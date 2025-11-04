சிக்கன் பீசுக்காக அடிதடி.. கலவரமான திருமணம்! 15 பேர் காயம் -Watch Video

Bijnor Marriage Video: உத்தரபிரதேச மாநிலம் பிஜ்னோரில் நடந்த ஒரு நிக்காஹ் (திருமணம்) விழாவில், "சிக்கன் ஃப்ரை துண்டு" வழங்கப்பட்டதில் மணமகன் வீட்டாருக்கும் மணமகள் வீட்டாருக்கும் இடையே மூன்று முறை சண்டை மூண்டது. மூன்று முறையும் திருமணச் சடங்குகளை நிறுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது. இந்தத் தகவலை அறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த காவல்துறை, இருவீட்டாரிடமும் பேசி சமாதனம் செய்தனர். காவல்துறை மற்றும் மதத் தலைவர்கள் முன்னிலையில் சடங்குகள் முடிக்கப்பட்டு எப்படியோ திருமணத்தை முடித்து வைத்து, தங்கள் பாதுகாப்பு மேற்பார்வையில் மணமகளை அனுப்பி வைத்தனர்.
சிக்கன் துண்டுகளுக்காக சண்டை:
இந்தச் சம்பவம் நாகினா பகுதியில் உள்ள மஜேடா தீப்ரி என்ற இடத்தில் உள்ள ஃபாலக் திருமண மண்டபத்தில் நடந்துள்ளது. கோத்ரா கிராமத்தில் இருந்து மணமகன் வீட்டார் வந்திருந்தனர். திருமண விழாவில் உணவு பரிமாறப்பட்டபோது, மணமகன் வீட்டாரை சேர்ந்த சிலர், தங்களுக்கு சிறிய சிக்கன் துண்டுகள் பரிமாறப்படுவதாக புகார் தெரிவித்தனர்.
இதைக் கேட்ட மணமகள் வீட்டார் கோபமடைந்து, அவர்களின் தட்டுகளில் நிரம்பி வழியும்படி சிக்கன் துண்டுகளை அதிகமாக நிரப்பி உள்ளானர். இதைக் கண்ட மணமகன் வீட்டார் கோபமடைந்து மரியாதையுடன் உணவைப் பரிமாறுங்கள் எனக் கோபமாக கூச்சலிட்டுள்ளனர்.
இது மிகவும் சாதாரண சிறிய விஷயம் தான். ஆனால் கண நேரத்தில் அங்கு சூழ்நிலை சூடாகி, இரு தரப்பினருக்கும் இடையே கைகலப்பு மற்றும் சண்டைகள் ஏற்பட்டது. சலசலப்பு அதிகமானதும், பெரியவர்கள் தலையிட்டு எப்படியோ நிலைமையைச் சமாதானப்படுத்தினர்.
மூன்று முறை சண்டை:
சிறிது நேரம் கழித்து மக்கள் மீண்டும் சாப்பிட அமர்ந்தபோது, சிக்கன் தீர்ந்துவிட்டது. இதனால் மணமகன் வீட்டார் மீண்டும் சிக்கன் ஃப்ரை கேட்டனர். மீண்டும் சண்டை தொடங்கியது. இறுதியில், மூன்றாவது முறையாக சண்டை மூண்டபோது, காவல்துறை சம்பவ இடத்திற்கு வர வேண்டியிருந்தது.
திருமண சண்டை வீடியோ:
மணமகன் தரப்பினர் என்ன கூறினார்கள்?
இந்த சம்பவம் குறித்து மணமகன் தரப்பினர் கூறுகையில், "மணமகள் வீட்டார் தாங்களாகவே உணவின் மீது படையெடுத்ததால்தான், மணமகன் வீட்டாருக்குப் போதுமான உணவு கிடைக்கவில்லை" என்று குற்றம் சாட்டினர்.
மணமகள் தரப்பினர் என்ன கூறினார்கள்?
அதே நேரம் இந்த சம்பவம் குறித்து மணமகள் தரப்பினர் கூறுகையில், மணமகன் வீட்டார் காரணமின்றி சண்டையிட்டு திருமணச் சூழ்நிலையைக் கெடுத்து விட்டதாகக் கூறினார்கள்,
இறுதியாக திருமணம் முடிந்தது எப்படி?
காவல்துறை மிகுந்த முயற்சிக்குப் பிறகு இரு தரப்பினரையும் சமாதானப்படுத்தியது. காவல்துறை பாதுகாப்பில் உள்ளூர் மதத் தலைவர்கள் முன்னிலையில் திருமணச் சடங்குகள் முடிக்கப்பட்டன. பின்னர் மணமகள், மாப்பிளையுடன் அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
15 பேர் காயம்:
இந்த திருமண விருந்தில் மூன்று முறை நடந்த சண்டையில் சுமார் 15 பேர் காயமடைந்துள்ளனர். அவர்களுக்கு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. சிக்கன் ஃப்ரைக்காகத் தொடங்கிய இந்த வித்தியாசமான சண்டையில் யாருடைய தவறு காரணமாக மூன்று முறை நிலைமை கட்டுப்பாட்டை இழந்தது என்பது குறித்து காவல்துறை தற்போது விசாரணை நடத்தி வருகிறது.
