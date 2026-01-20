பட்ஜெட் 2026: 140 கோடி இந்தியர்களின் கனவு! மாற்றத்திற்கான நேரம்! எந்த துறைக்கு எவ்வளவு?

Union Budget 2026 Latest Updates: மத்திய யூனியன் பட்ஜெட் என்பது வெறும் நிதி அறிக்கை மட்டுமல்ல. அது ஒரு தேசத்தின் முன்னுரிமைகளின் பிரகடனம். சராசரி குடிமகனுக்கு, குறிப்பாக கல்வி, சுகாதாரம், ஆராய்ச்சி மற்றும் கிராமப்புற இந்தியாவில் இருப்பவர்களுக்கு, பட்ஜெட் என்பது எதிர்கால வாய்ப்புகளை தீர்மானிக்கிறது. 2047-ல் 'விக்சித் பாரத்' (Viksit Bharat - வளர்ச்சியடைந்த இந்தியா) என்ற தொலைநோக்குப் பார்வையுடன், மத்திய அரசு வரவிருக்கும் பட்ஜெட்டில் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டிய முக்கியத் துறைகளை பற்றி பார்ப்போம்.
யூனியன் பட்ஜெட் 2026: கல்விக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுமா?
கல்வி என்பது ஒரு தேசத்தின் மனித மூலதனத்தின் அடித்தளம். 2025-26 பட்ஜெட்டில் கல்விக்காக ஒதுக்கப்பட்ட சுமார் ₹1,28,650 கோடி என்பது மொத்த பட்ஜெட்டில் 2.54% மட்டுமே. இது இந்தியாவின் தேவைகளுடன் ஒப்பிடுகையில் மிகக் குறைவு. தேசிய கல்விக்கொள்கை (NEP) 2020-ன் படி, ஜிடிபி-யில் (GDP) 6% கல்விக்காக ஒதுக்கப்பட வேண்டும் என்ற இலக்கு இருந்தாலும், தற்போதைய செலவினம் அதற்குக் குறைவாகவே உள்ளது. அமெரிக்கா, ஸ்வீடன் போன்ற நாடுகள் தங்களின் ஜிடிபி-யில் 5-7% வரை கல்விக்கு ஒதுக்குகின்றன.
அதேநேரம் எண்ணிக்கையைத் தாண்டி, கல்வியின் தரம் கவலைக்குரியதாக உள்ளது. மாணவர்களின் அடிப்படை வாசிப்பு மற்றும் கணிதத் திறன் மேம்பட வேண்டும். கல்வித் திட்டங்களுக்கு கூடுதல் நிதி வழங்குவதன் மூலம், ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள் மற்றும் ஆசிரியர் பயிற்சியை மேம்படுத்த முடியும்.
மாணவர்களுக்கு 21 ஆம் நூற்றாண்டின் கற்றல் கருவிகளை வழங்கவும் உதவும் திட்டங்களைச் செயல்படுத்துவது மாநிலங்களின் பொறுப்பாக இருந்தாலும், குறிப்பாக நிதி நெருக்கடி உள்ள பிராந்தியங்களில் சாத்தியமா என்பதை மத்திய அரசின் நிதி ஒதுக்கீடே பெரும்பாலும் தீர்மானிக்கிறது. இந்தியாவில் கல்வி வழங்கும் கூட்டாட்சி அமைப்புமுறையைக் கருத்தில் கொண்டு கல்விக்கு முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும் என நிபுணர்கள் கூற்றாக உள்ளது.
யூனியன் பட்ஜெட் 2026: சுகாதாரத் துறைக்கு அதிக நிதி ஒதுக்கப்படுமா?
இந்தியாவின் பொது சுகாதாரச் செலவினம் 2025-26 ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டில் சுமார் ₹99,858 கோடி ஆகும். இது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2%க்கும் சற்றுக் குறைவாகவே உள்ளது. இது பல வளர்ந்த நாடுகளை விட குறைவாகும். இதற்கு மாறாக, ஜப்பான், இங்கிலாந்து, பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனி போன்ற நாடுகள் தங்கள் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 11%க்கும் அதிகமாக சுகாதாரத்திற்காகச் செலவிடுகின்றன.
பல கிராமப்புற மற்றும் பழங்குடியினர் பகுதிகளில் அடிப்படை சிகிச்சைக்குக் கூடத் தேவையான வசதிகளுடன் கூடிய மருத்துவமனைகள் அருகாமையில் இல்லை. இதனால் மருத்துவ உதவிக்காகக் குடும்பங்கள் நீண்ட தூரம் பயணிக்க வேண்டியுள்ளது. சில பிராந்தியங்களில், ஊட்டச்சத்துக் குறைபாட்டால் குழந்தைகள் தொடர்ந்து இறக்கின்றனர். மேலும் தாய் மற்றும் பச்சிளம் குழந்தைகளின் இறப்பு விகிதம் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத அளவுக்கு அதிகமாகவே உள்ளது. இவை வெறும் புள்ளிவிவரங்கள் மட்டுமல்ல. இவை சிறந்த முறையில் செயல்பட நிதித்திறன் கொண்ட ஒரு நாட்டில் தவிர்க்கக்கூடிய துயரங்களாகும்.
கிராமப்புற சுகாதாரப் பராமரிப்புக்கான முதல் தொடர்பு மையங்களாகக் கருதப்படும் ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பெரும்பாலும் போதிய பணியாளர்கள் இன்றியும், மோசமான உபகரணங்கள் மட்டுமே உள்ளன. பாம்புக்கடி விஷமுறிவு மருந்து மற்றும் வெறிநாய்க்கடி தடுப்பூசி உட்பட அத்தியாவசிய தடுப்பூசிகள் மற்றும் பொருட்கள் பற்றாக்குறையாக உள்ளன. மேலும் பயிற்சி பெற்ற செவிலியர்கள் பெரும்பாலும் அங்கு கிடைப்பதில்லை. அதிக முதலீட்டின் மூலம் இந்த இடைவெளிகளைக் கையாள்வது பல உயிர்களைக் காப்பாற்றக்கூடும்.
முதியவர்கள் மற்றும் ஏழைகளுக்கு கட்டுப்படியாகும் விலையில் மருந்துகள் கிடைக்க பட்ஜெட்டில் வழிவகை செய்ய வேண்டும். இதன்மூலம் ஏழை குடும்பங்களின் நிதிச் சுமையைக் குறைக்க உதவும். மருத்துவப் பராமரிப்புக்கான உலகளாவிய மையமாக மாறுவதற்கான திறனும் இந்தியாவிடம் உள்ளது என்பது கவனிக்கத்தக்கது.
யூனியன் பட்ஜெட் 2026 ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாடு நிதி ஒதுக்கீடு -ஒரு பார்வை
ஆராய்ச்சி என்பது ஆடம்பரமல்ல, அது எதிர்கால போட்டித்தன்மை மற்றும் தேசிய பாதுகாப்புக்கு ஒரு அவசியத் தேவையாகும். இந்தியாவின் மொத்த ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுச் செலவு மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சுமார் 0.64–0.66% ஆக உள்ளது, இது மற்ற முக்கியப் பொருளாதார நாடுகளை விட மிகக் குறைவு. சீனா தனது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் சுமார் 2.5–2.8% ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டிற்காக முதலீடு செய்கிறது, அதே சமயம் ஜப்பான் மற்றும் தென் கொரியா முறையே தோராயமாக 3.4% மற்றும் 5.2% செலவிடுகின்றன. வளர்ந்த நாடுகளில் தனியார் துறை பெரும்பாலும் ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுச் செலவில் சுமார் 70% பங்களிக்கிறது. ஆனால் இந்தியாவில் இது சுமார் 36% ஆக உள்ளது.
இந்தியா தனது தொழில்நுட்ப இறையாண்மை, பொருளாதாரப் போட்டித்தன்மை மற்றும் தேசியப் பாதுகாப்பைப் பாதுகாக்க வேண்டுமானால், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டுச் செலவை மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் 2–3% ஆக உயர்த்துவதற்கும், மேலும் தனியார் துறையின் பங்களிப்பை ஊக்குவிக்கும் கொள்கைகள் மற்றும் சலுகைகளை வழங்குவதற்கும் வலுவான அவசியம் உள்ளது. விண்வெளி, பாதுகாப்பு, செமிகண்டக்டர் மற்றும் செயற்கை நுண்ணறிவு (AI) போன்ற துறைகளில் இந்தியா உலகளாவிய முன்னணியில் திகழ நிலையான நிதி ஒதுக்கீடு தேவையாக உள்ளது. எனவே இந்தியா தொழில்நுட்பத்தில் உலகத் தலைவராக மாற வேண்டுமானால், ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டில் விரிவான மற்றும் தொடர்ச்சியான முதலீடு இன்றியமையாதது.
யூனியன் பட்ஜெட் 2026 கிராமப்புற உள்கட்டமைப்பு வேலைவாய்ப்பு -ஒரு பார்வை
கிராமப்புறக் கொள்கையில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சி, நீண்டகாலமாக இருந்து வந்த மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்திற்கு (MGNREGA) மாற்றாக, விக்சித் பாரத் – ரோஸ்கர் மற்றும் ஆஜீவிகா மிஷன் (Gramin), அல்லது VB-G RAM G சட்டம், 2025 இயற்றப்பட்டதாகும். இந்த புதிய சட்டம் ஒவ்வொரு கிராமப்புறக் குடும்பத்திற்கும் 125 நாட்கள் ஊதிய வேலைவாய்ப்பிற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிறது. இது முன்னதாக 100 நாட்களாக இருந்தது. இதில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் 60:40 விகிதத்தில் செலவுகளைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன.
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டம் செயல்படும் கிராமப்புற வளர்ச்சி அமைச்சகத்திற்கு 2025-26 பட்ஜெட்டில் ₹1.89 லட்சம் கோடிக்கும் அதிகமான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. இது கிராமப்புற வளர்ச்சிக்கு அளிக்கப்படும் வலுவான முக்கியத்துவத்தைக் காட்டுகிறது. இந்த திட்டத்தை போதுமான நிதியுதவியுடன் தொடர்ந்து திறம்பட செயல்படுத்தப்பட்டால், இந்த முயற்சி கிராமப்புற வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்கவும், வருமானத்தை உயர்த்தவும், நீண்ட கால கிராமப்புற உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தவும், நகர்ப்புற மையங்களுக்கு ஏற்படும் இடப்பெயர்வைத் தடுக்கவும் உதவும்.
இந்த திட்டத்தின் மூலம் ஒருங்கிணைந்த நீர் மேலாண்மை மூலம் நீர் பாதுகாப்பு, அனைத்து காலநிலைகளுக்கும் ஏற்ற கிராமப்புற சாலைகள், விவசாய விளைபொருட்களுக்கான சேமிப்புக் கிடங்குகள், மண் வளம் காத்தல் மற்றும் காடு வளர்ப்பு போன்ற துறைகளில் கவனம் செலுத்தினால் வேலைவாய்ப்பு அதிகரிப்பதோடு கிராமப்புறங்களின் உள்கட்டமைப்பு வளர்ச்சி அடையும். இது இந்தியாவை மேலும் தன்னிறைவு அடையச் செய்யும்.
மக்களின் எதிர்காலத்திற்கான பட்ஜெட் 2026-27?
2026-27 யூனியன் பட்ஜெட் இந்தியாவின் நீண்டகால அடித்தளத்தை வலுப்படுத்துவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு. நிதி நெருக்கடிகள் இருந்தாலும், கல்வி மற்றும் சுகாதாரத்தில் போதிய முதலீடு செய்யாமல் இருப்பது எதிர்காலத்தில் பெரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும். 140 கோடி இந்தியர்களின் அபிலாஷைகளை நிறைவேற்றும் வகையில் இந்த பட்ஜெட் அமைய வேண்டும் என்பதே பலரின் எதிர்பார்ப்பாக இருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
