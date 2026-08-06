/Tarun Tejpal Convicted: தருண் தேஜ்பால் குற்றவாளி -பம்பாய் உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

கோவா: 2013-ஆம் ஆண்டு நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய டெஹல்கா (Tehelka) இதழின் முன்னாள் ஆசிரியர் தருண் தேஜ்பால் தொடர்பான பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் முக்கிய திருப்பம் ஏற்பட்டுள்ளது. கோவா அமர்வுநீதிமன்றம் 2021-ல் வழங்கிய விடுதலைத் தீர்ப்பை பம்பாய் உயர்நீதிமன்றத்தின் கோவா அமர்வு (ஆகஸ்ட் 6, 2026) ரத்து செய்து, தருண் தேஜ்பாலை (Tarun Tejpal) குற்றவாளியாக அறிவித்துள்ளது.
நீதிபதிகள் டாக்டர் நீலா கோகலே மற்றும் அமித் ஜம்சாண்டேகர் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு, கோவா அரசின் மேல்முறையீட்டை ஏற்று இந்த தீர்ப்பை வழங்கியது. தண்டனை தொடர்பான விசாரணை பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், தண்டனையின் அளவு குறித்து தனியாக உத்தரவு வழங்கப்பட உள்ளது.
2013 நவம்பரில் டெஹல்கா (Tehelka) இதழில் பணியாற்றிய இளம் பெண் பத்திரிகையாளர் ஒருவர், தனது மேலதிகாரியான தருண் தேஜ்பால், கோவாவில் நடைபெற்ற ThinkFest நிகழ்ச்சியின் போது இரண்டு முறை பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக புகார் அளித்தார்.
இந்த குற்றச்சாட்டு தேசிய அளவில் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது. பின்னர் கோவா காவல்துறை தானாக முன்வந்து (Suo Motu) வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணையை தொடங்கியது.
உயர்நீதிமன்றம் கூறியது என்ன?
பம்பாய் உயர்நீதிமன்றம், 2021-ல் அமர்வுநீதிமன்றம் வழங்கிய விடுதலைத் தீர்ப்பை கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.
நீதிமன்றம் கூறிய முக்கிய அம்சங்கள்:
- பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணின் சம்பவத்திற்குப் பிந்தைய நடத்தை மட்டுமே முக்கியமாக ஆய்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.
- குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபரின் செயல்களை முழுமையாக ஆராயாமல், பாதிக்கப்பட்டவரையே விசாரணைக்கு உட்படுத்தியதுபோல அணுகப்பட்டுள்ளது.
- முக்கிய மின்னணு ஆதாரங்கள் மற்றும் மின்னஞ்சல் ஆதாரங்கள் போதிய அளவில் மதிப்பீடு செய்யப்படவில்லை.
- சட்டரீதியான சான்றுகளின் அடிப்படையில் வழக்கு மீண்டும் மதிப்பாய்வு செய்யப்பட்டதில் குற்றச்சாட்டுகள் நிரூபிக்கப்பட்டதாக நீதிமன்றம் கருதியது.
எந்தெந்த பிரிவுகளில் குற்றவாளி?
உயர்நீதிமன்றம் தருண் தேஜ்பாலை இந்திய தண்டனைச் சட்டத்தின் கீழ் பின்வரும் பிரிவுகளில் குற்றவாளியாக அறிவித்துள்ளது.
- IPC Section 376(2)(f): அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி பாலியல் பலாத்காரம்
- IPC Section 376(2)(k): குறிப்பிட்ட சூழ்நிலைகளில் பாலியல் வன்கொடுமை
- IPC Section 354A: பாலியல் தொல்லை
- IPC Section 354B: பெண்ணின் மரியாதையை அவமதிக்கும் நோக்கில் தாக்குதல்
தண்டனையில் கருணை கோரிய தருண் தேஜ்பால்
தீர்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டபோது தருண் தேஜ்பால் நேரில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியிருந்தார்.
"எனக்கு தற்போது 62 வயதாகிறது. நானும் ஒரு பாதிக்கப்பட்டவர்தான் என்று நம்புகிறேன். எனக்கு மனைவி இருக்கிறார். இந்த தீர்ப்புக்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்வோம். தயவுசெய்து கருணையுடன் அணுகுங்கள்."
என்று நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை வைத்தார்.
உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய அவகாசம் கோரிக்கை
தருண் தேஜ்பாலின் தரப்பில் ஆஜரான மூத்த வழக்கறிஞர் ஆபாத் பொண்டா,
- குற்றச்சாட்டு சம்பவம் 13 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்தது.
- இதுவரை வேறு எந்த குற்ற வழக்கும் இல்லை.
- தீர்ப்பை 8 வாரங்களுக்கு நிறுத்தி வைத்து உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய அனுமதிக்க வேண்டும்.
என்று நீதிமன்றத்தில் கோரிக்கை வைத்தார்.
கோவா அரசின் கடும் எதிர்ப்பு
கோவா அரசின் சார்பில் ஆஜரான இந்திய Solicitor General துஷார் மேத்தா, கருணை கோரிக்கைக்கு கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.
- பாதிக்கப்பட்ட பெண் தனது மகளின் வயதுடையவர்.
- ஒரு தந்தை போன்ற பொறுப்பில் இருந்தவர் இவ்வாறு நடந்து கொள்ளக்கூடாது.
- "ஒரு பெண் 'வேண்டாம்' என்று சொன்னால் அதற்கு அர்த்தம் 'வேண்டாம்' என்பதுதான்."
- சமூகத்திற்கு தெளிவான செய்தியை நீதிமன்றம் வழங்க வேண்டும்.
2021 மே மாதத்தில் கோவாவின் மபுசா அமர்வுநீதிமன்றம், போதுமான ஆதாரங்கள் இல்லை என்று கூறி தருண் தேஜ்பாலை அனைத்து குற்றச்சாட்டுகளிலிருந்தும் விடுவித்தது.
அந்த தீர்ப்பில், பாதிக்கப்பட்டவரின் வாக்குமூலத்தில் முரண்பாடுகள் உள்ளன. குற்றச்சாட்டை உறுதிப்படுத்தும் நேரடி ஆதாரங்கள் இல்லை மற்றும் சந்தேகத்தின் பலன் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருக்கு வழங்கப்படுகிறது என்று நீதிமன்றம் கூறியிருந்தது.
வழக்கில் முக்கிய ஆதாரமாக இருந்த மின்னஞ்சல்
இந்த வழக்கில் மிகவும் முக்கியமான ஆதாரமாக கருதப்பட்டது தருண் தேஜ்பால் அனுப்பிய மின்னஞ்சல்.
- "நவம்பர் 7 மற்றும் 8-ஆம் தேதிகளில் நடந்த சம்பவத்திற்கு நான் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்கிறேன்."
- "இது என் தவறான முடிவு."
- "உங்களின் விருப்பமின்மையை சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை." என்று எழுதியிருந்தார்.
இந்த மின்னஞ்சலை உயர்நீதிமன்றம் முக்கிய ஆதாரங்களில் ஒன்றாக பரிசீலித்துள்ளது.
2013 முதல் 2026 வரை: வழக்கின் காலவரிசை
- நவம்பர் 2013: கோவாவில் நடைபெற்ற 'Think Fest' நிகழ்வின் போது, நட்சத்திர ஹோட்டல் மின்தூக்கியில் (Elevator) ஜூனியர் பெண் பத்திரிகையாளருக்கு தருண் தேஜ்பால் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக புகார் எழுந்தது.
- நவம்பர் 22, 2013: ஊடகங்களில் செய்தி பரவியதைத் தொடர்ந்து, கோவா காவல்துறை தானாக முன்வந்து (Suo Motu) எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவு செய்தது.
- நவம்பர் 30, 2013: தருண் தேஜ்பால் கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
- ஜூலை 2014: உச்ச நீதிமன்றம் தருண் தேஜ்பாலுக்கு ஜாமீன் வழங்கியது.
- பிப்ரவரி 2014: கோவா குற்றப்பிரிவு காவல்துறை 2,846 பக்கங்கள் கொண்ட முதன்மை குற்றப்பத்திரிகையை தாக்கல் செய்தது.
- செப்டம்பர் 2017: செஷன்ஸ் நீதிமன்றம் தருண் தேஜ்பால் மீது முறையான குற்றச்சாட்டுகளைப் பதிவு செய்தது. 71 அரசு தரப்பு சாட்சிகள் விசாரிக்கப்பட்டனர்.
- ஆகஸ்ட் 2019: வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி தருண் தேஜ்பால் தாக்கல் செய்த மனுவை உச்ச நீதிமன்றம் தள்ளுபடி செய்து, 6 மாதத்திற்குள் விசாரணையை முடிக்க உத்தரவிட்டது.
- மே 21, 2021: மாபுசா செஷன்ஸ் நீதிமன்ற சிறப்பு நீதிபதி க்ஷாமா ஜோஷி, போதிய ஆதாரங்கள் இல்லை எனக் கூறி தருண் தேஜ்பாலை அனைத்து வழக்குகளிலிருந்தும் விடுவித்தார்.
- ஆகஸ்ட் 2026 (இன்று): பம்பாய் உயர் நீதிமன்றம் செஷன்ஸ் நீதிமன்றத்தின் விடுதலை உத்தரவை ரத்து செய்து, தருண் தேஜ்பாலை பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் குற்றவாளி என தீர்ப்பளித்துள்ளது.
வழக்கின் தற்போதைய நிலை மற்றும் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கை
தருண் தேஜ்பால் தற்போது குற்றவாளியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அவருக்கு விதிக்கப்படும் தண்டனை குறித்து நீதிமன்றம் தனியாக விசாரணை நடத்துகிறது. தீர்ப்பின் முழு நகல் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை.
இதற்கிடையில் உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய தருண் தேஜ்பால் தரப்பு தயாராகி வருகிறது. தண்டனையின் அளவும், தீர்ப்புக்கு எதிரான மேல்முறையீடும் இந்த வழக்கின் அடுத்த கட்டத்தை தீர்மானிக்கும் முக்கிய அம்சங்களாக பார்க்கப்படுகின்றன.
தருண் தேஜ்பால் கற்பழிப்பு வழக்கின் முக்கிய அம்சங்கள் (Highlights)
- 2013 பாலியல் வன்கொடுமை வழக்கில் தருண் தேஜ்பால் குற்றவாளி
- 2021 விடுதலைத் தீர்ப்பை ரத்து செய்த பம்பாய் உயர்நீதிமன்றம்
- பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் பாலியல் தொல்லை பிரிவுகளில் குற்றம் நிரூபிப்பு
- "No Means No" என்ற கொள்கையை வலியுறுத்திய அரசு தரப்பு
- 62 வயது என்பதால் கருணை காட்டுமாறு நீதிமன்றத்தில் தேஜ்பால் கோரிக்கை
- தண்டனை குறித்து தனி விசாரணை நடைபெறுகிறது
- உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்ய தேஜ்பால் தரப்பு திட்டம்