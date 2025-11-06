“எப்போ திருமணம் செய்து கொள்வீர்கள்?” ராகுல் காந்தியிடம் சிறுவன் கேட்ட கேள்வி-அவர் கூறிய பதில்..

Boy Asks Rahul Gandhi When Will You Get Married : பீகார் மாநிலத்தில் தற்போது மும்முனை போட்டியானது நிலவி வருகிறது. இதில் என்டிஏ, இந்தியா கூட்டணி மற்றும் பிரசாந்த் கிஷோர் ஆகியோரின் கட்சி போட்டியிட்டு வருகிறது. இதையடுத்து, வாக்கு சேகரிப்பிற்காக ராகுல் காந்தி அங்கு சென்று மக்களிடம் உரையாடி வருகிறார். அப்போது, ஒரு சிறுவனிடம் பேசியபோது அனைவரும் சிரிக்கும் படியான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கிறது.
வைரலாகும் வீடியோ:
அந்த வீடியோவில், ஒரு சிறுவனிடம் ராகுல் காந்தி பேசிக்கொண்டிருக்கிறார். அப்போது திடீரென அந்த சிறுவன், “நீங்கள் எப்போது திருமணம் செய்து கொள்ளப்போகிறீர்கள்?” என்று கேட்டிருக்கிறான். இதற்கு பதிலளித்த அவர், “நான், என் வேலையை எப்போது முடிக்கிறேனோ, அப்போது நான் திருமணம் செய்து கொள்வேன்” என்று பதிலளித்துள்ளார்.
தொடர்ந்து வரும் கேள்விகள்:
ராகுல் காந்தி, எப்போது-எங்கே சென்றாலும் அவரை துரத்தும் ஒரு கேள்வி, “எப்போது உங்களுக்கு திருமணம்?” என்பதுதான். கடைசியாக, தீபாவளி சமயத்தில் அவர் டெல்லியில் ஒரு இனிப்பு கடையில் ஸ்வீட் செய்து கொண்டிருக்கும் போது, அந்த கடையின் உரிமையாளர் “நீங்கள் சீக்கிரமே திருமணம் செய்துகொள்ள வேண்டும்” என்று வாழ்த்தினார்.
இந்தியா முழுவதும், ராகுல் காந்தி எங்கே சென்றாலும் “நீங்கள்தான் இந்தியாவில் திருமணம் செய்து கொள்ள Eligible bachelor” என்று சிலர் கூறி வருகின்றனர். இருப்பினும், ராகுல் காந்தி இப்போது திருமணம் செய்து கொள்ளும் முடிவில் இல்லை என்பது அனைவருக்கும் தெரிகிறது.
