாகவும் கூறப்படும் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 04, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:42 PM IST
பெண் மருத்துவரிடம் அத்துமீறல், கொலை மிரட்டல்: பாஜக இளைஞரணித் தலைவரை தேடும் போபால் போலீஸ்
Image Credit: Woman Doctor Molested by BJP Youth Leader in Madhya Pradesh (Photo: Twitter) Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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