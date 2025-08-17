10 ரூபாய் நோட்டுக்காக நடந்த கொடூரம்... ஆட்டோ டிரைவர் பலி! நடந்தது என்ன?

Brutal Murder Over 10 Rupees: குருகிராம்-கிழிந்த ரூ.10 நோட்டை ஏற்க மறுத்ததால், 19 வயது இளைஞர் ஆட்டோ டிரைவர் பலரால் தாக்கப்பட்டு சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மரணமடைந்தவர் கன்னோஜ் (உ.பி.) மாவட்டத்தை சேர்ந்த விபின் (19). சில மாதங்களுக்கு முன் குருகிராமில் தங்கி, வாடகை ஆட்டோ ஓட்டி வந்துள்ளார். அவர் பவானி என்க்ளேவ், செக்டர் 9-இல் வசித்து வந்ததாக போலீஸ் தெரிவித்துள்ளது.
சம்பவம் எப்படி நடந்தது?
ஆகஸ்ட் 10 மதியம் 2 மணியளவில், ரவி நகர், செக்டர் 9 பகுதியில் விபின் ஆட்டோ ஓட்டி கொண்டிருந்தபோது, இரண்டு பயணிகள் கட்டணம் செலுத்தும் போது கிழிந்த ரூ.10 நோட்டை கொடுத்துள்ளனர். அதை மாற்றுமாறு விபின் கேட்டபோதும், அவர்கள் பிடிவாதமாக அதே நோட்டையே கொடுக்க முயன்றுள்ளனர். இதனால் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் தகராறாக மாறியது. பின்னர், அந்த பயணிகள் தங்கள் நண்பர்களை அழைத்தனர். குறைந்தது மூவர் அங்கு வந்து, இரும்புக் கம்பி உள்ளிட்ட பொருட்களால் விபினை பல நிமிடங்கள் தாக்கியுள்ளனர்.
மருத்துவமனையில் சிகிச்சை, பின்னர் மரணம்:
கடுமையான தலைவெட்டு மற்றும் உட்புற காயங்களால் மயங்கி விழுந்த பின்னர் முதலில் செக்டர் 10A அரசு மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனர். பின்னர் டெல்லி சப்தர்ஜங் மருத்துவமனைக்கு மாற்றினார். ஆனால் குடும்பத்தினர் தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர். அங்கு சிகிச்சை பெற்றுவந்த விபின், சனிக்கிழமை (16-08-2025) அதிகாலை உயிரிழந்தார்.
போலீஸ் நடவடிக்கை:
சம்பவம் நடந்த இடத்தில் இருந்த சிசிடிவி காட்சிகளை போலீஸார் கைப்பற்றினர். அப்போது விபின் மீது நடக்கும் தாக்குதலைக் கண்டு, அவரது உறவினர்கள் இடைஞ்சலுக்குச் சென்றனர். ஆனால் குற்றவாளிகள் அவர்களையும் தாக்கி, பின்னர் அங்கிருந்து தப்பினர்.
போலீஸார் தெரிவித்ததாவது:
இரு முக்கிய குற்றவாளிகள் – ராம் விஷால் துபே (19, பிரயாக்ராஜ், உ.பி.), லக்ஷ்மண் குமார் (24, கிருஷ்ணா காலனி, செக்டர் 7) ஆகியோர் ஆகஸ்ட் 11 அன்று கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். மற்ற மூன்று குற்றவாளிகள் இன்னும் வலைவீசப்படுகின்றனர். முதலில் தாக்குதல் மற்றும் கலவரம் குறித்த வழக்காக பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தது. ஆனால் விபின் உயிரிழந்ததால், அது கொலைக் குற்றமாக மாற்றப்பட்டதாக போலீஸார் தெரிவித்தனர்.
சுருக்கமாக:
- கிழிந்த ரூ.10 நோட்டை ஏற்க மறுத்ததால் 19 வயது ஆட்டோ டிரைவர் தாக்கப்பட்டார்.
- விபின் என்ற இளைஞர் கன்னோஜ், உ.பி. மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர்.
- குருகிராமில் வாடகை ஆட்டோ ஓட்டி வாழ்ந்து வந்தார்.
- ஆகஸ்ட் 10 அன்று பயணிகளுடன் ஏற்பட்ட வாக்குவாதம் தாக்குதலாக மாறியது.
- மூவர் இரும்புக் கம்பி கொண்டு அடித்து கடுமையாக காயப்படுத்தினர்.
- முதலில் அரசு மருத்துவமனை, பின்னர் சப்தர்ஜங் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டார்.
- தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவர், ஆகஸ்ட் 16 அன்று உயிரிழந்தார்.
- சம்பவம் சிசிடிவியில் பதிவாகி, போலீஸ் கைப்பற்றியது.
- இரண்டு குற்றவாளிகள் கைது; மூவர் இன்னும் தப்பியோடினர்.
- தாக்குதல் வழக்கு தற்போது கொலை வழக்காக மாற்றப்பட்டது.
