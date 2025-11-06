English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ராகுல் காந்தி சொன்ன பிரேசில் பெண்... மாடலே இல்லையாம் - அவரே சொன்ன பதில்!

Brazil Model Photo: ஹரியானா வாக்காளர் பட்டியலில் பிரேசில் மாடல் ஒருவரின் புகைப்படம் பயன்படுத்தப்பட்டதாக ராகுல் காந்தி குற்றஞ்சாட்டியிருந்த நிலையில், அந்த பெண் இதுகுறித்து வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 6, 2025, 11:18 AM IST
  • அவரது பெயர் லாரிசா என தெரியவந்துள்ளது.
  • அவர் சிகை அலங்கார நிபுணராக இருந்து வருகிறார்.
  • சமூக ஊடகங்களிலும் பிரபலமானவராக உள்ளார்.

Rahul Gandhi Vote Chori, Brazil Model Photo: கடந்த 2024ஆம் ஆண்டு நடந்த ஹரியானா சட்டப்பேரவை தேர்தலின்போது, வாக்காளர் பட்டியலில் பல்வேறு மோசடிகளை செய்து வாக்குத் திருட்டு மூலம் ஆட்சித் திருட்டு நடைபெற்றிருப்பதாக மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி நேற்று (நவ. 5) குற்றஞ்சாட்டியிருந்தார்.

Rahul Gandhi Vote Chori: பிரேசில் மாடலின் புகைப்படம்

டெல்லியில் காங்கிரஸ் தலைமையகத்தில் நேற்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த ராகுல் காந்தி, ஹரியானாவில் உள்ள 2 கோடி வாக்காளர்களில், 25 லட்சம் பேரின் வாக்குகள் போலியானவை என வாதிட்டார். அதாவது, 8இல் 1 வாக்கு போலி வாக்காளருடையது என ஆதாரத்துடன் தெரிவித்தார். அந்த வகையில், பிரேசில் மாடல் ஒருவரின் புகைப்படத்துடன் 22 பெயர்கள் வாக்காளர் பட்டியலில் இருப்பதாக பகீரங்க குற்றச்சாட்டை வைத்தார். மேலும், அவை வெவ்வேறு வாக்குச்சாவடிகளில் இருப்பதாகவும் ராகுல் கூறினார்.

Brazil Model Larissa: இப்போ மாடலே இல்லை

ஹரியானா வாக்காளர் பட்டியலில் பிரேசில் மாடலின் புகைப்படம் எப்படி வந்தது என்ற கேள்வி நாடு முழுவதும் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. அந்த வகையில், தற்போது அந்த பெண் யார் என்பது தெரியவந்துள்ளது. அதுமட்டுமின்றி, ஹரியானா வாக்காளர் பட்டியலில் தனது புகைப்படம் பயன்படுத்தப்பட்டிருப்பது குறித்தும் அவர் தனது கருத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார். 

ராகுல் காந்தி நேற்று காட்டிய அந்த பிரேசில் மாடலின் பெயர் லாரிசா (Larissa) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளார். ஹரியானா சம்பவம் குறித்த அதிர்ச்சியடைந்துள்ளார். வாக்காளர் பட்டியில் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ள அந்த புகைப்படம், அவரின் பழைய புகைப்படமாம். ஆரம்ப காலகட்டத்தில் மாடலிங் செய்துகொண்டிருந்தபோது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் என்றும், அவர் தற்போது மாடலிங்கில் ஈடுபடவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

Brazil Model Larissa: இன்ஸ்டா பக்கத்தில் குவியும் கமெண்ட்ஸ்

இதுகுறித்து வீடியோ வெளியிட்டுள்ள லாரிசா, "இந்திய அரசியலுக்கும் எனக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை. என்னுடைய புகைப்படம் ஒரு ஸ்டாக் புகைப்பட தளத்தில் இருந்து எடுக்கப்பட்டு, என்னுடைய ஒப்புதல் இல்லாமல் பயன்படுத்தப்பட்டது. அது நான் அல்ல, நான் இந்தியாவுக்குக் கூட சென்றதில்லை. நான் பிரேசில் நாட்டைச் சேர்ந்த டிஜிட்டல் பிரபலம் மற்றும் ஒரு சிகையலங்கார நிபுணர். நான் இந்திய மக்களை அதிகம் நேசிக்கிறேன்" என தெரிவித்துள்ளார்.

லாரிசாவின் இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் உள்ள பதிவுகளில் கமெண்ட்ஸ் அதிகமாக வந்துள்ளது. குறிப்பாக, இந்தியர்கள் அதிகமாக கமெண்ட் செய்திருக்கின்றனர். ராகுல் காந்தி இதுகுறித்த வெளியிட்ட புகைப்படம் காட்டுத்தீ போல் பரவியது. 

மேலும் லாரிசா கூறுகையில், "எனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்திற்கு, இந்திய பாலோயர்களை வரவேற்கிறேன். நான் இப்போது அதிக இந்திய பின்தொடர்பாளர்களை சம்பாதித்துவிட்டேன் என நினைக்கிறேன். நான் தேர்தலில் வாக்களித்ததாக நினைத்து மக்கள் எனது புகைப்படங்களின் கீழ் கமெண்ட்ஸ் செய்து வருகின்றனர், அது நான் இல்லை, அது என் புகைப்படம் மட்டுமே என்பதை தெளிவுப்படுத்த விரும்புகிறேன்" என்றார்.

Brazil Model Larissa: 'இந்தியாவில் விரைவில் பிரபலமானவேன்'

மேலும், தொடர்ந்து அவர், "...எனது இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரியை பார்த்து, இந்திய ஊடகங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு, அவற்றை மொழிபெயர்க்கும் அனைத்து இந்தியர்களின் ஆர்வத்தையும் நான் உண்மையிலேயே பாராட்டுகிறேன். உங்கள் மொழி எனக்குத் தெரியாது, ஆனால் நான் உண்மையிலேயே நன்றியுடன் இருக்கிறேன்..." என குறிப்பிடுகிறார். 

மேலும் அவர், "...இந்திய பத்திரிகையாளர்கள் சிலர் என்னைத் தேடி, நேர்காணல்களை கேட்கிறார்கள். நான் ஏதே'மர்மமான பிரேசிலிய மாடல்' இல்லை, நான் இப்போது மாடல் கூட இல்லை என பதிலளித்தேன்" என்கிறார். இந்திய மொழிகள் குறித்து பேசிய அவர், "எனக்கு 'நமஸ்தே' என்ற வார்த்தை மட்டுமே தெரியும். எனக்கு வேறு எந்த வார்த்தைகளும் தெரியாது. ஆனால் நான் சிலவற்றைக் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். எனது அடுத்த வீடியோவில் அவற்றைப் பயன்படுத்துகிறேன். விரைவில், நான் இந்தியாவில் பிரபலமடைவேன்" என்றார். 

மேலும் படிக்க | பீகார் முதல்கட்ட தேர்தல்... உற்றுநோக்க வேண்டிய 5 முக்கிய தொகுதிகள்

மேலும் படிக்க | ராகுல் காந்தியின் 'வாக்குத் திருட்டு' குற்றச்சாட்டு: தேர்தல் ஆணையத்தின் பதிலடி

மேலும் படிக்க | பெண்களுக்கு ரூ.30,000 ஊக்கத்தொகை... அதுவும் ஒரே தவணையில்... தேஜஸ்வியின் மாஸ் பிளான்!

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

