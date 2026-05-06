English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • India
  • CBSE 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் 2026: முக்கிய தகவல்கள் மற்றும் பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

CBSE 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் 2026: முக்கிய தகவல்கள் மற்றும் பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

CBSE வெளியிட்ட அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களின்படி, தேர்வு முடிவுகள் மே மாதத்தின் மூன்றாவது வாரத்தில் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது. மதிப்பீட்டுப் பணிகள் தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாக வாரியத்தின் அதிகாரி சன்யம் பரத்வாஜ் தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - Vijaya Lakshmi | Last Updated : May 6, 2026, 10:46 AM IST
  • CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026-ஐச் சரிபார்ப்பது எப்படி?
  • DigiLocker மற்றும் UMANG வழியாக டிஜிட்டல் மார்க்ஷீட்
  • CBSE Class 12 Result 2026: தேர்வு முடிவுகளை எங்கே சரிபார்ப்பது?

Trending Photos

சொந்த தொகுதியில் மண்ணை கவ்விய முதலமைச்சர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஸ்டாலின்
camera icon7
Tamil Nadu election 2026
சொந்த தொகுதியில் மண்ணை கவ்விய முதலமைச்சர்கள்.. லிஸ்ட்டில் ஸ்டாலின்
ஸ்டாலினை தோக்கடித்த தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ். பாபு! யார் இவர்?
camera icon6
VS Babu
ஸ்டாலினை தோக்கடித்த தவெக வேட்பாளர் வி.எஸ். பாபு! யார் இவர்?
10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? வெளியான தகவல்.. ரிசல்ட் எப்படி பார்ப்பது?
camera icon7
SSLC Board Exam Result
10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? வெளியான தகவல்.. ரிசல்ட் எப்படி பார்ப்பது?
ட்ரெஸ்ஸே போடல! வித்தியாசமான ஆடையில் ஷாக் கொடுத்த பிரபல நடிகை..வைரல் போட்டோ
camera icon7
Simone Ashley
ட்ரெஸ்ஸே போடல! வித்தியாசமான ஆடையில் ஷாக் கொடுத்த பிரபல நடிகை..வைரல் போட்டோ
CBSE 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் 2026: முக்கிய தகவல்கள் மற்றும் பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

CBSE 12th Result 2026 : மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் (CBSE), 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை விரைவில் வெளியிட உள்ளது. இது, தேர்வு முடிவுகளுக்காகக் காத்திருக்கும் சுமார் 18 லட்சம் மாணவர்களுக்குப் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களின்படி, தேர்வு முடிவுகள் மே மாதத்தின் மூன்றாவது வாரத்தில் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது. மதிப்பீட்டுப் பணிகள் தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாக வாரியத்தின் அதிகாரி சன்யம் பரத்வாஜ் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தொழில்நுட்பக் காரணங்களால் முடிவுகள் வெளியாவதில் தாமதம் ஏற்படும் என்ற வதந்திகளை அவர் திட்ட வட்டமாக மறுத்துள்ளார்.

தேர்வு முடிவுகள் வெளியானதும், மாணவர்கள் தங்களின் ரோல் எண் (Roll Number), பள்ளி எண் (School Number), அனுமதி அட்டை எண் (Admit Card ID) மற்றும் பிறந்த தேதி ஆகிய விவரங்களைப் பயன்படுத்தி, CBSE-யின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் (cbse.gov.in அல்லது results.cbse.nic.in) வாயிலாகத் தங்களின் மதிப்பெண்களைச் சரிபார்த்துக்கொள்ளலாம்.

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026-ஐச் சரிபார்ப்பது எப்படி?

அதிகாரப்பூர்வ CBSE தேர்வு முடிவுகள் இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்
'Class 12 Result 2026' இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்
தேவையான உள்நுழைவு விவரங்களை உள்ளிடவும்
மதிப்பெண் அட்டையைப் பார்க்க விவரங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்
எதிர்காலப் பயன்பாட்டிற்காக மதிப்பெண் பட்டியலைப் பதிவிறக்கம் செய்து சேமிக்கவும்.

DigiLocker மற்றும் UMANG வழியாக டிஜிட்டல் மார்க்ஷீட்

இணையதளங்கள் மட்டுமின்றி, DigiLocker மற்றும் UMANG போன்ற தளங்கள் வாயிலாகவும் CBSE டிஜிட்டல் மதிப்பெண் பட்டியல்களை வழங்கும்.

கைபேசி எண் அல்லது ஆதார் மூலம் உள்நுழையவும்
CBSE விவரங்களை இணைக்கவும்
“வழங்கப்பட்ட ஆவணங்களை” - "Issued Documents"அணுகவும்
12-ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியலைப் பதிவிறக்கவும்

இணையதளத்தில் வெளியாகும் மதிப்பெண் பட்டியல் தற்காலிகமானது. அசல் சான்றிதழ்கள் பின்னர் பள்ளிகளால் வழங்கப்படும். இருப்பினும், கல்லூரிக் சேர்க்கை மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலகத் தேவைகளுக்கு டிஜிட்டல் நகல்கள் செல்லுபடியாகும்.

CBSE Class 12 Result 2026: தேர்வு முடிவுகளை எங்கே சரிபார்ப்பது?

அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: cbse.gov.in
தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் இணையதளம்: results.cbse.nic.in
மாற்று இணையதளம்: cbseresults.nic.in
தேசிய முடிவுகள் இணையதளம்: results.nic.in
டிஜிட்டல் தளம்: DigiLocker
மொபைல் செயலி: UMANG
SMS மற்றும் IVRS சேவைகள் (மாற்று வழி)

இன்டர்நெட் இணைப்பு செயல்படத் தொடங்கியதும், மாணவர்கள் தங்கள் மதிப்பெண்களை விரைவாக அணுகுவதற்குத் தேவையான பதிவு எண், பள்ளி எண், நுழைவுச்சீட்டு அடையாள எண் மற்றும் பிறந்த தேதி ஆகியவற்றைத் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும்.

CBSE Class 12 Result 2026: இன்டர்நெட்  இல்லாமல் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளைச் சரிபார்க்க முடியுமா?

CBSE SMS வாயிலாக முடிவுகளை அணுகும் வசதியை வழங்குகிறது; இணைய வசதி குறைவாக உள்ள மாணவர்களுக்கு இது ஒரு மாற்று வழியாக அமைகிறது.

கடந்த 5 ஆண்டுகளில் CBSE பாடத்திட்டங்களின் தேர்ச்சி விகித விவரங்கள் இதோ:

2024 - 87.98%

2023 - 87.33%

2022 - 92.71%

2021 - 99.37%

2020 - 88.78%

மேலும் படிக்க | 10ம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? வெளியான தகவல்.. ரிசல்ட் எப்படி பார்ப்பது?

மேலும் படிக்க | +2 பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? முன்கூட்டியே வெளியாகிறதா? முக்கிய தகவல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Vijaya Lakshmi

விஜயலட்சுமி, ஜீ தமிழ் நியூஸ் இணையதளத்தில் பணியாற்றி வருகிறேன். கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு ஜீ தமிழ் நியூஸில் பணியைத் தொடங்கி உள்ளேன். தற்போது சினிமா, பொருளாதாரம், வாழ்க்கை முறை, ஜோதிடம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். பொதுமக்களின் பணம் மற்றும் பட்ஜெட் சார்ந்த விஷயங்களை எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகம். சினிமா, சேமிப்பு, முதலீடு, தமிழ அரசின் முக்கிய அறிவிப்புகள் போன்ற செய்திகளை எழுதுவதிலும் ஆர்வம் அதிகம்.

...Read More

CBSE Class 12 Result 2026CBSECBSE Class 12

Trending News