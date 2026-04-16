CBSE 12 தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு? 5 எளிய வழிகளில் செக் செய்யலாம்

CBSE Class 12 result 2026: நாடு முழுவதும் நேற்று 10 ஆம் வகுப்பு சிபிஎஸ்இ தேர்வு முடிவுகள் வெளியான நிலையில், தற்போது இன்று அல்லது ஓரிரு நாட்களில் 12 ஆம் வகுப்புக்கான தேர்வு முழுவுகளும் வெளியிடப்படலாம் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளங்களான cbse.gov.in, results.cbse.nic.in ஆகியவற்றில் பார்க்கலாம். CBSE தேர்வு முடிவுகளை வலைத்தளங்களைத் தவிர, மாணவர்கள் SMS, Digilocker மற்றும் UMANG செயலி மூலமும் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
CBSE 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்துகொள்வதற்கான 5 எளிய வழிகள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
CBSE Class 12 Results 2026, Websites: அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் மூலம் தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்துகொள்வது எப்படி?
- முதலில் cbseresults.nic.in என்ற அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளத்திற்கு செல்லவும்.
- முகப்புப் பக்கத்தில், 12 ஆம் வகுப்பு முடிவு இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.
- பதிவு எண் மற்றும் பிறந்த தேதி போன்ற சான்றுகளைப் பயன்படுத்தி லாக் இன் செய்யவும்.
- உங்கள் 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் திரையில் காட்டப்படும்.
- அவற்றை எதிர்கால பயன்பாட்டிற்கு பதிவிறக்கம் செய்து சேவ் செய்துகொள்ளவும்.
CBSE Class 12th Results 2026: DigiLocker மூலம் சிபிஎஸ்இ 2026 முடிவுகளை எவ்வாறு பார்ப்பது?
- Digilocker ஆப்பை பயன்படுத்தி CBSE 12 ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் அட்டை 2026 PDF-ஐ பதிவிறக்கம் செய்ய, மாணவர்கள் பள்ளி வழங்கிய 6 இலக்க அணுகல் குறியீடு, பள்ளி குறியீடு மற்றும் CBSE தேர்வு பட்டியல் எண்ணுடன் Digilocker போர்ட்டலில் பதிவு செய்ய வேண்டும்.
- பின்னர் உங்கள் மொபைல் எண்ணை உறுதிசெய்து பெறப்பட்ட OTP எண்ணை உள்ளிடவும்.
- இப்போது பதிவுசெய்யப்பட்ட மொபைல் எண் அல்லது ஈமெயில் ஐடி மற்றும் பாஸ்வேர்ட்டுடன் Digilocker ஆப்பில் லாக்-இன் செய்ய வேண்டும்.
- அதன் பிறகு ஆவணங்கள் பிரிவுக்குச் சென்று, உங்கள் CBSE 12 ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் அட்டையை, அதாவது மார்க்ஷீட்டை பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளவும்.
UMANG App: உமங் செயலி மூலம் சிபிஎஸ்இ 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்துகொள்வது எப்படி?
- முதலில் Play Store இலிருந்து UMANG செயலியைப் பதிவிறக்கவும்.
- மொபைல் எண்ணைப் பயன்படுத்தி லாக் இன் செய்யவும்.
- Class 12 results 2026 என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- ரோல் நம்பர் மற்றும் பிறந்த தேதி போன்ற உள்நுழைவு சான்றுகளை உள்ளிடவும்.
- இங்கு CBSE 12ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் அட்டைகளை PDF பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம்.
- CBSE மதிப்பெண் அட்டைகளை PDF வடிவில் சேவ் செய்து அதன் ஹார்ட் காப்பியை எடுத்து வைத்துக்கொள்ளவும்.
IVRS: IVRS மூலம் சிபிஎஸ்இ 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்துகொள்வது எப்படி?
- CBSE 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வுகளை எழுதியுள்ள மாணவர்கள் தங்கள் முடிவுகளை ஊடாடும் குரல் மறுமொழி அமைப்பு (IVRS) மூலம் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
- இதற்கு மாணவர்கள் 24300699 என்ற எண்ணுக்கு முன்னர் தங்கள் பகுதியின் குறியீட்டு எண்ணுடன் டயல் செய்ய வேண்டும்.
CBSE 12th Result 2026: SMS மூலம் சிபிஎஸ்இ 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்துகொள்வது எப்படி?
இதற்கு மாணவர்கள் CBSE 12 (ரோல் எண்), (பள்ளி எண்), (மைய எண்) ஆகியவற்றை 7738299899 என்ற எண்ணுக்கு அனுப்ப வேண்டும். இதன் மூலம் தேர்வு முடிவுகளை நீங்கள் எஸ்எம்எஸ் மூலம் பெறலாம்.
CBSE 12th Result: கடந்த ஆண்டுகளின் ஒட்டுமொத்த தேர்ச்சி சதவீத வளர்ச்சி
சிபிஎஸ்இ (CBSE) 12-ஆம் வகுப்பு முடிவுகள் கடந்த சில ஆண்டுகளாகப் பல்வேறு தேர்ச்சி விகிதங்களைக் காட்டியுள்ளன. 2021-ஆம் ஆண்டில் அதிகபட்சமாக 99.37 சதவீதத் தேர்ச்சி பதிவான நிலையில், 2020 மற்றும் 2025 ஆகிய ஆண்டுகளில் இந்த விகிதம் எண்பதுகளின் இறுதியில் (80 ஆக) இருந்தது. இது மாணவர்களின் ஒட்டுமொத்தச் செயல்திறன் போக்கில் நிலவும் மாற்றங்களைப் பிரதிபலிக்கிறது.
CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள்: ஏப்ரல் 30, 2026-க்குள் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாக வாய்ப்பு
CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026, ஏப்ரல் 30-க்குள் வெளியிடப்பட வாய்ப்புள்ளது. 2026, பிப்ரவரி 17 முதல் ஏப்ரல் 10 வரை நடைபெற்ற தேர்வுகளில் பங்கேற்ற மாணவர்கள், தங்கள் தற்காலிக முடிவுகளை இணையம் வாயிலாக அறிந்துகொள்ளலாம். முடிவுகளில் சீரான தன்மையை உறுதிசெய்யும் வகையில், 'திரைவழி மதிப்பிடும் முறை'யைப் (on-screen marking system) மதிப்பீட்டு முறையைப் பயன்படுத்தி விடைத்தாள் திருத்தும் பணிகளை வாரியம் ஏற்கனவே முடித்துவிட்டது.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
2026-ஆம் ஆண்டுக்கான சிபிஎஸ்இ 12-ஆம் வகுப்பு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும்?
தேர்வு முடிவுகள் ஏப்ரல் 30, 2026-க்குள் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 10-ஆம் வகுப்பு முடிவுகள் நேற்று வெளியானதால், இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் இவை வெளியாக வாய்ப்புள்ளது.
தேர்வு முடிவுகளைப் பார்க்க அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் எவை?
மாணவர்கள் பின்வரும் தளங்களில் முடிவுகளைப் பார்க்கலாம்: cbse.gov.in, results.cbse.nic.in, cbseresults.nic.in.
இணையதளம் தவிர வேறு எந்த வழிகளில் முடிவுகளைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்?
இணையதளம் தவிர்த்து கீழ்க்கண்ட முறைகளிலும் முடிவுகளைப் பெறலாம்: DigiLocker ஆப்/இணையதளம். UMANG செயலி. SMS வசதி. IVRS (குரல் வழி அழைப்பு).
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ