1 வாரத்தில் நிச்சயதார்த்தம்..சம்மந்தியுடன் தப்பியோடிய மணமகணின் தாய்! என்னங்க நடக்குது இங்க?

Madhya Pradesh Bizarre News: மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் சம்மந்தியுடன் மணமகனின் தாய் தப்பியோடிய சம்பவம் அந்த குடும்பத்தினரை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது. இந்த சம்பவம் மத்தியப் பிரதேசத்தின் உஜ்ஜயினியில் 2025 அக்டோபர் 28ஆம் தேதி நடந்துள்ளது. உந்த்வாசா கிராமத்தில் வசிக்கும் 45 வயதுடைய அந்தப் பெண் ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாகக் காணவில்லை என்று போலீசார் தெரிவித்தனர். அவரது மகன் தாய் காணாமல் போனதாக காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தார்.
மத்திய பிரதேசத்தில் வினோதம்
இதனால், போலீசார் தீவிரமாக அவரை தேடி வந்த நிலையில், அவர் சிக்லி கிராமத்தில் இருப்பது தெரியவந்தது. இதனை அடுத்து, போலீசார் அங்கு சென்று பார்த்தனர். அப்போது, 45 வயதுடைய அந்தப் பெண் 50 வயது விவசாயி ஒருவருடன் வசித்து வந்தது தெரியவந்தது. அவர் சம்மந்தி என்பது தெரியவந்துள்ளது. அதாவது, 45 வயதுடைய பெண்ணின் மகனுக்கும், 50 வயதான விவசாயின் மகளுக்கு இன்னும் ஒரு வாரத்தில் நிச்சயதார்த்தம் நடைபெற உள்ளளது.
அவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் இன்னும் சில மாதங்களில் திருமணம் நடத்த இருகுடும்பத்தினரும் முடிவு எடுத்தனர். திருமண பேச்சுவார்த்தையின்பாது, சம்மந்தி இருவருக்கும் இடையே காதல் ஏற்பட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இதனால், இவர்கள் இரண்டு பேரும் சேர்ந்து வாழ முடிவு செய்தனர். இதனை அடுத்து, நிச்சயதார்த்ததிற்கு சரியாக ஒருவாரம் முன்பு, மணமகளின் தந்தையும், மணமகனின் தாயும் தப்பியோடியது தெரியவந்துள்ளது.
தனது தாய் காணாமல் போனதாக மணமகன் புகார் அளித்ததை அடுத்து, இந்த விஷயம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது. போலீசார் மணமகனின் தாயை கண்டுபிடித்தது அடுத்து, அவர் மணப்பெண்ணின் தந்தையுடன் வசித்து வந்ததும் தெரியவந்துள்ளது. மேலும், விசாரணையில் சிக்லியைச் சேர்ந்த விவசாயி சிறிது காலத்திற்கு முன்பு தனது மனைவியை இழந்து தனது இரண்டு குழந்தைகளுடன் வசித்து வந்தது கண்டறியப்பட்டது. நிச்சயதார்த்தத்திற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து கொண்டிருந்தபோது, மாமியார்-மாமியார் இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் காதலித்து, தப்பியோடியினர். இது இரு குடும்பத்தினரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியது.
சம்மந்தியுடன் தப்பியோடிய மணமகணின் தாய்
கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகும், அந்தப் பெண் தனது காதலனை விட்டு வெளியேற மறுத்து, அவனுடன் தங்க விரும்புவதாகக் கூறியதாகக் கூறப்படுகிறது. குடும்ப உறுப்பினர்கள் அவளை வீடு திரும்பும்படி வற்புறுத்த முயன்றனர். ஆனால், அந்த 45 வயதுடைய பெண், விவசாயுடன் வாழ்வதற்கு உறுதியாக இருந்தாராம். இதனால் இரு வீட்டாரும் மனம் உடைந்து, நிச்சயதார்த்தமும் நின்றுபோனது.
இந்த சம்பவம் குறித்து போலீசார் கூறுகையில், "எட்டு நாட்களுக்கு முன்பு 45 வயதுடைய ஒரு பெண் காணாமல் போனதாக புகார் அளிக்கப்பட்டது. எங்கள் விசாரணையில், அவர் தனது கணவரையும் 18 மற்றும் 20 வயதுடைய இரண்டு குழந்தைகளையும் விட்டுவிட்டு, 50 வயது விவசாயி ஒருவருடன் சென்றுவிட்டார் என்பது தெரியவந்தது. அவரது மகள் தனது மகனுக்கு நிச்சயதார்த்தம் செய்யப்படவிருந்தார். நிச்சயதார்த்தம் இன்னும் நடக்கவில்லை.இருவரும் ஒன்றாக வாழ விருப்பம் தெரிவித்துள்ளனர்" என்று அவர் கூறினார்.
