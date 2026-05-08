CBSE 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும்? cbse.nic.in -இல் செக் செய்வது எப்படி?

CBSE Class 12 Result 2026: CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் தேதி முன்கூட்டியே அறிவிக்கப்படாது என்றும், இது தொடர்பாக எந்தவொரு செய்தியாளர் சந்திப்பும் நடத்தப்படாது என்றும் CBSE வாரியம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : May 8, 2026, 12:32 PM IST
CBSE Class 12 Result 2026: மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியத்தின் (CBSE) 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளுக்காக மாணவர்கள் ஆவலோடு காத்திருக்கிறார்கள். CBSE வாரியம் இன்னும் தேர்வு முடிவுகளை வெளியிடவில்லை. இருப்பினும், இது வெளியிடப்பட்டதும், தேர்வு முடிவுகள் ஒரே நேரத்தில் பல அதிகாரப்பூர்வ தளங்களில் கிடைக்கச் செய்யப்படும். CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026-இன் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்த தொடர் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில், தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள் சில முக்கிய விஷயங்களையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் சரியாக எப்போது வெளியிடப்படும்? 

2026 ஆம் ஆண்டின் CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் எதிர்பார்க்கப்படும் வெளியீட்டுத் தேதி குறித்து நீங்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டிய தகவல்களை இந்த பதிவில் காணலாம். இருப்பினும், தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் தேதி முன்கூட்டியே அறிவிக்கப்படாது என்றும், இது தொடர்பாக எந்தவொரு செய்தியாளர் சந்திப்பும் நடத்தப்படாது என்றும் CBSE வாரியம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் தேதி

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் தேதி குறித்த சமீபத்திய தகவல் என்ன? தனது வழக்கமான நடைமுறையைத் தொடர்ந்து, CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026-இன் வெளியீட்டுத் தேதியும் நேரமும் முன்கூட்டியே பொதுமக்களுக்கு அறிவிக்கப்படாது என்று CBSE மீண்டும் ஒருமுறை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. விடைத்தாள் திருத்தும் பணி நிறைவடைந்த உடனேயே, தேர்வு முடிவுகள் நேரடியாக இணையத்தில் வெளியிடப்படும் என்பதே தற்போதைய அப்டேட் ஆகும்.

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு எப்போது நடைபெற்றது?

2026-ஆம் ஆண்டிற்கான CBSE 12-ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வுகள், இந்தியா முழுவதும் மற்றும் வெளிநாடுகளில் பிப்ரவரி 17 முதல் ஏப்ரல் 10, 2026 வரையிலான காலகட்டத்தில் நடத்தப்பட்டன. இத்தேர்வுகள் ஒரே ஷிஃப்டில், காலை 10:30 மணி முதல் பிற்பகல் 1:30 மணி வரை நடைபெற்றன.

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் எங்கு வெளியிடப்படும்?

தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டதும், மாணவர்கள் தங்கள் தேர்வு முடிவுகளைப் பின்வரும் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் செக் செய்யலாம்:

results.cbse.nic.in
cbse.gov.in
cbseresults.nic.in
digilocker.gov.in
results.gov.in

இவை தவிர, மாணவர்களுக்கு தேர்வு முடிவுகள் SMS மூலமாகவும் கிடைக்கும். இதன் மூலம், இணைய வசதி இல்லாத சூழலிலும் மாணவர்கள் தங்கள் மதிப்பெண்களைச் சரிபார்க்க இயலும்.

CBSE 12-ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை செக் செய்வதற்கான எளிய வழி

தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டதும், மாணவர்கள் பின்வரும் வழிமுறைகளைப் பின்பற்றித் தங்கள் தேர்வு முடிவுகளைத் தெரிந்துகொள்ளலாம்:

- முதலில் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தைத் திறக்கவும்.

- “CBSE Class 12 Result 2026” என்ற இணைப்பைக் கிளிக் செய்யவும்.

- உங்கள் பதிவு எண் (Roll Number), பள்ளி எண் (School Number) மற்றும் நுழைவுச்சீட்டு அடையாள எண் (Admit Card ID) ஆகியவற்றை உள்ளிடவும்.

- சமர்ப்பித்ததும், தேர்வு முடிவு திரையில் தோன்றும்.

- தேர்வு முடிவைப் பதிவிறக்கம் செய்து, எதிர்காலக் குறிப்புக்காக அதை பிரிண்ட் எடுத்து வைத்துக்கொள்ளவும்.

தேர்வு முடிவுகளுடன் சேர்த்து, தேர்ச்சி விகிதம், மாணவர்கள் மற்றும் மாணவிகளின் செயல்திறன் புள்ளிவிவரங்கள், மண்டலம் வாரியான (மாநில வாரியான) தரவுகள் மற்றும் தேர்வு முடிவுகளுக்குப் பிந்தைய பிற தகவல்கள் உள்ளிட்ட விரிவான விவரங்களை CBSE தனது இணையதளத்தில் வெளியிடும்.

CBSE தேர்வு முடிவைச் சரிபார்க்க என்ன விவரங்கள் தேவை?

மாணவர்கள் தங்கள் தேர்வு முடிவுகளைப் பார்வையிட, பின்வரும் தகவல்களை முன்னரே தயாராக வைத்துக்கொள்ள வேண்டும்:

பதிவு எண் (Roll Number)
பள்ளி எண் (School Number)
நுழைவுச்சீட்டு அடையாள எண் (Admit Card ID)
இந்தத் தகவல்கள் தவறாக உள்ளிடப்பட்டால், உங்களால் உங்கள் தேர்வு முடிவை அணுக இயலாது என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.

CBSE தேர்வு முடிவுகள்

தேர்வு எப்போது நடைபெற்றது?

 தேர்வு பிப்ரவரி 17 முதல் ஏப்ரல் 10, 2026 வரையிலான காலகட்டத்தில் நடைபெற்றது
தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும் இந்த தேதி முன்கூட்டியே அறிவிக்கப்படாது என CBSE தெரிவித்துள்ளது.
தேர்வு முடிவுகளுக்கான அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் results.cbse.nic.in, cbse.gov.in, cbseresults.nic.in, 
digilocker.gov.in, results.gov.in
தேவையான விவரங்கள் பதிவு எண், பள்ளி எண், நுழைவுச்சீட்டு அடையாள எண்

மாணவர்களுக்கான முக்கிய குறிப்பு

மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கான மிக முக்கியமான தகவல் என்னவென்றால், CBSE 12-ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் 2026 வெளியிடப்படும் துல்லியமான தேதி இன்னும் இறுதி செய்யப்படவில்லை. வாரியத்தின் தகவலின்படி, தேர்வு முடிவுகள் இந்த வாரமோ அல்லது வரும் வாரங்களிலோ, எந்த தேதியில் வெண்டுமானாலும் திடீரென வெளியிடப்படலாம். எனவே, இது தொடர்பான புதிய தகவல்களைத் தொடர்ந்து கண்காணிப்பது மிகவும் அவசியமாகும்.

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs):

1. CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் எங்கு வெளியிடப்படும்?

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் வெளியிடப்படும்.

2. CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் தேதி என்ன?

CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026-இன் வெளியீட்டுத் தேதியும் நேரமும் முன்கூட்டியே பொதுமக்களுக்கு அறிவிக்கப்படாது என்று CBSE தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

3. தேர்வு முடிவுகளுடன் எந்தெந்த விவரங்கள் வெளியாகும்?

தேர்வு முடிவுகளுடன் தேர்ச்சி விகிதம், மாணவர்கள் மற்றும் மாணவிகளின் செயல்திறன் புள்ளிவிவரங்கள், மண்டலம் வாரியான தரவுகள் போன்ற விவரங்கள் வெளியாகும்.

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

