/பிறப்புறுப்பில் புல்லட்... பெண்ணுக்கு நடந்த கூட்டு பாலியல் கொடூரம் - நடந்தது என்ன?

Bihar Crime News : பீகார் மாநிலம் பெகுசாராய் பகுதியில், ஐந்து பேர் கொண்ட கும்பல் ஒரு வீட்டின் கதவை அடித்து உடைத்து உள்ளே சென்று, வீட்டு உரிமையாளரை தனியே அடைத்துவைத்து, அவரது மனைவியை கூட்டு வன்புணர்வுக்கு ஆளாக்கியது பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
சாக்கியா காவல் நிலையத்தின் அருகே கடந்த ஜூன் 11ஆம் தேதி நடந்துள்ளது. இச்சம்பவம் குறித்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்மணி கூறுகையில், இரவு 11.30 மணியளவில் அவர் கழிவறைக்குச் சென்றிருக்கிறார்.
அப்போது திடீரென வீட்டுக்குள் புகுந்த 5 பேர், அவரது கணவரை பிடித்து தனி அறையில் அடைத்துவைத்துள்ளனர். கழிவறையில் இருந்த அந்த பெண் வெளியே வந்தபோது, அவரது வாயை அடைத்து அவர்கள் தூக்கிச் சென்றுள்ளனர்.
அந்த பெண்ணை அவர்கள் வீட்டுக்கு வெளியே யாரும் இல்லாத பகுதிக்கு கொண்டுச் சென்று அங்கு கூட்டு பாலியல் கொடுமையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கத்தி கூச்சல் போட அந்த பெண் முயற்சித்தபோது, அவர்கள் பிளேடை வைத்து அவரது மார்பு மற்றும் தொடை பகுதியில் வெட்டி உள்ளனர்.
அவர் மேலும் செய்தியாளர்களிடம் கூறுகையில், "எனது இளைய நாத்தனாரை போன் போட்டு அழைத்தேன். அவள் வந்து, எனது கணவரை விடுவித்து, போலீசாரை அழைத்தார். உடனே மருத்துவமனைக்கு கூட்டிச் சென்றார்கள். பரௌனி பகுதியில் உள்ள மருத்துவமனைக்கு சென்றோம். பின் சர்தார் மருத்துவமனைக்கு சென்றோம்.
எனக்கு சிகிச்சை வழங்கப்பட்டது. ஆனால் தொடர்ச்சியாக எனது பிறப்புறுப்பு பகுதியில் கடுமையான வலி இருந்தது. மருத்துவ பரிசோதனையில், வன்கொடுமையின் காரணமாக ஏற்பட்ட காயத்தால் தொடர்ந்து வலி ஏற்படுகிறது என மருத்துவர்கள் சொன்னார்கள். அதன்பின் நான் வீட்டுக்குச் சென்றுவிட்டோம். கடுமையான வலி எடுத்தது.
சர்தார் மருத்துவமனைக்கு மீண்டும் சென்றோம். அங்கு மருத்துவ பரிசோதனை மேற்கொண்டபோது, துப்பாக்கி தோட்டா, கல், மரக்கட்டை துணை ஆகியவை எனது பிறப்புறுப்பில் இருந்து அகற்றப்பட்டது. எனக்கு இன்னும் வலி இருக்கிறது" என்றார்.
மேலும், அவருக்கு அச்சம்பவம் நடந்தபோது சுயநினைவு இல்லாத காரணத்தால், இந்த பொருள்கள் குறித்து அவருக்கு தெரியவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளார். குற்றவாளிகள் 5 பேரும் அந்த பெண்ணை கடுமையாக சித்ரவதைக்கு ஆளாக்கியிருப்பது இதன்மூலம் தெரியவருகிறது.
மேலும்,தொடர்ந்து பேசிய அந்த பெண், "கடந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முன்னரும், மூன்று பேர் அடங்கிய கும்பல் வீட்டை உடைத்துக்கொண்டு வந்து என்னை அடித்தனர். மேலும் அப்போதும் அவரிடம் பாலியல் ரீதியாக அத்துமீற முயற்சித்தனர். ஆனால், பணம் மற்றும் நகைகளை எடுத்துக்கொண்டு தப்பிட்டுவிட்டனர். போலீசாரிடம் தெரிவித்தும் அவர்கள் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை" என்றார்.
தொடர்ந்து இதுகுறித்து பேசிய டிஎஸ்பி ஆனந்த் குமார் பாண்டே, "அந்த பெண்ணின் வாக்குமூலம் உண்மை என்றே தெரிகிறது. ஜூன் 12ஆம் தேதி மாலை அவர் மருத்துவமனையில் இருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகி வீட்டுக்கு வந்துள்ளார். அவர் வீட்டுக்கு வந்தும் அவரது பிறப்புறுப்பில் தொடர்ந்து பாதிப்பு இருந்ததுள்ளது. அவரது பிறப்புறுப்பில் இருந்து தோட்டா அகற்றப்பட்டது" என்றார்.
விரைவில் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்படுவார்கள் என்றும் அவர்கள் குற்றத்தை ஒப்புக்கொள்ளும்பட்சத்தில் தக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.