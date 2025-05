மிகப்பெரிய ஊடுருவலை தடுத்த ராணுவம்... 7 தீவிரவாதிகள் கொலை - அதிரடி அட்டாக்!

India Pakistan War: ஜம்மு காஷ்மீரின் சம்பா மாவட்டத்தில் சர்வதேச எல்லையில் இருந்து நேற்றிரவு நாட்டிற்குள் அத்துமீறி நுழைய முயன்ற 7 பயங்கரவாதிகளை எல்லை பாதுகாப்பு படையினர் சுட்டு வீழ்த்தியதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

India Pakistan War: 7 ஜெய்ஷ்-இ-முகமது பயங்கரவாதிகள்?

இந்தியாவிற்கு ஊடுருவ முயன்ற 7 பேரும் ஜெய்ஷ்-இ-முகமது (JeM) அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் என சந்தேகிக்கப்படுவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. முன்னதாக, சம்பா எல்லைப் பகுதியில் சந்தேகத்திற்கு இடமான நடமாட்டம் இருப்பது எல்லைப் பாதுகாப்பு படையினருக்கு தெரியவந்துள்ளது. இதையடுத்து, மே 8ஆம் தேதி இரவு 11 மணியளவில் பயங்கரவாதிகளின் ஊடுருவலை பாதுகாப்பு படையினர் முறியடித்துள்ளனர்.

India Pakistan War: எல்லைப் பாதுகாப்பு படை X பதிவு

இதுகுறித்து எல்லைப் பாதுகாப்பு படை (BSF) அதன் X பக்கத்தில் இன்று நள்ளிரவு பதிவிட்ட பதிவில், "2025ஆம் ஆண்டு மே 8ஆம் தேதி இரவு 11 மணியளவில், எல்லைப் பாதுகாப்பு படையினர் ஜம்மு காஷ்மீரின் சம்பா மாவட்டத்தில் சர்வதேச எல்லைப் பகுதியில் மிகப்பெரிய ஊடுருவல் முயற்சியை முறியடித்தனர்" என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தியாவின் ஜம்மு, பஞ்சாப், ராஜஸ்தான் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பல்வேறு நகரங்களை குறிவைத்து பாகிஸ்தான் நேற்று டிரோன் தாக்குதல் நடத்த முயற்சித்தது. பாகிஸ்தானின் இந்த முயற்சி முற்றிலும் முறியடிக்கப்பட்டது.

India Pakistan War: பாகிஸ்தான் தாக்குதல்

குறிப்பாக, ஜம்மு, பதான்கோட், உதம்பூர் ஆகிய இடங்களில் உள்ள பல ராணுவ தளங்களை ஏவுகணைகள், ஆளில்லா விமானங்கள் மூலம் தொடுத்த தாக்குதல் முயற்சியை இந்தியா அதன் வான் தடுப்பு அமைப்புகளை கொண்டு முறியடித்தது. இது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே பதற்றத்தை அதிகப்படுத்தி இருக்கிறது.

மே 8-9 தேதிகளில் இருந்து ஜம்மு-காஷ்மீரின் சம்பா மாவட்டத்தில் உள்ள சர்வதேச எல்லையில் ஒரு பெரிய ஊடுருவல் முயற்சியை எல்லைப் பாதுகாப்பு படை முறியடித்தது. குறைந்தது ஏழு பயங்கரவாதிகளைக் கொன்றது என்றும் பாகிஸ்தான் போஸ்ட் தண்டருக்கு பெரும் சேதத்தை ஏற்படுத்தியது என்று எல்லைப் பாதுகாப்பு படை தெரிவித்துள்ளது என்றும் ANI நிறுவனம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

