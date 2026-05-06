CBSE 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் 2026: முக்கிய தகவல்கள் மற்றும் பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?

CBSE 12th Result 2026 : மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் (CBSE), 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை விரைவில் வெளியிட உள்ளது. இது, தேர்வு முடிவுகளுக்காகக் காத்திருக்கும் சுமார் 18 லட்சம் மாணவர்களுக்குப் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களின்படி, தேர்வு முடிவுகள் மே மாதத்தின் மூன்றாவது வாரத்தில் வெளியாக வாய்ப்புள்ளது. மதிப்பீட்டுப் பணிகள் தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளதாக வாரியத்தின் அதிகாரி சன்யம் பரத்வாஜ் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், தொழில்நுட்பக் காரணங்களால் முடிவுகள் வெளியாவதில் தாமதம் ஏற்படும் என்ற வதந்திகளை அவர் திட்ட வட்டமாக மறுத்துள்ளார்.
தேர்வு முடிவுகள் வெளியானதும், மாணவர்கள் தங்களின் ரோல் எண் (Roll Number), பள்ளி எண் (School Number), அனுமதி அட்டை எண் (Admit Card ID) மற்றும் பிறந்த தேதி ஆகிய விவரங்களைப் பயன்படுத்தி, CBSE-யின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் (cbse.gov.in அல்லது results.cbse.nic.in) வாயிலாகத் தங்களின் மதிப்பெண்களைச் சரிபார்த்துக்கொள்ளலாம்.
CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026-ஐச் சரிபார்ப்பது எப்படி?
அதிகாரப்பூர்வ CBSE தேர்வு முடிவுகள் இணையதளத்திற்குச் செல்லவும்
'Class 12 Result 2026' இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்
தேவையான உள்நுழைவு விவரங்களை உள்ளிடவும்
மதிப்பெண் அட்டையைப் பார்க்க விவரங்களைச் சமர்ப்பிக்கவும்
எதிர்காலப் பயன்பாட்டிற்காக மதிப்பெண் பட்டியலைப் பதிவிறக்கம் செய்து சேமிக்கவும்.
DigiLocker மற்றும் UMANG வழியாக டிஜிட்டல் மார்க்ஷீட்
இணையதளங்கள் மட்டுமின்றி, DigiLocker மற்றும் UMANG போன்ற தளங்கள் வாயிலாகவும் CBSE டிஜிட்டல் மதிப்பெண் பட்டியல்களை வழங்கும்.
கைபேசி எண் அல்லது ஆதார் மூலம் உள்நுழையவும்
CBSE விவரங்களை இணைக்கவும்
“வழங்கப்பட்ட ஆவணங்களை” - "Issued Documents"அணுகவும்
12-ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் பட்டியலைப் பதிவிறக்கவும்
இணையதளத்தில் வெளியாகும் மதிப்பெண் பட்டியல் தற்காலிகமானது. அசல் சான்றிதழ்கள் பின்னர் பள்ளிகளால் வழங்கப்படும். இருப்பினும், கல்லூரிக் சேர்க்கை மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அலுவலகத் தேவைகளுக்கு டிஜிட்டல் நகல்கள் செல்லுபடியாகும்.
CBSE Class 12 Result 2026: தேர்வு முடிவுகளை எங்கே சரிபார்ப்பது?
அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம்: cbse.gov.in
தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் இணையதளம்: results.cbse.nic.in
மாற்று இணையதளம்: cbseresults.nic.in
தேசிய முடிவுகள் இணையதளம்: results.nic.in
டிஜிட்டல் தளம்: DigiLocker
மொபைல் செயலி: UMANG
SMS மற்றும் IVRS சேவைகள் (மாற்று வழி)
இன்டர்நெட் இணைப்பு செயல்படத் தொடங்கியதும், மாணவர்கள் தங்கள் மதிப்பெண்களை விரைவாக அணுகுவதற்குத் தேவையான பதிவு எண், பள்ளி எண், நுழைவுச்சீட்டு அடையாள எண் மற்றும் பிறந்த தேதி ஆகியவற்றைத் தயாராக வைத்திருக்க வேண்டும்.
CBSE Class 12 Result 2026: இன்டர்நெட் இல்லாமல் 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளைச் சரிபார்க்க முடியுமா?
CBSE SMS வாயிலாக முடிவுகளை அணுகும் வசதியை வழங்குகிறது; இணைய வசதி குறைவாக உள்ள மாணவர்களுக்கு இது ஒரு மாற்று வழியாக அமைகிறது.
கடந்த 5 ஆண்டுகளில் CBSE பாடத்திட்டங்களின் தேர்ச்சி விகித விவரங்கள் இதோ:
2024 - 87.98%
2023 - 87.33%
2022 - 92.71%
2021 - 99.37%
2020 - 88.78%
