Beef சாப்பிட தடை! ஆபிஸ் முன் Beef திருவிழா நடத்தி போராட்டம்..பின்னணி என்ன?

Beef Ban Protest Kerala Bank Employees : கேரளாவில் இருக்கும் கெனரா வங்கியில், மாட்டிறைச்சி சாப்பிட மேலாளர் தடை விதித்திருக்கிறார். இதை எதிர்த்து, ஊழியர்கள் நூதன முறையில் நடத்திய போராட்டம் வைரலாகி வருகிறது.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Aug 31, 2025, 11:38 AM IST
  • கேரளாவில் பீஃப் சாப்பிட தடை
  • நூதனமாக போராட்டம் நடத்திய ஊழியர்கள்
  • பின்னணி என்ன? முழு விவரம்!

Beef சாப்பிட தடை! ஆபிஸ் முன் Beef திருவிழா நடத்தி போராட்டம்..பின்னணி என்ன?

Beef Ban Protest Kerala Bank Employees : இந்தியாவை பொறுத்தவரை, மாட்டிறைச்சி சாப்பிடுபவர்கள் மீது தவறான கண்ணோட்டமும் வெறுப்புணர்வும் இருக்கிறது. இதை வைத்து சில சாதிய வக்கிரத்தையும் கக்குவதுண்டு. அது போன்ற ஒரு சம்பவம்தான் தற்போது கேரளாவில் நடந்திருக்கிறது. இது குறித்த முழு தகவல், விரிவாக இதோ. 

வங்கி ஊழியர்கள் பீஃப் சாப்பிட தடை!

கேரளாவின் கொச்சி நகரில் இருக்கும் கெனரா வங்கி கிளையில்தான், ஊழியர்கள் மாட்டிறைச்சி சாப்பிட தடை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த வியாழக்கிழமை அன்று, அந்த பிராந்தியத்தின் மேலாளர்தான் இப்படிப்பட்ட ஆர்டரை போட்டிருக்கிறார். அவர், பீகாரில் இருந்து பணி மாற்றம் செய்யப்பட்டு கேரளாவிற்கு சமீபத்தில் வந்திருக்கிறார். மாட்டிறைச்சி குறித்து பிரச்சனை எழுவதற்கு முன்பு, அவர் அந்த வங்கியில் பணிபுரியும் ஊழியர் ஒருவரை தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.

நூதன முறையில் போராட்டம்:

வங்கி மேலாளர் மாட்டிறைச்சி சாப்பிட தடை விதித்ததை அடுத்து, அந்த வங்கியில் வேலை செய்யும் ஊழியர்கள் இதற்கு வித்தியாசனாம முறையில் போராட்டம் நடத்தினர். அவர்கள் அனைவரும், ஆபிஸ் கேண்டீனில், தடை செய்யப்பட்ட மாட்டிறைச்சியையும், பரோட்டாவையும் சாப்பிட்டு போராட்டம் நடத்தியதாக கூரப்படுகிறது. இந்த போராட்டத்தை முதலில், வங்கி ஊழியரை தாக்கியதற்காக நடத்ததான் திட்டமிட்டிருக்கின்றனர். அதன் பிறகுதான், அவர் பீஃபிற்கு தடை விதித்தது தெரிய வந்திருக்கிறது. இதையடுத்து, தங்களது கலாச்சார உணவிற்கு ஆதரவாக போராட்டத்தை தொடங்கி இருக்கின்றனர். இது குறித்து போராட்டக்காரர்கள் பேசுகையில், யார் என்ன சாப்பிடுகின்றனர் என்பது அவரவர்களின் தனிப்பட்ட விருப்பம். இதைத்தான் இந்தியாவின் அரசியலமைப்பும் சொல்கிறது என்று கூறினர். 

தலைமை தாங்கிய அரசியல்வாதிகள்..

மாட்டிறைச்சிக்கு எதிராக நடத்தப்பட்ட போராட்டமானது, அவ்வூரின் அரசியல்வாதிகளின் தலைமையில் நடந்திருக்கிறது. இடதுசாரி கட்சியின் முக்கிய வழக்கறிஞராக இருக்கும் KT ஜலீல் இந்த போராட்டத்தில் முக்கிய பங்காற்றியிருக்கிறார்.  “நாங்கள் என்ன உடை அணிய வேண்டும், என்ன சாப்பிட வேண்டும், என்ன யோசிக்க வேண்டும் என்பதை முடிவு செய்ய வேண்டியது எங்களது முதலாளி அல்ல. சங்கிகளின் (பாஜக மற்றும் ஆர்எஸ்எஸ் கட்சியை சேர்ந்தவர்கள்) எந்த ஊழலும் கேரளாவில் நடக்காது” என்று போராட்டக்காரர்கள் திட்டவட்டமாக தெரிவித்து இருக்கின்றனர். மேலும், மாட்டிறைச்சி தடைக்கு ஆதரவு தெரிவிப்பவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்களை நோக்கியும் எங்கள் எதிர்ப்பு தொடரும் என அவர்கள் தெரிவித்து இருக்கின்றனர்.

தொடரும் பிரச்சனை!

கேரளாவின் பாரம்பரியத்தில் ஒன்றாக இருக்கும் மாட்டிறைச்சிக்கு, மத்திய அரசு எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதும் தடை விதிப்பதும் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. 2017ஆம் ஆண்டில் விதிக்கப்பட்ட இந்த தடையை எதிர்த்து பெரிய போராட்டம் நடத்தப்பட்டது. இப்போது, இப்படிப்பட்ட பிரச்சனை எழுந்திருப்பதும் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

beef banProtestKeralaKochiCanara Bank

