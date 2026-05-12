CBSE 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் இன்று வருகிறதா? மாணவர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

CBSE Class 12 Result 2026: மத்திய இடைநிலைக் கல்வி வாரியம் (CBSE), 2026-ஆம் ஆண்டிற்கான 12-ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வு முடிவுகளை மிக விரைவில் வெளியிடவுள்ளது. இந்த முடிவுகள் இன்று வரக்கூடும் என்றும் சில செய்தி அறிக்கைகள் தெரிவிக்கின்றன. தேர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுவதற்கு முன்னதாகவே, DigiLocker தளம் மாணவர்களுக்கான ஒரு முக்கிய அறிவுறுத்தலை வெளியிட்டுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
தேர்வு முடிவுகள் வெளியான உடனேயே, மாணவர்கள் தங்கள் டிஜிட்டல் மதிப்பெண் பட்டியல்களை (digital mark sheets) எவ்விதத் தாமதமுமின்றிப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளும் வகையில், அவர்கள் தங்கள் DigiLocker கணக்குகளை இப்போதே செயல்படுத்திக்கொள்ள வேண்டும் என்று DigiLocker தளம் தெளிவாகக் குறிப்பிட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | CBSE 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும்? cbse.nic.in -இல் செக் செய்வது எப்படி?
2026-ஆம் ஆண்டிற்கான CBSE 12-ஆம் வகுப்புப் பொதுத் தேர்வுகளை எத்தனை மாணவர்கள் எழுதினர்?
இந்த ஆண்டு, 18 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள் தங்கள் CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகளுக்காகக் காத்திருக்கின்றனர். இதன் காரணமாக, தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் நாளில் இணையதளம் மெதுவாகச் செயல்படுவது அல்லது லாக் இன் செய்வதில் சிக்கல்கள் ஏற்படுவது போன்றவற்றைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, DigiLocker தொடர்பான தேவையான ஏற்பாடுகளை முன்கூட்டியே முடித்துக்கொள்வது மிகவும் அவசியமாகக் கருதப்படுகிறது.
CBSE தேர்வு முடிவுகள்
|
தேர்வு எப்போது நடைபெற்றது?
|தேர்வு பிப்ரவரி 17 முதல் ஏப்ரல் 10, 2026 வரையிலான காலகட்டத்தில் நடைபெற்றது
|தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும்
|இந்த தேதி முன்கூட்டியே அறிவிக்கப்படாது என CBSE தெரிவித்துள்ளது.
|தேர்வு முடிவுகளுக்கான அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள்
|results.cbse.nic.in, cbse.gov.in, cbseresults.nic.in,
digilocker.gov.in, results.gov.in
|தேவையான விவரங்கள்
|பதிவு எண், பள்ளி எண், நுழைவுச்சீட்டு அடையாள எண்
|எத்தனை மாணவர்கள் எழுதினர்?
|18 லட்சத்திற்கும் அதிகமான மாணவர்கள்
APAAR ID இல்லாமலே DigiLocker கணக்கை உருவாக்கலாம்
தற்போது பல மாணவர்களிடம் APAAR ID இல்லை. அத்தகைய மாணவர்களும் தங்கள் DigiLocker கணக்குகளைச் சில நிமிடங்களிலேயே செயல்படுத்திக்கொள்ளும் வகையில், ஒரு எளிய வழிமுறையை DigiLocker தளம் வகுத்துத் தந்துள்ளது.
APAAR ID இல்லாமலே DigiLocker கணக்கை உருவாக்குவது எப்படி?
- முதலில், digilocker.gov.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள CBSE சேவைகளுக்கான DigiLocker பக்கத்திற்குச் செல்லவும்.
- அங்குள்ள 'Get Started' என்ற விருப்பத்தை கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் பள்ளி வழங்கிய அணுகல் குறியீட்டையும் (Access Code), அதனுடன் கேட்கப்பட்டுள்ள பிற விவரங்களையும் உள்ளிடவும்.
- உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட அலைபேசி எண்ணிற்கு வரும் ஒருமுறை கடவுச்சொல்லைக் (OTP) கொண்டு, உங்கள் எண்ணைச் சரிபார்க்கவும்.
- சரிபார்ப்புப் பணி நிறைவடைந்ததும், உங்கள் DigiLocker கணக்குச் செயல்பாட்டிற்கு வந்துவிடும்.
- தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகும் வரை காத்திருக்காமல், மாணவர்கள் தங்கள் DigiLocker கணக்குகளை முன்கூட்டியே தயார் நிலையில் வைத்துக்கொள்ளுமாறு DigiLocker அறிவுறுத்தியுள்ளது.
மேலும் படிக்க | பிளஸ் 2 துணைத்தேர்வு எப்போது? பள்ளி கல்வித்துறை கொடுத்த அப்டேட்!
DigiLocker மூலம் தேர்வு முடிவுகளை பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?
DigiLocker வாயிலாக CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026-ஐப் பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி? தேர்வு முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்டவுடன், மாணவர்கள் தங்கள் டிஜிட்டல் மதிப்பெண் பட்டியல்களை DigiLocker வாயிலாக மிக எளிதாகப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ள முடியும். அவ்வாறு செய்வதற்கு, அவர்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வழிமுறைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். DigiLocker-லிருந்து உங்கள் மதிப்பெண் பட்டியலைப் பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி என இங்கே காணலாம்.
- முதலில் DigiLocker இணையதளத்தையோ அல்லது அதற்கான மொபௌல் செயலியையோ (App) திறக்கவும்.
- உங்கள் பதிவு செய்யப்பட்ட அலைபேசி எண் மற்றும் பாதுகாப்பு PIN (Security PIN) ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி லாக் இன் செய்யவும்.
- Issued Documents பகுதிக்குச் செல்லவும்.
- பட்டியலில் இருந்து 'Central Board of Secondary Education (CBSE)' என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- Class XII Marksheet 2026 என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
- உங்கள் ரோல் எண் மற்றும் பள்ளிக் குறியீடு போன்ற தேவையான விவரங்களை உள்ளிடவும்.
- உங்கள் டிஜிட்டல் மதிப்பெண் பட்டியலைப் பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
டிஜிலாக்கரில் என்னென்ன ஆவணங்கள் கிடைக்கின்றன?
சிபிஎஸ்இ தனது டிஜிட்டல் கல்வி ஆவணக் களஞ்சியமான 'பரிணாம் மஞ்சுஷா' மூலம், பல அத்தியாவசிய ஆவணங்களை மாணவர்களுக்கு ஆன்லைனில் கிடைக்கச் செய்கிறது. இந்த ஆவணங்கள் அனைத்தையும் டிஜிலாக்கர் வழியாக அணுகலாம்.
மாணவர்கள் பின்வரும் டிஜிட்டல் ஆவணங்களைப் பெறுவார்கள்:
- மதிப்பெண் பட்டியல் மற்றும் சான்றிதழ்
- இடம்பெயர்வுச் சான்றிதழ்
- திறன் சான்றிதழ் (பொருந்தும் பட்சத்தில்)
- இந்த டிஜிட்டல் ஆவணங்கள் கல்லூரி சேர்க்கை மற்றும் அதைத் தொடர்ந்த நடைமுறைகளுக்குச் செல்லுபடியாகும் எனக் கருதப்படுகின்றன.
டிஜிலாக்கரின் முக்கியத்துவம்
தேர்வு முடிவுகள் வரும் நாளில் மாணவர்களுக்கு டிஜிலாக்கர் ஏன் அவசியமாகிறது? ஒவ்வொரு ஆண்டும், தேர்வு முடிவு அறிவிக்கப்படும் நேரத்தில், அதிக இணைய போக்குவரத்து காரணமாக இணையதளங்களில் தொழில்நுட்பக் கோளாறுகள் ஏற்படுகின்றன. இதுபோன்ற சூழ்நிலைகளில், தேர்வு முடிவுகளை அறிந்துகொள்ள, டிஜிலாக்கர் மாணவர்களுக்கு வேகமான மற்றும் மிகவும் நம்பகமான தேர்வாக விளங்குகிறது. டிஜிலாக்கர் மூலம், மாணவர்கள் தங்களின் டிஜிட்டல் மதிப்பெண் பட்டியல்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களை உடனடியாக அணுகலாம். மேலும், அவற்றை ஆன்லைனில் எங்கு வேண்டுமானாலும் பகிரவும் முடியும்.
மாணவர்கள், தேர்வு முடிவுகள் வெளியானவுடன் எந்தவித சிரமமுமின்றி தங்களின் மதிப்பெண் பட்டியல்களைப் பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளும் வகையில், தங்களின் லாக் இன் விவரங்கள், கைபேசி எண்கள் மற்றும் பள்ளி அணுகல் குறியீடுகளை முன்கூட்டியே தயாராக வைத்திருக்குமாறு சிபிஎஸ்இ மாணவர்களை அறிவுறுத்துகிறது.
மேலும் படிக்க | CBSE 12ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் 2026: முக்கிய தகவல்கள் மற்றும் பதிவிறக்கம் செய்வது எப்படி?
CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் பற்றிய பொதுவான கேள்விகள் (FAQs):
1. CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் எங்கு வெளியிடப்படும்?
CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்களில் வெளியிடப்படும்.
2. CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் எப்போது வெளியாகும்?
CBSE 12-ஆம் வகுப்புத் தேர்வு முடிவுகள் 2026-இன் வெளியீட்டுத் தேதியும் நேரமும் முன்கூட்டியே பொதுமக்களுக்கு அறிவிக்கப்படாது என்று CBSE தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.
3. APAAR ID இல்லாமலே DigiLocker கணக்கை உருவாக்க முடியுமா?
APAAR ID இல்லாமலே DigiLocker கணக்கை உருவாக்கலாம். இதற்கான செயல்முறை மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.