Delhi Blast: டெல்லியின் மஹிபால்பூர் பகுதியில் உள்ள ராடிசன் ஹோட்டல் அருகே வெடிச்சத்தம் கேட்டதை தொடர்ந்து அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் உள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 13, 2025, 10:13 AM IST

டெல்லியில் மீண்டும் வெடிச்சத்தம்: சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த காவல்துறை

வியாழக்கிழமை காலை டெல்லியின் மஹிபால்பூர் பகுதியில் உள்ள ராடிசன் ஹோட்டல் அருகே வெடிச்சத்தம் கேட்டதை தொடர்ந்து அப்பகுதியில் பரபரப்பான சூழல் உள்ளது. சம்பவம் குறித்து தீயணைப்பு படையினருக்கு காலை 9:18 மணிக்கு தகவல் கிடைத்தது. அதற்கான காரணத்தை விசாரிக்க காவல்துறையினர் சம்பவ இடத்தை அடைந்துள்ளனர்.

சம்பவம் குறித்து காலை 9:18 மணிக்கு தகவல் கிடைத்ததாக தீயணைப்புத் துறை தெரிவித்தது. உடனடியாக மூன்று தீயணைப்பு வாகனங்கள் சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பப்பட்டன. பின்னர் டெல்லி போலீசார் அப்பகுதியை ஆய்வு செய்து சந்தேகத்திற்கிடமான பொருள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தினர்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

DelhiBlastIndiaNew DelhiBomb Blast

