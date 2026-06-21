Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /India
  • /பிறப்புறுப்பில் புல்லட்... பெண்ணுக்கு நடந்த கூட்டு பாலியல் கொடூரம் - நடந்தது என்ன?

பிறப்புறுப்பில் புல்லட்... பெண்ணுக்கு நடந்த கூட்டு பாலியல் கொடூரம் - நடந்தது என்ன?

Bihar Crime News : வீட்டுக்குள் புகுந்து கணவனை அடைத்துவைத்து, அவரது மனைவியை 5 பேர் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கி உள்ளனர். தொடர்ந்து அவருக்கு சிகிச்சையின்போது பிறப்புறுப்பில் இருந்து துப்பாக்கி தோட்டா உள்ளிட்ட பொருள்களை மருத்துவர்கள் கண்டெடுத்தது பெரும் அதிர்ச்சியை உருவாக்கி உள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 21, 2026, 05:16 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:16 PM IST
பிறப்புறுப்பில் புல்லட்... பெண்ணுக்கு நடந்த கூட்டு பாலியல் கொடூரம் - நடந்தது என்ன?
Image Credit: Image Credit : Crime Against Woman | Representational Image Source : Zee Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மத்திய அரசு வேலை! டிகிரி முடித்தவர்களுக்கு செம சான்ஸ்.. விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Central Government Jobs10 min ago
2
PM VBRY14 min ago
3
NEET exam1 hr ago
4
ammonia gas leak1 hr ago
5
FIFA1 hr ago