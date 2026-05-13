/CBSE 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளிவந்தன: ரிசல்ட், மதிப்பெண் பட்டியல் செக் செய்வது எப்படி?

CBSE Class 12 Result 2026: மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் (CBSE), 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான 12-ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிட்டுள்ளது. இத்தேர்வை எழுதிய மாணவர்கள், results.cbse.nic.in அல்லது cbseresults.nic.in ஆகிய இணையதளங்களுக்குச் சென்று, தங்கள் CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளை இணையவழியில் சரிபார்த்துக் கொள்ளலாம். (குறிப்பு: CBSE வாரியத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் cbse.gov.in ஆகும்.) தேர்வு முடிவுகளைப் பார்வையிடுவதற்கான நேரடி இணைப்பு இந்தக் கட்டுரையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்கள் தங்கள் தேர்வு முடிவுகளைப் பெறுவதற்கு, தங்கள் பதிவு எண் (Roll Number) மற்றும் பிறந்த தேதியை உள்ளிட வேண்டும்.
The result of the Class-XII main examination 2025-2026 conducted by CBSE has been declared: CBSE - Central Board of Secondary Education pic.twitter.com/ZrCpcsiDl3— ANI (@ANI) May 13, 2026
இந்த ஆண்டு முதல், 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள்களை மதிப்பிடுவதற்கு 'திரைவழி மதிப்பிடும் முறை' (On-Screen Marking - OSM) அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று CBSE அறிவித்திருந்தது. இதன் விளைவாக, இம்முறை 12-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள்கள் வழக்கமான பாரம்பரிய முறையைப் பயன்படுத்தாமல், முற்றிலும் மின்னணு (டிஜிட்டல்) முறையில் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், 10-ஆம் வகுப்பு விடைத்தாள்கள் தொடர்ந்து அதே பாரம்பரிய மதிப்பிடும் முறையிலேயே மதிப்பிடப்பட்டுள்ளன.
CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளை செக் செய்வதற்கான வழிமுறைகள் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன:
- முதலில் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களுக்குச் செல்லவும் (cbseresults.nic.in / results.cbse.nic.in).
- CBSE Class 12th Result 2026 இணைப்பைத் தேடிக் கண்டறியவும்.
- தேவையான விவரங்களான பதிவு எண் (Roll Number), பள்ளி எண் (School Number), நுழைவுச்சீட்டு அடையாள எண் (Admit Card ID) மற்றும் பிறந்த தேதி ஆகியவற்றை உள்ளிடவும்.
- 'Submit' (சமர்ப்பி) பொத்தானை அழுத்தி, உங்கள் மதிப்பெண் பட்டியலைப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளவும்.
மாணவர்கள் டிஜிலாக்கர் (DigiLocker), ஏஸ்.எம்.எஸ் (SMS) சேவைகள் மற்றும் ஊமங் செயலி (UMANG App) வாயிலாகவும் தங்கள் தேர்வு முடிவுகளை பார்க்கலாம்.
Congratulations to all CBSE Class XII students!DigiLocker (@digilocker_ind) May 13, 2026
Your Results 2026 are now LIVE on DigiLocker Result Page.
CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளை DigiLocker வாயிலாக செக் செய்வதற்கான வழிமுறை:
- முதலில் digilocker.gov.in என்ற இணையதளத்திலோ அல்லது DigiLocker செயலியிலோ லாக் இன் செய்யவும்.
- உங்கள் கணக்கு உங்கள் ஆதார் எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளதை உறுதிசெய்யவும்.
- உங்கள் CBSE மதிப்பெண் பட்டியலைக் (Marksheet) கண்டறிய, "Issued Documents" (வழங்கப்பட்ட ஆவணங்கள்) பகுதிக்குச் செல்லவும்.
- அல்லது, "Pull Partner Documents" என்பதைக் கிளிக் செய்து, CBSE-ஐத் தேர்ந்தெடுத்து, தேவையான விவரங்களை உள்ளிடவும்.
- முதலில் UMANG செயலியைப் பதிவிறக்கம் செய்து திறக்கவும்.
- CBSE எனத் தேடி, "Class XII Results 2026" என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- உங்கள் பதிவு எண் (Roll Number) மற்றும் தேவையான விவரங்களை உள்ளிடவும்.
CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளை SMS மூலம் செக் செய்வதற்கான செயல்முறை இதோ:
- இந்த வகையில் டைப் செய்யவும்: CBSE 12 [பதிவு எண்] [பள்ளி குறியீடு] [மைய எண்].
- இந்த SMS-ஐ 7738299899 என்ற எண்ணிற்கு அனுப்பவும்.
மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியத்தின் (CBSE) 10-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் ஏப்ரல் 15, 2026 அன்று வெளியிடப்பட்டன. 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான 12-ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வுகள் பிப்ரவரி 17 முதல் ஏப்ரல் 10 வரை நடத்தப்பட்டன. அனைத்துத் தேர்வுத் தாள்களும் காலை 10:30 மணிக்குத் தொடங்கி, ஒரே அமர்வில் நடத்தப்பட்டன. கடந்த ஆண்டு, 2025 ஆம் ஆண்டில், CBSE 10-ஆம் மற்றும் 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் மே 13, 2025 அன்று ஒரே நேரத்தில் வெளியிடப்பட்டன. இருப்பினும், இம்முறை அவை வெவ்வேறு நாட்களில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.