CBSE 12th Result 2026: முடிவுகள் இன்று வெளியாகிறதா? வெளியானது முக்கிய அப்டேட்

CBSE Class 12th Result : மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் (CBSE - Central Board of Secondary Education), 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளை விரைவில் வெளியிடவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ வட்டாரங்கள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளன; CBSE 12-ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை மாணவர்கள் வாரியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் பார்க்கலாம். மேலும், DigiLocker மற்றும் UMANG செயலி மூலமாகவும் முடிவுகளைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
CBSE class 12 result 2026: CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளைச் சரிபார்ப்பது எப்படி?
மாணவர்கள் தங்கள் CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026-ஐப் பார்வையிட, கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்றலாம்:
- அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களான cbse.gov.in அல்லது cbseresults.nic.in-ஐப் பார்வையிடவும்.
- “CBSE Class 12 Result 2026” என்ற இணைப்பை கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் பதிவு எண் (Roll Number), நுழைவுச்சீட்டு அடையாள எண் (Admit Card ID) மற்றும் பள்ளி எண்ணை உள்ளிடவும்.
- உங்கள் தேர்வு முடிவை திரையில் காண, விவரங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்.
- எதிர்காலப் பயன்பாட்டிற்காக, மதிப்பெண் பட்டியலைப் பதிவிறக்கம் செய்து சேமித்து வைத்துக்கொள்ளவும்.
CBSE Class 12 Results: 5 ஆண்டுகளில் CBSE பாடத்திட்டங்களின் தேர்ச்சி விகித (Pass Percentage) விவரங்கள் இதோ:
2024 - 87.98%
2023 - 87.33%
2022 - 92.71%
2021 - 99.37%
2020 - 88.78%
CBSE Class 12 Result 2026 Live: மதிப்பெண்கள் வெளியானதும் அவற்றை எங்கே சரிபார்ப்பது?
மாணவர்கள் அதிகப்படியான இணைய போக்குவரத்து (peak traffic) காரணமாக ஏற்படும் தாமதத்தைத் தவிர்க்க, மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் (CBSE) வழங்கியுள்ள பல அதிகாரப்பூர்வ தளங்கள் மூலம் தங்கள் முடிவுகளைச் சரிபார்க்கலாம்.
- அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: cbse.gov.in
- தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் இணையதளம்: results.cbse.nic.in
- மாற்று இணையதளம்: cbseresults.nic.in
- தேசிய முடிவுகள் இணையதளம்: results.nic.in
- டிஜிட்டல் தளம்: DigiLocker
- மொபைல் செயலி: UMANG
- SMS மற்றும் IVRS சேவைகள் (மாற்று வழி)
இன்டர்நெட் இணைப்பு செயல்படத் தொடங்கியதும், மாணவர்கள் தங்கள் மதிப்பெண்களை விரைவாக அணுகுவதற்குத் தேவையான பதிவு எண், பள்ளி எண், நுழைவுச்சீட்டு அடையாள எண் மற்றும் பிறந்த தேதி ஆகியவற்றைத் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும்.
CBSE Class 12 Result 2026 : இன்டர்நெட் இல்லாமலே தேர்வு முடிவுகளைச் சரிபார்க்க முடியுமா?
CBSE SMS வாயிலாக முடிவுகளை அணுகும் வசதியை வழங்குகிறது; இணைய வசதி குறைவாக உள்ள மாணவர்களுக்கு இது ஒரு மாற்று வழியாக அமைகிறது.
CBSE 12th Result 2026: தேர்வு முடிவு இன்றே வெளியாகிறதா?
இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமான தகவல் எதுவும் வரவில்லை, எந்தவொரு முன்னறிவிப்பும் இன்றி முடிவுகள் அறிவிக்கப்படலாம் என்பதால், மாணவர்கள் விழிப்புடன் இருக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
CBSE Class 12 Result 2026 via DigiLocker: சரிபார்ப்பது எப்படி?
- DigiLocker செயலியைத் திறக்கவும் அல்லது digilocker.gov.in இணையதளத்தைப் பார்வையிடவும்.
- உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட அலைபேசி எண் அல்லது ஆதார் இணைக்கப்பட்ட கணக்கைப் பயன்படுத்தி உள்நுழையவும்.
- நீங்கள் புதிய பயனராக இருந்தால், ஒரு கணக்கை உருவாக்கி, OTP மூலம் அதைச் சரிபார்க்கவும்.
- உங்கள் பதிவு எண் (Roll Number), பள்ளி எண் மற்றும் நுழைவுச்சீட்டு அடையாள எண் (Admit Card ID) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி உங்கள் CBSE விவரங்களை இணைக்கவும் (APAAR ID உங்களிடம் இருந்தால், அதைப் பயன்படுத்தலாம்).
- ‘Issued Documents’ (வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள்) பகுதிக்குச் செல்லவும்.
- ‘CBSE Class 12 Marksheet 2026’ என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- உங்கள் டிஜிட்டல் மதிப்பெண் பட்டியலைப் பார்வையிடவும், பதிவிறக்கவும் மற்றும் சேமிக்கவும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
CBSE 12-ஆம் வகுப்பு முடிவுகளை எந்தெந்த இணையதளங்களில் பார்க்கலாம்?
மாணவர்கள் பின்வரும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் முடிவுகளைப் பார்க்கலாம். cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, cbseresults.nic.in, results.nic.in.
தேர்வு முடிவுகளைச் சரிபார்க்க என்னென்ன விவரங்கள் தேவை?
முடிவுகளைப் பார்க்க மாணவர்கள் தங்களிடம் பின்வரும் விவரங்களை வைத்திருக்க வேண்டும். பதிவு எண் (Roll Number), பள்ளி எண் (School Number), நுழைவுச்சீட்டு அடையாள எண் (Admit Card ID), பிறந்த தேதி (Date of Birth).
இன்டர்நெட் வசதி இல்லாவிட்டால் தேர்வு முடிவுகளை அறிய முடியுமா?
இணைய வசதி இல்லாத மாணவர்கள் SMS மற்றும் IVRS (தொலைபேசி அழைப்பு) சேவைகள் மூலம் தங்கள் தேர்வு முடிவுகளைத் தெரிந்து கொள்ளலாம்.
மேலும் படிக்க | தமிழ்நாடு முதல் வங்காளம் வரை.. ஆட்சி அமைக்கப்போகும் 'அந்த' கட்சி! Zeenia-வின் அதிரடி எக்ஸிட் போல்!
மேலும் படிக்க | ITR Filing 2026: வருமான வரி தாக்கல் செய்ய ரெடியா? கடைசி தேதி மற்றும் முக்கிய மாற்றங்கள்!
