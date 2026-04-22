CBSE 12th Result 2026: ரிசல்ட் பார்ப்பது எப்படி? இதோ சிம்பிள் ஸ்டெப்ஸ்!

CBSE 12th Result 2026 : CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026 விரைவில் வெளியாகவுள்ளன. மாணவர்கள் தங்கள் பதிவு எண் மற்றும் பிற தேவையான விவரங்களைப் பயன்படுத்தி, அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள், DigiLocker மற்றும் செயலிகள் வாயிலாகத் தேர்வு முடிவுகளை இணையத்தில் சரிபார்க்கலாம். இது தொடர்பான விரிவான விவரத்தை இங்கே காணலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : Apr 22, 2026, 09:45 AM IST
  • மறுமதிப்பீட்டிற்கு (Revaluation) விண்ணப்பிக்க முடியுமா?
  • ஒரு பாடத்தில் தோல்வி அடைந்தால் மீண்டும் தேர்வு எழுத முடியுமா?
  • DigiLocker-ல் முடிவுகளைப் பார்க்க 'Security PIN' அவசியமா?

Trending Photos

இந்தியாவின் டாப் 5 பணக்கார நடிகைகள்.. ரூ. 7000 கோடியுடன் முதல் இடத்தில் இருக்கும் நடிகை! யார் தெரியுமா?
camera icon5
Richest Actress
இந்தியாவின் டாப் 5 பணக்கார நடிகைகள்.. ரூ. 7000 கோடியுடன் முதல் இடத்தில் இருக்கும் நடிகை! யார் தெரியுமா?
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: மே முதல் 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் வெற்றி!
camera icon7
Mars Transit
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: மே முதல் 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் வெற்றி!
இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்காரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் யார் யார்? முதல் இடத்தை இழந்த அம்பானி!
camera icon7
Richest Indians
இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்காரர்கள்.. லிஸ்ட்டில் யார் யார்? முதல் இடத்தை இழந்த அம்பானி!
டீ, காபிக்கு நோ.. 40 நாட்களில் 7 கிலோ குறைத்த நடிகை ஸ்ருதிகா.. டயட் டிப்ஸ் இதோ!
camera icon7
weight loss
டீ, காபிக்கு நோ.. 40 நாட்களில் 7 கிலோ குறைத்த நடிகை ஸ்ருதிகா.. டயட் டிப்ஸ் இதோ!
CBSE 12th Result 2026 : CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் (2026) விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது; பல மாணவர்களுக்கு, தற்போதைய சூழலில் இது மிகவும் முக்கியமான அறிவிப்புகளில் ஒன்றாகும். மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் (CBSE) தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் அதிகாரப்பூர்வ தேதியை இன்னும் உறுதிப்படுத்தவில்லை என்றாலும், அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் வாயிலாக இந்த முடிவுகள் இணையத்தில் வெளியிடப்படும். இந்த ஆண்டு, லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் தங்கள் மதிப்பெண்களை அறிந்துகொள்ள ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்; இந்த மதிப்பெண்கள் கல்லூரிச் சேர்க்கையிலும், அவர்களின் அடுத்தகட்ட நடவடிக்கைகளிலும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கவுள்ளன.

CBSE 12-ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்: 12-ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை இணையத்தில் எங்கே சரிபார்ப்பது?

தேர்வு முடிவுகள் வெளியானதும், மாணவர்கள் தங்கள் CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளைப் பின்வரும் தளங்களில் சரிபார்க்கலாம்:

Central Board of Secondary Education official website: cbse.gov.in
results.cbse.nic.in
cbse.nic.in
DigiLocker platform
UMANG mobile app

CBSE 12-ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளைப் பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி: படிப்படியான வழிகாட்டி

மாணவர்களின் CBSE 12-ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவு வெளியாகும் தருணத்தில், இந்த எளிய வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்:

முதலாவதாக, அதிகாரப்பூர்வ CBSE இணையதளத்திற்குச் செல்லவும் (cbse.gov.in).
“CBSE Class 12 Result 2026” என்பதற்கான இணைப்பைச் கிளிக் செய்யவும்.
உங்கள் பதிவு எண் (Roll Number), பள்ளி எண், நுழைவுச்சீட்டு அடையாள எண் (Admit Card ID) மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளிடவும்.
உள்ளிட்ட விவரங்களை இருமுறை சரிபார்த்து, சமர்ப்பிக்கவும்.
உங்கள் தேர்வு முடிவு திரையில் தோன்றும்; அதனைப் பதிவிறக்கம் செய்து, எதிர்காலக் குறிப்பிற்காக ஒரு அச்சுப்பிரதியை எடுத்து வைத்துக்கொள்ளவும்.
கடைசி நேரக் குழப்பங்களைத் தவிர்க்க, உங்கள் உள்நுழைவு விவரங்களை முன்னரே தயாராக வைத்துக்கொள்ளவும்.

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள்: தேர்வு முடிவுகளை சரிப்பார்க்க பிற வழிகள் இதோ

இணையதளம் மெதுவாக இயங்கினாலோ அல்லது செயல்படாவிட்டாலோ, மாற்று வழிகள் உள்ளன. DigiLocker (டிஜிட்டல் மதிப்பெண் தாளுக்கு), UMANG செயலி, SMS மற்றும் IVRS சேவைகள் வாயிலாக உங்கள் CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளை நீங்கள் சரிபார்க்கலாம். DigiLocker வாயிலாகப் பெறப்படும் முடிவுகள் பயனுள்ளவை; ஏனெனில் அவை அதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்பட்டவை என்பதோடு, சேர்க்கை நடைமுறைகளுக்கும் பயன்படுத்தத்தக்கவை ஆகும்.

மதிப்பெண் தாள் பின்வரும் விவரங்களை உள்ளடக்கியிருக்கும்:

மாணவர் பெயர் மற்றும் பதிவு எண்
பாடவாரியான மதிப்பெண்கள்
மொத்த மதிப்பெண்
முடிவு நிலை (தேர்ச்சி/தோல்வி)

சில சமயங்களில், CBSE கருணை மதிப்பெண்களையும் வழங்கக்கூடும். CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் முதலில் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும்; அதன்பிறகு, மதிப்பெண் பட்டியலின் அசல் பிரதியை அந்தந்தப் பள்ளிகளிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம். தற்போதைக்கு, அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களைத் தொடர்ந்து சரிபார்த்து வருவதும், உங்கள் விவரங்களை ஆயத்தமாக வைத்திருப்பதும் சிறந்தது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):

தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது?
அதிகாரப்பூர்வ தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை என்றாலும், கடந்த கால நடைமுறைகளின்படி மே 2026-ன் இரண்டாம் அல்லது மூன்றாம் வாரத்தில் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாக அதிக வாய்ப்புள்ளது.

இணையதளம் வேலை செய்யவில்லை என்றால் என்ன செய்வது?
முடிவுகள் வெளியாகும் நேரத்தில் அதிகப்படியான போக்குவரத்து காரணமாக இணையதளம் மெதுவாக இருக்கலாம். அந்தச் சமயத்தில் நீங்கள், SMS சேவை, IVRS எண்களை அழைத்து முடிவுகளைக் கேட்கலாம்.

DigiLocker-ல் முடிவுகளைப் பார்க்க 'Security PIN' அவசியமா?
ஆம், CBSE ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரு தனித்துவமான 6-இலக்க பாதுகாப்பு பின் (Security PIN) எண்ணை வழங்கும். இதை உங்கள் பள்ளியிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இந்த எண்ணைப் பயன்படுத்தி உங்கள் கணக்கை உறுதிசெய்தால் மட்டுமே டிஜிட்டல் மதிப்பெண் சான்றிதழைப் பதிவிறக்கம் செய்ய முடியும்.

மேலும் படிக்க | பிரதமர் ஒரு பயங்கரவாதி! தமிழக தேர்தல் களத்தில் வெடிகுண்டை வீசிய மல்லிகார்ஜுன கார்கே!

மேலும் படிக்க | சோஷியல் மீடியா ட்ரையல்: கெஜ்ரிவால் Vs நீதிபதி ஸ்வர்ணகாந்தா.. டெல்லி அரசியலில் நடப்பது என்ன?

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

