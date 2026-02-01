Budget 2026: மாணவர்கள் கவனத்திற்கு! பட்ஜெட்டில் வெளியான முக்கிய அறிவிப்பு!

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 1, 2026, 01:57 PM IST
இன்று மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் 2026 மற்றும் 27ஆம் ஆண்டுக்கான மத்திய பட்ஜெட்டை நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்தார். இந்த பட்ஜெட்டில் நடுத்தர வர்க்கத்தினர், மாணவர்கள் மற்றும் விவசாயிகளுக்கு பயனளிக்கும் வகையில் பல்வேறு முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியாகி உள்ளன. மருத்துவ கல்விக்கான கல்விக்கடன் வரியை குறைத்தும், தென்னை விவசாயிகளுக்கான சிறப்பு திட்டம் ஆகியவை இந்த பட்ஜெட்டில் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இது தமிழ்நாடு மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. 

மருத்துவக் கல்லூரி கடன் 

மருத்துவ படிப்பு என்றாலே பல லட்சங்கள் செலவாகும். இதனால் பல நடுத்தர குடும்பங்களின் மருத்துவ படிப்பு கனவாகவே இருந்து வருகிறது. கல்விக்கடன்கள் கிடைத்தாலும் அதனை திருப்பி செலுத்துவது ஒரு பெரும் சுமையாகவே இருந்து வந்தது. இந்நிலையில் இந்த கவலையை போக்கும் வகையில், மத்திய அரசு பட்ஜெட்டில் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி மருத்துவக் கல்விக்காக பெறப்படும் கடன்களுக்கான வரி விகிதம் இதுநாள் வரையில் 5 சதவீதமாக இருந்த நிலையில், தற்போது 2 சதவீதமாக குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பு மருத்துவம் படிக்க ஆர்வமாக இருக்கும் மாணவர்களுக்கு மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு பெரும நிம்மதியும் அளித்துள்ளது. வட்டி சுமை குறைவதால் வரும் காலங்களில் மருத்துவ படிப்பு இன்னும் அனைவரிடமும் சென்று சேரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

தென்னை விவசாயிகளுக்கு ஜாக்பார்ட்! 

தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவில் தென்னை விவசாயம் ஒரு முக்கியமான தொழிலாக இருந்து வருகிறது. இருப்பினும் வயதான தென்னை மரங்கள் விவசாயிகளுக்கு பிரச்சனையாக இருந்து வந்தது. இதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில் புதிய தென்னை மேம்பாட்டு திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் அதிகமாக மகசூல் தராத, பழைய மற்றும் நோய் தாக்கிய தென்னை மரங்களை அகற்றிவிட்டு அதற்கு பதிலாக அதிகமாக மகசூல் தரக்கூடிய மர கன்றுகளை நடுவதற்கு அரசு நிதி உதவி அளிக்கும். மேலும் தேங்காய் மற்றும் தென்னை சார்ந்த பொருட்களை மதிப்பு கூட்டி விற்பனை செய்யும் சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் என்றும் பட்ஜெட்டில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
விவசாயத்துறையை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லும் நோக்கில் பாரத் விஸ்தார் ஏ.ஐ என்ற புதிய ஏஐ செயலி அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்றும்  தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது விவசாயத்துறையை முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக மாற்ற உதவும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஏஐ செயலியில், ஒவ்வொரு விவசாயின் நிலம் தொடர்பான விவரங்கள், பயிரிடப்பட்டுள்ள பயிர்கள் மற்றும் மண் வகை ஆகியவை சேமிக்கப்படும். மேலும் அரசின் மானியங்கள், உரங்கள் மற்றும் காப்பீடுகள் எந்த இடைத்தகரர்களும் இன்றி நேரடியாக விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கிற்கு சென்று சேரவும் இந்த செயலி உதவும்.

