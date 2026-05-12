/CBSE 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்: ரிசல்ட் செக் செய்ய, பதிவிறக்கம் செய்ய 3 எளிய வழிகள்

CBSE Class 12 Result 2026: CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளுக்காக மாணவர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். இன்று தேர்வு முடிவுகள் வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இன்று மாலை, நள்ளிரவு என எப்போது வேண்டுமானாலும் CBSE தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்படலாம் என CBSE-யின் உள்வட்டாரத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளுக்கான மாணவர்களின் காத்திருப்பு இன்றோடு முடிவுக்கு வரக்கூடும்.
நேற்று முதல் தேர்வு முடிவுகள் தொடர்பான 'DigiLocker' தளத்தின் நிலைத்தகவலில் "விரைவில் வரவுள்ளது" (Coming Soon) என்று காட்டத் தொடங்கியதிலிருந்து, தேர்வு வெளியீடு குறித்த எதிர்பார்ப்புகள் மேலும் அதிகரித்துள்ளன. மாணவர்கள் தங்கள் தேர்வு முடிவுகளை அறிந்துகொள்ள மூன்று தனித்துவமான வழிமுறைகள் தற்போது உள்ளன. மாணவர்கள் தங்கள் தேர்வு முடிவுகளை செக் செய்வது மட்டுமின்றி, அவற்றை இணையத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்யவும் உதவும் அந்த வழிமுறைகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
இந்த ஆண்டு, CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வுகள் பிப்ரவரி 17 முதல் ஏப்ரல் 10 வரை நடத்தப்பட்டன. நாடு முழுவதிலுமிருந்து 17 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் இத்தேர்வுகளை எழுதினர். தேர்வு முடிவுகளை வெளியிடும் நடைமுறையைத் துரிதப்படுத்தும் முயற்சியாக, விடைத்தாள்களை மதிப்பிடுவதற்கு 'திரைவழி மதிப்பிடும் முறையை' (on-screen marking system) வாரியம் இம்முறை பெருமளவில் பயன்படுத்தியது. இருப்பினும், குறிப்பிட்ட சில பாடங்களுக்கான விடைத்தாள் மதிப்பீடு மற்றும் மதிப்பெண் பதிவேற்றச் செயல்பாடுகளில் ஏற்பட்ட தாமதங்கள் காரணமாக, தேர்வு முடிவுகளை வெளியிடுவதில் சற்று காலதாமதம் ஏற்பட்டது.
CBSE தேர்வு முடிவுகள்
தேர்வு எப்போது நடைபெற்றது?
தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டதும், மாணவர்கள் தங்கள் மதிப்பெண் பட்டியல்களைப் பின்வரும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் பார்வையிடலாம்:
CBSE அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் (CBSE Official Website): https://www.cbse.gov.in
CBSE தேர்வு முடிவுகள் தளம் (CBSE Results Portal): https://results.cbse.nic.in
CBSE தேர்வு முடிவுகள் (CBSE Results): https://cbseresults.nic.in
12 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை காண, மாணவர்கள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களை மட்டுமே பயன்படுத்துமாறும், தங்கள் பதிவு எண் (Roll Number), பள்ளி எண் (School Number) மற்றும் நுழைவுச்சீட்டு அடையாள எண் (Admit Card ID) ஆகியவற்றை முன்னரே தயாராக வைத்துக்கொள்ளுமாறும் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
CBSE Website: இணையதளம் வாயிலாக CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்துகொள்வதற்கான வழிமுறை :
- முதலில் CBSE-யின் அதிகாரப்பூர்வ தேர்வு முடிவுகள் இணையதளத்தைத் திறக்கவும்.
- "Class 12 Result 2026" என்ற இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் பதிவு எண் (Roll Number), பள்ளி எண் (School Number) மற்றும் நுழைவுச்சீட்டு அடையாள எண் (Admit Card ID) ஆகியவற்றை உள்ளிடவும்.
- "Submit" (சமர்ப்பி) என்பதைக் கிளிக் செய்ததும், உங்கள் மதிப்பெண் பட்டியல் திரையில் தோன்றும்.
- தேர்வு முடிவைப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளவும்.
- எதிர்காலப் பயன்பாட்டிற்காக அதன் பிரிண்ட் அவுட் ஒன்றை எடுத்துப் பாதுகாத்துக்கொள்ளவும்.
- https://www.digilocker.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்நுழையவும்.
- உங்கள் ஆதார் இணைக்கப்பட்ட அல்லது பதிவு செய்யப்பட்ட கைபேசி எண்ணைப் பயன்படுத்தி லாக் இன் செய்யவும்.
- 'கல்வி' (Education) பகுதிக்குச் செல்லவும்.
- 'மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம்' (Central Board of Secondary Education) என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- 'பன்னிரண்டாம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியல்' (Class XII Marksheet) என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- தற்காலிக மதிப்பெண் பட்டியலைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
உமங் செயலி (UMANG APP) மற்றும் குறுஞ்செய்தி (SMS) வழியாக தேர்வு முடிவுகளை தெரிந்துகொள்ளும் செயல்முறை:
இணையதளத்தில் அதிகப் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படும் பட்சத்தில், மாணவர்கள் https://web.umang.gov.in மற்றும் குறுஞ்செய்தி (SMS) சேவைகள் வழியாகவும் தங்கள் முடிவுகளை பார்க்க முடியும்.
CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs):
1. CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளை எப்படி செக் செய்வது?
CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளை, CBSE இணையதளம், டிஜிலாக்கர், உமங் செயலி ஆகிய வழிகளில் செக் செய்யலாம்.
2. CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும்?
CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026 இன்று வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
3. தேர்வு முடிவுகள் எந்த இணையதளங்களில் கிடைக்கும்?
தேர்வு முடிவுகள் https://www.cbse.gov.in, https://results.cbse.nic.in, https://cbseresults.nic.in ஆகிய இணையதளங்களில் கிடைக்கும்.