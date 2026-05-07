English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • CBSE 12-ஆம் வகுப்பு முடிவுகள் 2026: விரைவில் வெளியாகிறது! ரிசல்ட் பார்ப்பது எப்படி?

CBSE 12-ஆம் வகுப்பு முடிவுகள் 2026: விரைவில் வெளியாகிறது! ரிசல்ட் பார்ப்பது எப்படி?

CBSE Class 12 Result 2026 Date, Time Updates: சிபிஎஸ்இ 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்போது, ​​அவற்றை cbseresults.nic.in, cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, results.digilocker.gov.in ஆகிய இணையதளங்களிலும், UMANG செயலியிலும் சரிபார்க்கலாம்.

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 7, 2026, 10:41 AM IST
  • CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026: இந்த ஆண்டில் புதிதாக என்ன?
  • CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026: தரமதிப்பீட்டு முறை
  • CBSE தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும்?

Trending Photos

தள்ளிப்போகும் +2 தேர்வு முடிவுகள்.. வெளியான அதிரடி தகவல்.. ரிசல்ட் எப்போது?
camera icon7
TN 12th Board Exam
தள்ளிப்போகும் +2 தேர்வு முடிவுகள்.. வெளியான அதிரடி தகவல்.. ரிசல்ட் எப்போது?
இன்றைய ராசிபலன் மே 6 புதன்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் மே 6 புதன்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
துணை முதல்வர் ஆகிறாரா செங்கோட்டையன்? விஜய் போடும் கணக்கு என்ன?
camera icon10
TVK
துணை முதல்வர் ஆகிறாரா செங்கோட்டையன்? விஜய் போடும் கணக்கு என்ன?
உங்கள் பட்ஜெட்டிற்கு ஏற்ற பெஸ்ட் 1.5 Ton இன்வெர்ட்டர் ஏசிகள் இவைதான்
camera icon8
1.5 ton window AC
உங்கள் பட்ஜெட்டிற்கு ஏற்ற பெஸ்ட் 1.5 Ton இன்வெர்ட்டர் ஏசிகள் இவைதான்
CBSE 12-ஆம் வகுப்பு முடிவுகள் 2026: விரைவில் வெளியாகிறது! ரிசல்ட் பார்ப்பது எப்படி?

CBSE Class 12 Result 2026 Date, Time Updates: மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் (CBSE), 12-ஆம் வகுப்புக்கான ஆண்டுத் தேர்வு முடிவுகளை மே மாதத்தில் வெளியிடவுள்ளது. சமீபத்திய ஆண்டுகளில், CBSE 10-ஆம் மற்றும் CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் வழக்கமாக மே மாதத்திலேயே ஒன்றாக அறிவிக்கப்பட்டு வந்துள்ளன; குறிப்பாக கடந்த ஆண்டில் மே 13-ஆம் தேதியும், 2024-இல் மே 12-ஆம் தேதியும், 2019-இல் மே 6-ஆம் தேதியும் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன. இருப்பினும், 2022, 2021 மற்றும் 2020 ஆகிய ஆண்டுகளில், CBSE வாரியத் தேர்வு முடிவுகள் முறையே ஜூலை 22, ஆகஸ்ட் 3 மற்றும் ஜூலை 13 ஆகிய தேதிகளில் அறிவிக்கப்பட்டன. இந்த ஆண்டில், சிபிஎஸ்இ வாரியம் ஏற்கனவே ஏப்ரல் 15-ஆம் தேதியன்று 10-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுவிட்டது; 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் தற்போது எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. CBSE அதிகாரிகளின் தகவலின்படி, இந்த முடிவுகள் மே மாதத்தின் மூன்றாவது வாரத்திற்குள் வெளியிடப்படும்.

Add Zee News as a Preferred Source

12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படும்போது, ​​அவற்றை cbseresults.nic.in, cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, results.digilocker.gov.in ஆகிய இணையதளங்களிலும், UMANG செயலியிலும் சரிபார்க்கலாம்.

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026: இந்த ஆண்டில் புதிதாக என்ன?

இவ்வாண்டு 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்காக, விடைத்தாள்கள் மின்னணு முறையில் மதிப்பீடு செய்யப்படும் 'திரைவழி மதிப்பீட்டு முறை' (on-screen marking system) ஒன்றை CBSE வாரியம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. 11 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்புகளைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்களுக்கு மதிப்பீட்டுப் பணிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன; இணையவழித் தளத்தை அணுகுவதற்கான உள்நுழைவு விவரங்கள் அவர்களுக்கு முன்னரே வழங்கப்பட்டன. இந்தப் புதிய முறையுடன் ஆசிரியர்கள் நன்கு பரிச்சயமாவதை உறுதிசெய்யும் வகையில், பிப்ரவரி மாதம் நடத்தப்பட்ட ஒரு பெரிய அளவிலான ஒத்திகை உட்பட, பல்வேறு மாதிரி மதிப்பீட்டுப் பயிற்சிகளில் பங்கேற்கவும் அவர்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்பட்டது.

மேலும் படிக்க | CBSE 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் 2026: முக்கிய தகவல்கள் மற்றும் பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026: தரமதிப்பீட்டு முறை

CBSE 12-ஆம் வகுப்பு, எண் சார்ந்த மதிப்பெண்களுடன் சேர்த்து ஒரு தரமதிப்பீட்டு முறையையும் பயன்படுத்துகிறது: 

  1. A1 (91-100)
  2. A2 (81-90)
  3. B1 (71-80)
  4. B2 (61-70)
  5. C1 (51-60)
  6. C2 (41-50)
  7. D (33-40)
  8. E (33-க்குக் கீழ் = தேர்ச்சி இல்லை)
முடிவுகள் வெளியாகும் காலம் மே 2026, மூன்றாவது வாரத்திற்குள்
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள்

cbseresults.nic.in, cbse.gov.in, results.cbse.nic.in
மாற்று வழிகள் DigiLocker (இணையதளம்/செயலி) மற்றும் UMANG செயலி
கடந்த ஆண்டு (2025) புள்ளிவிவரம் மொத்த தேர்ச்சி: 88.39%
மதிப்பெண் பட்டியலில் உள்ளவை மாணவர் பெயர், பதிவு எண், பள்ளி விவரங்கள், பிறந்த தேதி, பாடவாரியான மதிப்பெண்கள் (Theory & Practical), தேர்ச்சி நிலை.
முக்கியக் குறிப்பு DigiLocker-இல் பதிவிறக்கம் செய்யப்படும் மதிப்பெண் பட்டியல் கல்லூரிச் சேர்க்கைக்கு அதிகாரப்பூர்வமாகச் செல்லுபடியாகும்.

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026: மதிப்பெண் தாளில் என்னென்ன இடம்பெற்றிருக்கும்?

  1. மாணவரின் முழுப் பெயர்
  2. பதிவு எண் மற்றும் பள்ளி எண்
  3. பிறந்த தேதி
  4. பள்ளியின் பெயர்
  5. பாடவாரியான மதிப்பெண்கள் (Theory மற்றும் Practical எனத் தனித்தனியாக)
  6. பாடக் குறியீடுகள்
  7. ஒவ்வொரு பாடத்திற்குமான தேர்ச்சி / மறுதேர்வு / தோல்வி நிலை
  8. ஒட்டுமொத்தத் தேர்வு முடிவு நிலை

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026: CBSE தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும்?

மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியத்தின் (CBSE) 12-ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வு முடிவுகள், 2026-ஆம் ஆண்டு மே மாதத்தின் மூன்றாம் வாரத்திற்குள் வெளியிடப்படும்; எனினும், அதற்கான தேதி மற்றும் நேரம் இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை.

மேலும் படிக்க | 10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? வெளியான தகவல்.. ரிசல்ட் எப்படி பார்ப்பது?

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026: OSM

ஒரு முக்கியச் சீர்திருத்தமாக, இந்த ஆண்டு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள்களை மதிப்பிடுவதற்கு 'திரைவழி மதிப்பிட்டு முறையை' (On-Screen Marking - OSM) அறிமுகப்படுத்துவதாக CBSE அறிவித்திருந்தது. இம்முறை, 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள்கள் வழக்கமான நேரடி (physical) முறைக்குப் பதிலாக, மின்னணு முறையில் மதிப்பிடப்பட்டன. இருப்பினும், 10-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள்கள் வழக்கம் போலவே நேரடி முறையிலேயே மதிப்பிடப்பட்டன.

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026: கடந்த கல்வி அமர்வின் செயல்திறன்

கடந்த ஆண்டில், 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வில் 88.39% மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றனர். மாணவிகளுக்கான தேர்ச்சி விகிதம் 91.64% ஆகவும், மாணவர்களுக்கான தேர்ச்சி விகிதம் 85.70% ஆகவும் பதிவானது. 2025-ஆம் ஆண்டிற்கான CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வுகளுக்கு மொத்தம் 17,04,367 தேர்வர்கள் பதிவு செய்திருந்தனர். இவர்களில், 16,92,794 மாணவர்கள் தேர்வெழுதினர்; அவர்களுள் 14,96,307 மாணவர்கள் வெற்றிகரமாகத் தேர்ச்சி பெற்றனர். இதன் விளைவாக, தேர்ச்சி விகிதம் 88.39% ஆக அமைந்தது.

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026: தேர்வு முடிவுகளை அணுக UMANG செயலி உதவுகிறது

UMANG செயலி என்பது அரசாங்கத்தால் இயக்கப்படும் ஒரு தளமாகும்; இதன் வாயிலாக CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்துகொள்ள முடியும். தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படும் நாளில், மாணவர்கள் UMANG செயலியைத் திறந்து, அதில் உள்ள சேவைத் தேடல் பட்டியில் 'CBSE' எனத் தேடி, தங்கள் விவரங்களைப் பதிவு செய்வதன் மூலம் தங்கள் மதிப்பெண் பட்டியலைப் பார்வையிடவும் பதிவிறக்கம் செய்யவும் இயலும். UMANG செயலியானது, அதிகாரப்பூர்வ CBSE இணையதளங்கள் மற்றும் DigiLocker ஆகியவற்றுக்கு ஒரு இணையான வழியாகச் செயல்படுகிறது.

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026: DigiLocker மதிப்பெண் பட்டியல் அதிகாரப்பூர்வமாகச் செல்லுபடியாகும்

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் (2026) அறிவிக்கப்பட்ட பிறகு, DigiLocker-இல் கிடைக்கும் டிஜிட்டல் மதிப்பெண் பட்டியல், கல்லூரி விண்ணப்பங்கள், தற்காலிகச் சேர்க்கைகள் மற்றும் ஆவணச் சரிபார்ப்பு ஆகியவற்றிற்கு அதிகாரப்பூர்வமாகச் செல்லுபடியாகும். மாணவர்கள் தங்கள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட அலைபேசி எண்ணைப் பயன்படுத்தி digilocker.gov.in இணையதளம் அல்லது DigiLocker செயலியில் உள்நுழையலாம். CBSE-இல் தங்கள் APAAR ID-ஐப் பதிவு செய்துள்ள மாணவர்கள், தங்கள் பதிவு எண் (Roll Number) அல்லது பள்ளி விவரங்களை நேரடியாக உள்ளிடாமலேயே தங்கள் மதிப்பெண் பட்டியலைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026: தேர்வு முடிவுகள் மூன்று அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் வெளியாகும்

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026 அறிவிக்கப்பட்டதும், அவை cbse.gov.in, results.cbse.nic.in மற்றும் cbse.nic.in ஆகிய மூன்று அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் ஒரே நேரத்தில் வெளியிடப்படும். மேலும், தேர்வு முடிவுகளை DigiLocker மற்றும் UMANG செயலி வாயிலாகவும் அணுகலாம்; இவை இரண்டும் CBSE-யால் அதிகாரப்பூர்வமாகச் சரிபார்க்கப்பட்ட மின்னணு மதிப்பெண் பட்டியல்களை வழங்குகின்றன. மாணவர்கள் தங்கள் மதிப்பெண் பட்டியலைப் பார்வையிடவும் பதிவிறக்கம் செய்யவும், இந்த ஐந்து அணுகல் வழிகளில் (அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள், DigiLocker அல்லது UMANG) எதை வேண்டுமானாலும் பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | +2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? முன்கூட்டியே வெளியாகிறதா? முக்கிய தகவல்

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

CBSECBSE 12th Result 2026Class 12th12th result 2026 cbse12th result 2026

Trending News