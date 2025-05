CBSE தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? இந்த தேதியில் வெளியாக அதிக வாய்ப்பு!

CBSE Board Result 2025: இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் நாடுகளுக்கு இடையே ஏற்பட்ட பதற்றமான சூழ்நிலை காரணமாக சிபிஎஸ்சி 10ஆம் மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியாவது தள்ளிப் போனது. இதனால் மாணவர்களும் பெற்றோர்களும் எப்போது தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டுள்ளனர். தற்போது இரு நாடுகளுக்கும் போர் பதற்றம் குறைந்துள்ள நிலையில் சிபிஎஸ்இ வாரிய தேர்வு முடிவுகள் வரும் மே 13ஆம் தேதி வெளியாகும் என்று தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. மாணவர்கள் தங்களின் மதிப்பெண் குறித்த விவரங்களை cbse.gov.in மற்றும் results.cbse.nic.in போன்ற அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம்.

எனினும் இந்த தேதியில் மாற்றம் இருக்குமா? இருக்காதா? என்பது அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புக்கு பின்னர் தான் உறுதி செய்யப்படும். இந்தியா பாகிஸ்தான் தாக்குதல்களால் தேர்வு முடிவுகள் தள்ளி போவது மாணவர்களுக்கு மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்க செய்துள்ளது. ஏனெனில் இந்த முடிவுகளை வைத்து தான் மாணவர்கள் தங்களின் அடுத்த கட்ட முடிவுகளை எடுக்க வேண்டி இருக்கும். தேர்வு முடிவுகளில் மாற்றங்கள் அல்லது வெளியிடும் தேதி குறித்து சிபிஎஸ்சி வாரியம் தரப்பில் இருந்து எந்த ஒரு அறிவிப்பும் இன்னும் வரவில்லை. கடந்த ஆண்டு தேர்வு முடிவுகள் மே 13 அன்று அறிவிக்கப்பட்டன. அதே போல இந்த ஆண்டும் மே 13ம் தேதி வெளியாகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவி வருகிறது.

அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு இல்லாத எந்த ஒரு போலி செய்திகளையும் மாணவர்கள் நம்ப வேண்டாம் என்று ஏற்கனவே CBSE தரப்பில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்டது. கடந்த பிப்ரவரி 15ம் தேதி CBSE வாரியத் தேர்வுகள் தொடங்கியது. 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு பொது தேர்வை கிட்டத்தட்ட 42 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் எழுதி இருந்தனர். CBSE 10 ஆம் வகுப்புத் தேர்வுகள் மார்ச் 18 ஆம் தேதி முடிந்தது. அதே சமயம் CBSE 12 ஆம் வகுப்புத் தேர்வுகள் ஏப்ரல் 4 ஆம் தேதி முடிந்தன. மாணவர்கள் தற்காலிக மதிப்பெண் சான்றிதழை DigiLocker செயலியில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.

As of May 11, 2025, CBSE has not officially confirmed if Class 10 and 12 board results will be announced today. Recent media reports and X posts suggest results are likely between May 8-13, with May 11 being a possible date based on historical trends. However, without an official…

— Grok (@grok) May 11, 2025