/பெண் மருத்துவரிடம் அத்துமீறல், கொலை மிரட்டல்: பாஜக இளைஞரணித் தலைவரை தேடும் போபால் போலீஸ்

போபால்: மத்தியப் பிரதேசத்தின் சாகர் மாவட்டத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில், முதுகலை மருத்துவர் ஒருவரைத் துன்புறுத்தியதாகவும், மருத்துவமனை ஊழியர்களை அவதூறாகப் பேசியதாகவும், மருத்துவர்களைச் சுட்டுக் கொல்வதாக மிரட்டியதாகவும் கூறி, பாஜக தலைவர் ஒருவர் மற்றும் அவரது உதவியாளர் மீது காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இச்சம்பவத்தைக் கண்டித்து, பயிற்சி மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் வெள்ளிக்கிழமையன்று பெரும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மத்தியப் பிரதேசத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவக் கல்லூரி ஒன்றில் நள்ளிரவில் ஏற்பட்ட அவசரச் சிகிச்சையின்போது, பாஜக யுவ மோர்ச்சா மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் ஒருவர் பெண் மருத்துவர் ஒருவரிடம் அத்துமீறி நடந்துகொண்டதாகவும், அதை எதிர்த்தபோது அவரைச் சுட்டுக் கொல்வதாக மிரட்டியதாகவும் கூறப்படும் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இச்சம்பவம் மருத்துவர்கள் மத்தியில் கடும் கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளதுடன், மருத்துவச் சேவைகளையும் பாதித்துள்ளது. மேலும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை 24 மணி நேரத்திற்குள் கைது செய்யாவிட்டால் மாநிலம் தழுவிய வேலைநிறுத்தப் போராட்டம் நடத்தப்படும் என்று இளநிலை மருத்துவர்கள் சங்கம் (JUDA) எச்சரித்துள்ளது.
பாஜக மாநில யுவ மோர்ச்சா செயற்குழு உறுப்பினரான அனில் ஸ்ரீவாஸ்தவா மற்றும் அவருடன் வந்த நபர் ஆகியோர் மீது சாகர் காவல்துறையினர் 'பாரதிய நியாய சன்ஹிதா' (BNS) சட்டத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர். இருவரையும் கைது செய்வதற்கான தேடுதல் வேட்டை நடைபெற்று வருவதாகக் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
புகாரின்படி, சாகரில் உள்ள புந்தேல்கண்ட் மருத்துவக் கல்லூரியில் (BMC) வியாழக்கிழமை அதிகாலை இச்சம்பவம் நடந்துள்ளது. அங்கு லட்சுமி திவாரி என்ற பெண் நோயாளி அவசரச் சிகிச்சைக்காக அதிகாலை 2 மணியளவில் அழைத்து வரப்பட்டிருந்தார்.
நோயாளி மருத்துவமனைக்கு வருவதற்கு முன்பே, அவரது சிகிச்சை தொடர்பாகத் தொடர்ந்து தொலைபேசி அழைப்புகள் வந்ததாக மருத்துவமனை ஊழியர்கள் தெரிவித்தனர். சிகிச்சையின்போது, நோயாளியுடன் வந்த இருவர் மருத்துவப் பணியாளர்களிடம் அத்துமீறி நடந்துகொள்ளத் தொடங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது.
அவர்களின் நடத்தையை எதிர்த்தபோது, அனில் ஸ்ரீவாஸ்தவா (அனில் பிப்ரா என்றும் அழைக்கப்படுபவர்) என்ற நபர் தனது உடல் பாகங்களைத் தவறான முறையில் தொட முயன்றதாகவும், மருத்துவமனை வளாகத்திற்கு வெளியே வந்ததும் தன்னைச் சுட்டுக் கொல்வதாக மிரட்டியதாகவும் அந்தப் பெண் மருத்துவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார். செவிலியர்களும் அந்த இருவர் மீதும் அத்துமீறல் மற்றும் மிரட்டல் குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ளனர்.
பாஜக தலைவர் மற்றும் அவருடன் வந்தவர் மீது முதல் தகவல் அறிக்கை (FIR) பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதை கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் நரேந்திர சோலங்கி உறுதிப்படுத்தினார். "பெண் மருத்துவரின் புகாரின் அடிப்படையில் பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் தொடர்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. குற்றச்சாட்டுகளின் தீவிரத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, குற்றம் சாட்டப்பட்ட இருவரையும் விரைவில் கைது செய்வதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன," என்று அவர் கூறினார்.
இச்சம்பவம் மருத்துவக் கல்லூரிக்குள் பெரும் போராட்டத்தைத் தூண்டியது. மருத்துவர்கள் மற்றும் செவிலியர்கள் தங்கள் பணியை நிறுத்திவிட்டு, மருத்துவமனையின் பிரதான நுழைவாயிலை மறித்து, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களை உடனடியாகக் கைது செய்யுமாறு வலியுறுத்தினர். இந்தப் போராட்டத்தால் மருத்துவச் சேவைகள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டன. இதனால் நோயாளிகளும் அவர்களுடன் வந்தவர்களும் பல மணிநேரம் அவதிக்குள்ளாகினர்.
சம்பவம் நடந்த உடனேயே காவல்துறைக்கும் மருத்துவமனை நிர்வாகத்திற்கும் தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட போதிலும், எந்த நடவடிக்கையும் எடுப்பதற்கு முன்பே குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் மருத்துவமனையை விட்டு வெளியேறிவிட்டதாகப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மருத்துவர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.
மருத்துவமனை ஊழியர்களின் தகவலின்படி, காவல்துறை தலையிடுவதற்கு முன்பாகவே பாதுகாப்புப் பணியாளர்கள் அந்த நோயாளி மற்றும் அவருடன் வந்தவர்களை வளாகத்திற்கு வெளியே அழைத்துச் சென்றனர். அதன் பிறகு, காவல்துறை எந்தவித உடனடி நடவடிக்கையும் எடுக்காமலே அங்கிருந்து சென்றுவிட்டதாகக் கூறப்படுகிறது.
இச்சம்பவம் சுகாதாரப் பணியாளர்களின், குறிப்பாக அரசு மருத்துவமனைகளில் இரவுப் பணியில் ஈடுபடும் பெண் மருத்துவர்களின் பாதுகாப்பு குறித்த தீவிர கவலைகளை வெளிச்சத்திற்குக் கொண்டு வந்துள்ளதாக மருத்துவப் பணியாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
"மருத்துவமனைக்குள்ளேயே மருத்துவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு இல்லையென்றால், நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சையும் பராமரிப்பும் தவிர்க்க முடியாமல் பாதிக்கப்படும்," என்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மருத்துவர் ஒருவர் கூறினார்.
மூத்த காவல்துறை மற்றும் நிர்வாக அதிகாரிகளின் உறுதியளிப்பைத் தொடர்ந்து, அப்போராட்டம் தற்காலிகமாகத் திரும்பப் பெறப்பட்டது. இருப்பினும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் 24 மணி நேரத்திற்குள் கைது செய்யப்படாவிட்டால், மாநிலம் முழுவதும் உள்ள இளம் மருத்துவர்கள் (Junior Doctors) போராட்டத்தின் ஒரு பகுதியாகப் பணிப் புறக்கணிப்பில் ஈடுபடுவார்கள் என்று மத்தியப் பிரதேச இளம் மருத்துவர்கள் சங்கம் (JUDA) கடுமையான எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.
Yesterday night at around 1 am,a patient at Bundelkhand Medical College,SAGAR,MP harassed a female doctor by inappropriately touching her back repeatedly.After protesting ,his attendant ANIL SRIVASTAVA(in pic.) threatened to kill the doctors— INDIAN INSTITUTE OF MEMES (IIM) (@ShubhenduMurari) July 3, 2026
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குற்றம் சாட்டப்பட்டவரை காவல்துறை தொடர்ந்து தேடி வருவதால், புந்தேல்கண்ட் மருத்துவக் கல்லூரி வளாகம் முழுவதும் பாதுகாப்பு அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்தக் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்துக் கேட்டபோது, பி.ஜே.ஒய்.எம் மாநிலத் தலைவர் ஷ்யாம் டெய்லர், "தற்போது, இந்த விஷயம் என் கவனத்திற்கு வரவில்லை. நான் முதலில் உண்மைகளை உறுதிசெய்த பின்னரே இதுகுறித்து கருத்து தெரிவிக்க முடியும்" என்று கூறினார்.