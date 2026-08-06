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Tarun Tejpal Convicted: தருண் தேஜ்பால் குற்றவாளி -பம்பாய் உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

2013-ல் Tehelka முன்னாள் ஆசிரியர் தருண் தேஜ்பால் மீது சக பெண் பத்திரிகையாளர் அளித்த பாலியல் வன்கொடுமை புகார் தொடர்பான வழக்கில், கோவா அமர்வுநீதிமன்றம் 2021-ல் வழங்கிய விடுதலைத் தீர்ப்பை பம்பாய் உயர்நீதிமன்றம் ரத்து செய்துள்ளது. வழக்கில் முக்கிய மின்னணு ஆதாரங்கள் மற்றும் மன்னிப்பு மின்னஞ்சல் உள்ளிட்ட சாட்சிகளை கருத்தில் கொண்டு, தருண் தேஜ்பால் பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் பாலியல் தொல்லை உள்ளிட்ட பிரிவுகளில் குற்றவாளி என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளார். தண்டனை குறித்து விரைவில் நீதிமன்றம் உத்தரவு வழங்க உள்ளது.

Written ByShiva Murugesan
Published: Aug 06, 2026, 12:17 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 12:25 PM IST
Tarun Tejpal Convicted: தருண் தேஜ்பால் குற்றவாளி -பம்பாய் உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
Image Credit: AI Generated Bombay High Court Convicts Former Tehelka Editor Tarun Tejpal in 2013 Sexual Assault Case

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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