/CBSE 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்: மார்க் ஷீட் வந்தவுடன் செக் செய்ய வேண்டிய 5 முக்கிய விவரங்கள்

CBSE Class 12 Result 2026: CBSE 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் தங்கள் மதிப்பெண் பட்டியல்கள் வெளியான உடனேயே கட்டாயம் சரிபார்க்க வேண்டிய 5 முக்கிய விவரங்கள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
CBSE Class 12 Result 2026: CBSE 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளுக்காக இந்தியா முழுவதும் உள்ள மாணவர்கள் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். தேர்வு முடிவுகள் நேற்றே வரும் என பெரிதும் எதிர்பார்க்கபட்ட நிலையில் அவை நேற்று வெளியிடப்படவில்லை. ஆகையால், அதற்கான எதிர்பார்ப்பு இன்றும் தொடர்கிறது. முன்னதாக, 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான CBSE 10-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள், ஏப்ரல் 15, 2026 அன்று அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டன.
மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் (CBSE), 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளையும் விரைவில் வெளியிடும். மதிப்பெண் பட்டியல்கள் வெளியான உடனேயே, பெரும்பாலான மாணவர்கள் தங்கள் மதிப்பெண்களை அறிந்துகொள்ள அவசரப்படுகின்றனர். ஆனால், இந்த அவசரத்தில் பலர் மதிப்பெண் பட்டியலில் அச்சிடப்பட்டுள்ள முக்கியமான விவரங்களைக் கவனிக்கத் தவறிவிடுகின்றனர். இது பிற்காலத்தில் கல்லூரிச் சேர்க்கை, வேலைவாய்ப்பு விண்ணப்பங்கள் அல்லது ஆவணச் சரிபார்ப்பின்போது சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். CBSE 12-ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் தங்கள் மதிப்பெண் பட்டியல்கள் வெளியான உடனேயே கட்டாயம் சரிபார்க்க வேண்டிய 5 முக்கிய விவரங்கள் பற்றி இங்கே காணலாம்.
மாணவர்கள் தங்கள் மதிப்பெண் பட்டியலில், தங்கள் பெயரில் எழுத்துப்பிழைகள் ஏதேனும் உள்ளனவா என்பதைதான் முதலில் சரிபார்க்க வேண்டும். பெயரில் ஏற்படும் ஒரே ஒரு பிழை கூட, கல்லூரிச் சேர்க்கை, வேலைவாய்ப்பு விண்ணப்பங்கள் மற்றும் கடவுச்சீட்டு (Passport)/ஆதார் ஆவணங்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் கடுமையான சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஆகையால் இதில் எந்த பிழையும் இல்லாமல் இருப்பதை உறுதி செய்துகொள்ள வேண்டும்.
மாணவர்கள் தங்கள் மதிப்பெண் பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிறந்த தேதி தொடர்பான மூன்று முக்கிய விவரங்களை மிகக் கவனமாகச் சரிபார்க்க வேண்டும் - தேதி, மாதம் மற்றும் வருடம் ஆகியவை. உங்கள் வயது கணக்கிடப்படுவது, உங்கள் 10-ஆம் வகுப்பு, 12ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியலில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பிறந்த தேதியின் அடிப்படையில்தான். இதில் ஏதேனும் முரண்பாடு இருந்தால், உங்கள் விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்படக்கூடிய வாய்ப்புள்ளது.
உங்கள் மதிப்பெண் பட்டியலில் பெற்றோரின் பெயர்கள் சரியாக எழுதப்பட்டுள்ளனவா (எழுத்துப்பிழைகள் ஏதுமில்லாமல்) என்பதை உறுதிப்படுத்திக்கொள்ளுங்கள். பெயர்களில் ஏற்படும் எழுத்துப்பிழைகள், ஆதார், பான் (PAN), கடவுச்சீட்டு, கல்லூரிச் சேர்க்கை மற்றும் வேலைவாய்ப்பு விண்ணப்பங்கள் தொடர்பான ஆவணச் சரிபார்ப்பின்போது சிக்கல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
மாணவர்கள் தங்கள் CBSE மதிப்பெண் பட்டியலில், தங்கள் பதிவு எண் (Roll Number) மற்றும் பள்ளிக் குறியீடு (School Code) ஆகியவற்றைச் சரியாக செக் செய்ய வேண்டும். இதன் மூலம் ஆவணங்களில் ஏற்படும் ட்யூப்ளிகேஷன், பிழைகள் அல்லது குழப்பங்களைத் தவிர்க்கலாம்.
மதிப்பெண் தாளில் உள்ள தேர்ச்சி/தோல்வி நிலை குறித்த விவரங்களில் ஏதேனும் பிழை இருந்தால், கல்லூரிச் சேர்க்கைக்கும் வேலைவாய்ப்பு விண்ணப்பங்களுக்கும் நீங்கள் தகுதியுடையவராகக் கருதப்பட மாட்டீர்கள். ஆகையால் அது சரியாக உள்ளதா என்பதை உறுதிபடுத்திக்கொள்வது மிக அவசியம்.
இந்த ஆண்டு, சிபிஎஸ்இ 12 ஆம் வகுப்புத் தேர்வுகள், இந்தியா மற்றும் வெளிநாடுகளில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான தேர்வு மையங்களில் பிப்ரவரி முதல் ஏப்ரல் 2026 வரை நடத்தப்பட்டன. அறிவியல், வணிகவியல் மற்றும் மானுடவியல் (Humanities) பிரிவுகளைச் சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான மாணவர்கள் இந்த ஆண்டு CBSE தேர்வுகளில் பங்கேற்றனர். தேர்வுகள் முடிந்ததைத் தொடர்ந்து, இறுதி முடிவுகளைத் தயாரிப்பதற்கு முன்பு, வாரியம் குறிப்பிட்ட மையங்களில் மதிப்பீடு மற்றும் சரிபார்ப்பு செயல்முறையைத் தொடங்கியது.
மாணவர்கள் தங்களின் தற்காலிக மதிப்பெண் பட்டியலை ஆன்லைனில் பெறுவதற்கு, தங்களது ரோல் எண், பள்ளி எண், அனுமதி அட்டை ஐடி மற்றும் பாதுகாப்புக் குறியீடு ஆகியவற்றை உள்ளிட வேண்டும். டிஜிட்டல் மதிப்பெண் அட்டையில் பாடவாரியான மதிப்பெண்கள், தரங்கள், பெற்ற மொத்த மதிப்பெண்கள் மற்றும் தகுதி நிலை ஆகியவை இருக்கும். தேர்வர்கள் தேர்வு முடிவைப் பதிவிறக்கம் செய்த பிறகு, அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள அனைத்து விவரங்களையும் கவனமாகச் சரிபார்க்க அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். பள்ளிகளால் அசல் ஆவணங்கள் வழங்கப்படும் வரை ஆன்லைன் மதிப்பெண் பட்டியல் தற்காலிகமானதாகவே இருக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs):
1. CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகின்றன?
CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026 இன்று வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
2. CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளை எப்படி செக் செய்வது?
CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளை, CBSE இணையதளம், டிஜிலாக்கர், உமங் செயலி ஆகிய வழிகளில் செக் செய்யலாம்.
3. தேர்வு முடிவுகளைச் சரிபார்க்கத் தேவையான விவரங்கள் எவை?
தேர்வு முடிவுகளைச் சரிபார்க்க பதிவு எண் (Roll number), பள்ளி எண், நுழைவுச்சீட்டு அடையாள எண் (Admit card ID), பிறந்த தேதி ஆகிய விவரங்கள் தேவைப்படும்.