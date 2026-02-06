ஆளுங்கட்சி பிரமுகர் சுட்டுக்கொலை... பரபரப்பை கிளப்பும் CCTV வீடியோ - பஞ்சாப்பில் பதற்றம்!

Lucky Oberoi Murder CCTV Video: ஆம் ஆத்மி கட்சியின் (AAP) முக்கிய பிரமுகரான லக்கி ஓபராய் (38) என்பவர் பஞ்சாப் மாநிலம் ஜலந்தர் நகரின் மாடல் டவுன் பகுதியில் உள்ள குருத்வாராவுக்கு (சீக்கியர்களின் வழிபாட்டுத் தலம்) வெளியே இன்று (பிப். 6) காலையில் அடையாளம் தெரியாத நபரால் சுட்டுக்கொல்லப்பட்டார். இச்சம்பவம் ஆம் ஆத்மி ஆளும் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கியிருக்கிறது.
Lucky Oberoi Murder: சிக்கிய சிசிடிவி
இந்நிலையில், இச்சம்பவத்தின் சிசிடிவி வீடியோ தற்போது வெளியாகி பரபரப்பை மேலும் அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது. கருப்பு உடை (Hoodie) அணிந்துகொண்டு, முகமூடியை அணிந்துகொண்டு ஒருவர் லக்கி ஓபராயின் வாகனத்தை நோக்கி வருவதையும், பக்கத்தில் வந்து பல முறை சுடுவதையும், அதன்பின் சம்பவ இடத்தில் இருந்து அவர் தப்பித்து ஓடுவதும் அந்த சிசிடிவி வீடியோவில் பதிவாகியிருக்கிறது.
Lucky Oberoi Murder: நடந்தது என்ன?
குறிப்பாக, தாக்குதல் தொடுத்தவர் மிக நிதானமாக வந்து இந்த கொடூரத்தை நிகழ்த்தி உள்ளார். மிக பொறுமையாக ஓபராயின் காரின் அருகே வரும் அந்த நபர் திடீரென சுட தொடங்குகிறார். அவர் அணிந்திருந்த கருப்பு உடை மூலம் தலை வரை முழுவதுமாக மறைந்திருந்தார், முகத்திலும் முகமூடி அணிந்திருந்ததால் அவரின் அடையாளம் இன்னும் உறுதியாகவில்லை. மேலும் இதை அவர் தனியாக செய்திருக்க வாய்ப்பில்லை என்றும் அவர் இருச்சக்கர வாகனத்தில் அங்கிருந்த தப்பிக்க ஒருவர் உதவியதும் அந்த சிசிடிவி வீடியோவில் தெரியவந்தது. இச்சம்பவம் இன்று காலை 7.37 மணியளவில் நடந்திருப்பதாக சிசிடிவி வீடியோவில் பதிவாகி உள்ளது.
லக்கி ஓபராய் இன்று காலையில் குருத்வாராவுக்கு வந்துள்ளார். அப்போது ஓபராய் அவரது மகேந்திரா Thar Roxx காரில் அமர்ந்து, காரை ஓட்டிச் செல்ல ஓட்டுநர் இருக்கையில் அமர்ந்திருந்தபோது இந்த துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் நடந்துள்ளது. துப்பாக்கிச்சூட்டில் ஓபராயின் கார் ஜன்னல் கண்ணாடிகள் நொறுங்கிவிட்டன. பக்கத்தில் நின்று கொண்டிருந்த இன்னொரு வாகனத்தின் கண்ணாடியும் இந்த துப்பாக்கிச்சூட்டில் சேதமடைந்தது.
Lucky Oberoi Murder: கடுமையான காயத்தால் உயிரிழப்பு
துப்பாக்கிச்சூட்டுக்கு பின் லக்கி ஓபராய் உடனடியாக ஜலந்தரில் இருக்கும் மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டுச்செல்லப்பட்டார். அப்போது அவர் சுயநினைவில் இருக்கவில்லை. அவருக்கு கடுமையான காயங்கள் ஏற்பட்டிருந்ததால் அவரை காப்பாற்ற இயலவில்லை என்றும் அவர் உயிரிழந்துவிட்டார் என்றும் ஜலந்தர் போலீசார் உறுதிப்படுத்தினர். துப்பாக்கிச்சூடு நடந்த சில மணிநேரங்களிலேயே போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனர், அந்த இடத்தையும் தங்களின் முழு கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவந்தனர்.
இச்சம்பவம் பஞ்சாப் அரசியல் களத்திலும் பெரும் பரபரப்பை உண்டாக்கியிருக்கிறது. மாநிலத்தில் சட்ட ஒழுங்கை ஆளும் ஆம் ஆத்மி கட்சி கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருக்கவில்லை என கடுமையான விமர்சனங்களை எதிர்க்கட்சிகள் எழுப்பி வருகின்றன.
Lucky Oberoi Murder: எதிர்க்கட்சிகள் சாடல்
காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்தவரும், பஞ்சாப் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவருமான பிரதாப் சிங் பஜ்வா அவரது X பக்கத்தில், "ஜலந்தரில் ஒரு குருத்வாராவிற்கு வெளியே பஞ்சாப் ஆம் ஆத்மி கட்சியைச் சேர்ந்த லக்கி ஓபராய் பட்டப்பகலில் படுகொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம், ஆளும் கட்சித் தலைவர்கள் கூட பாதுகாப்பாக இல்லாத நிலையில், சாதாரண குடிமக்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்கும் என்ற கொடூரமான யதார்த்தத்தை வெட்டவெளிச்சமாக்கி உள்ளது" என பதிவிட்டுள்ளார். கும்பல் வன்முறை மற்றும் நிர்வாக முடக்கம் ஆகியவற்றை பீடிக்கப்பட்டிருக்கும் ஆம் ஆத்மி அரசு நிர்வாகத்தை விட விளம்பரங்களில் அதிக கவனம் செலுத்துவதாகவும், சட்டம் ஒழுங்கு முழுமையாக சீர்குலைந்ததற்கு யார் காரணம் என்று முதல்வர் பகவந்த் மான் பதிலளிக்க வேண்டும் என்றும் பிரதாப் சிங் பஜ்வா கடுமையாக சாடி உள்ளார்.
