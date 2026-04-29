90 வயது மூதாட்டியின் வழக்கை 2046-க்கு தள்ளிவைத்த நீதிமன்றம்! நீதிபதியை கடுப்பேற்றிய 'ஈகோ' யுத்தம்

சமீபத்தில் மும்பை உயர் நீதிமன்றத்தில் நடந்த ஒரு வினோதமான மற்றும் அதிர்ச்சியூட்டும் சம்பவம் சட்ட வட்டாரங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது. 90 வயது முதியவர் தொடர்ந்த அவதூறு வழக்கை, "இது வெறும் அகங்காரப் போராட்டம்" எனக் கூறி 2046-ஆம் ஆண்டுக்கு நீதிமன்றம் தள்ளிவைத்தது. பின்னர் அந்த உத்தரவு மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளது.
அவதூறு வழக்கும் 20 ஆண்டுகால தள்ளிவைப்பும்
தெற்கு மும்பையில் உள்ள ஒரு ஹவுசிங் சொசைட்டியின் நிர்வாகக் குழுவினருக்கு எதிராக, 90 வயது முதியவர் மற்றும் அவரது மகள் சுமார் 20 கோடி ரூபாய் நஷ்டஈடு கேட்டு அவதூறு வழக்கு தொடர்ந்திருந்தனர். கடந்த 10 ஆண்டுகளாக நடைபெற்று வரும் இந்த வழக்கில், இரு தரப்பினருக்கும் இடையே சமரசம் செய்ய நீதிமன்றம் முயன்றது.
எதிர்த்தரப்பினர் நிபந்தனையற்ற மன்னிப்பு கேட்கத் தயாராக இருந்தபோதும், புகார்தாரரான அந்த மூதாட்டி வழக்கை வாபஸ் பெற மறுத்துவிட்டார். இதனால் அதிருப்தியடைந்த நீதிபதி ஜிதேந்திர ஜெயின், இந்த வழக்கை அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கு, அதாவது 2046-ஆம் ஆண்டுக்கு தள்ளிவைத்து அதிரடி உத்தரவிட்டார்.
"இது நியாயமான வழக்கல்ல, ஈகோ சண்டை" - நீதிபதி காட்டம்
ஏப்ரல் 28 அன்று இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி ஜிதேந்திர ஜெயின் தனது உத்தரவில் குறிப்பிட்டதாவது, "வாழ்க்கையின் இறுதிப் பகுதியில் இருக்கும் மனுதாரர்களின் தனிப்பட்ட ஈகோ, நீதிமன்றத்தின் நேரத்தை வீணடிக்கிறது. உண்மையில் அவசரமாக விசாரிக்கப்பட வேண்டிய எத்தனையோ வழக்குகள் காத்திருக்கும் நிலையில், இத்தகைய பிடிவாதமான வழக்குகளால் நீதிமன்ற நடைமுறை பாதிக்கப்படுகிறது."
மேலும் மனுதாரர்கள் மூத்த குடிமக்கள் என்பதற்காக இந்த வழக்குக்கு முன்னுரிமை அளிக்க முடியாது என்றும், அவர்களின் பிடிவாதமே இந்த தாமதத்திற்கு காரணம் என்றும் நீதிபதி சாடினார்.
திடீர் மாற்றம்: ஜூலை 15-க்கு மாறிய விசாரணைத் தேதி
நீதிமன்றத்தின் இந்த '2046' உத்தரவு பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில், ஏப்ரல் 29 அன்று மனுதாரர் தரப்பு வழக்கறிஞர் மீண்டும் நீதிமன்றத்தை அணுகினார். முந்தைய உத்தரவை மறுபரிசீலனை செய்யுமாறு கோரிக்கை விடுத்தார்.
இதனை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதி, கோபத்தில் பிறப்பிக்கப்பட்ட தனது பழைய உத்தரவை ரத்து செய்துவிட்டு, வழக்கின் அடுத்த விசாரணையை ஜூலை 15-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தார். இதன் மூலம் 20 ஆண்டுகளுக்குத் தள்ளிப்போகவிருந்த வழக்கு, மீண்டும் விசாரணைப் பட்டியலுக்கு வந்துள்ளது.
சிறந்த உதாரணம்
நீதிமன்றத்தின் நேரத்தை வீணடிக்கும் தேவையற்ற வழக்குகளுக்கு நீதிபதிகள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்து வருவதற்கு இந்தச் சம்பவம் ஒரு சிறந்த உதாரணமாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க - “விஜய் மாமா CM கனவு பலிகாவிட்டால் விபரீதம்” - நக்கீரன் கோபால் எச்சரிக்கை! மே 4 உஷார்..
மேலும் படிக்க - பவானிப்பூரில் நள்ளிரவில் நடந்தது என்ன? மம்தாவும் அபிஷேக்கும் விடிய விடிய விழித்திருந்தது ஏன்?
மேலும் படிக்க - பவானிபூர் தேர்தல்: 30,000 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெல்வேன்! மம்தாவுக்கு சவால் விடுத்த சுவேந்து
