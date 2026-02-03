மோமோஸிற்கு ஆசைப்பட்டு மோசம் பாேன சிறுவன்! ரூ.85 லட்சம் அபேஸ்..நடந்தது என்ன?

Boy Gave 85 Lakh For Free Momos : இந்தியாவில் பிரபலமான ரோட்டுக்கடை ஸ்நாக்ஸ் ஆக இருக்கிறது, மாேமோஸ். இந்த மோமோஸை சாப்பிட, ஒரு சிறுவன் ரூ.85 லட்சம் மதிப்பிளான நகையை விலையாக கொடுத்திருக்கிறான். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்க்கலாம்.
மோமோஸிற்கு ஆசைப்பட்ட சிறுவன்!
உத்தர பிரதேசத்தில் இருக்கும் Deoria எனும் நகரில்தான் இந்த அதிர்ச்சி சம்பவமானது நடந்திருக்கிறது. அதாவது, அந்த சிறுவனின் தந்தை, தனது மகனை ஒரு மோமோ கடைக்காரர் ஏமாற்றி “இலவசமாக மோமோஸ் வேண்டும் என்றால், வீட்டிலிருந்து நகை கொண்டு வா..” என்று கூறியதாகவும் இதை நம்பி தனது மகன் நகைகளை கொடுத்து ஏமாற்றப்பட்டதாகவும் தெரிவித்து இருக்கிறார்.
இந்தியா, உணவுகளுக்கான நாடாக அறியப்படுகிறது. தென்னிந்தியாவில் ஒரு உணவு பிரபலம் என்றால், வட இந்தியாவில் சில குறிப்பிட்ட உணவுகள் பிரபலமாக இருக்கும். நம் ஊரில், வெளிநாட்டு உணவுகளான பீட்சா, பர்க்கரையும் தத்தெடுத்து சாப்பிட்டு வளர்த்து வருகிறோம். அப்படி, நேபாளத்தில் இருந்து நாம் உருவிய உணவுகளுள் ஒன்றுதான், மோமோஸ். ஆரம்பத்தில் இதனை ஓரிரு கடைகளில் மட்டுமே வைத்திருந்தனர். இப்போது, இதற்கென்று தனியாக கடைகளே ஆரம்பிக்கப்பட்டு விட்டன. இதனை வேகவைத்த ஸ்ட்ரீம்ட் மோமோஸ் ஆகவோ, எண்ணெயில் வறுத்தெடுத்த மோமோஸ் ஆகவோ சாப்பிடலாம். இந்த மோமோஸை சாப்பிட போய்தான், இந்த சிறுவன் மோசம் போய் இருக்கிறான்.
கோயில் அர்ச்சகரின் புகார்!
அந்த சிறுவனின் தந்தை பெயர், விம்லேஷ். வாரணாசியில் உள்ள கோயிலில் அர்ச்சகராக இருக்கிறார். தனது மகனுக்கு மோமோஸ் என்றால் உயிர் என கூறும் அவர், மோமோ கடை வைத்திருந்த மூன்று பேர், தனது மகனை ஏமாற்றி, தன் வீட்டிலிருந்த நகைகளை எடுக்க வைத்து அதை வாங்கிக்கொண்டு அப்ஸ்காண்ட் ஆகி விட்டதாக புகார் அளித்திருக்கிறார்.
தான் தனது சகோதரி வீட்டிற்கு செல்ல இருந்த நேரத்தில், நகையை எடுப்பதற்காக நகைப்பெட்டியை திறந்ததாகவும், அப்போது அதிலிருந்த எல்லாமே காணாமல் போனதால் அதிர்ந்ததாகவும் கூறியிருந்தார். இது குறித்து விசாரித்த போது உண்மை தெரிந்ததாகவும், நகைகளை கொண்டு வந்து கொடுத்தால், ஃப்ரீ மோமோ தருவதாக கூறியதால், தான் அந்த நகைகளை கொண்டு சென்றதாகவும் தன் மகன் கூறியதாக விம்லேஷ் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதில், சுமார் ரூ.85 லட்சம் மதிப்பிலான நகைகள் களவு போயுள்ளதாம். விம்லேஷ் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில், தற்போது போலீஸார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இப்படி மோமோஸிற்கு ஆசைப்பட்டு, சிறுவன் தன் வீட்டிலிருந்த நகையை எடுத்து தானமாக கொடுத்திருப்பது குறித்து, இணையத்தில் அனைவரும் பேசி வருகின்றனர்.
மேலும் படிக்க | ரீல்ஸ் எடுத்த போது உயிரை விட்ட வாலிபர்! ஒரு நொடியில் இப்படி ஆயிடுச்சே..வைரல் வீடியோ
மேலும் படிக்க | பட்ஜெட்டிற்கு பிறகு இந்த பொருட்களின் விலையில் அதிரடி மாற்றங்கள்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ