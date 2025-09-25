CBSE 10 ஆம், 12 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு தேதிகள் வெளியீடு; முழு அட்டவணை இதோ

CBSE Exam Datesheet 2026: CBSE 10, 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வு கால அட்டவணை 2026 மற்றும் CBSE 10 ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் தேர்வு கால அட்டவணை 2026 ஆகியவற்றை வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது. மொத்தம் 204 பாடங்களில் சுமார் 46 லட்சம் மாணவர்கள் CBSE 10 ஆம் மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வு 2026 ஐ எழுதுவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாணவர்கள் தங்கள் வரவிருக்கும் வாரியத் தேர்வுகளுக்குத் தயாராகும் வகையில், CBSE 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வு 2026க்கான தற்காலிக அட்டவணை முன்பே அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த ஆண்டு CBSE 2026 தேர்வுகள் பிப்ரவரி 17 முதல் ஜூலை 15, 2026 வரை நடத்தப்படும்.
CBSE Date Sheet 2026 Date and Time
CBSE வாரியத் தேர்வு 2026 தற்காலிக அட்டவணை அதிகாரப்பூர்வ வலைத்தளமான cbse.nic.in அல்லது cbse.gov.in இல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆண்டு வாரியம் 2026 தேர்வை பிப்ரவரி 17 முதல் ஜூலை 15, 2026 வரை நடத்தும். குறிப்பிடப்பட்ட தேதிகளின்படி தேர்வு ஒரே ஷிப்டில் நடத்தப்படும். இந்த தேர்வு காலை 10:30 மணி முதல் பிற்பகல் 1:30 மணி வரை நடத்தப்படும்.
CBSE 10 ஆம் வகுப்பு அட்டவணை
திட்டமிடப்பட்ட CBSE 10 ஆம் வகுப்புத் தேர்வு ஆன்லைனில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டு CBSE 10 ஆம் வகுப்பு தேர்வு தேதிப் பட்டியலின்படி, தேர்வுகள் பிப்ரவரி 17 முதல் மார்ச் 9, 2026 வரை தற்காலிகமாக நடத்தப்படும். தேர்வுகள் காலை 10:30 மணி முதல் பிற்பகல் 1:30 மணி வரை ஒரே அமர்வில் நடத்தப்படும். விரிவான தேர்வு அட்டவணையை இங்கே பாருங்கள்.
CBSE 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வுகள் 2026 பிப்ரவரி 17 முதல் ஜூலை 15, 2026 வரை நடைபெறும்
cbse.gov.in இல் 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்பு தேர்வு நேரப் பட்டியல் PDF-ஐப் பார்க்கவும்.
February 17, 2026 - Mathematics Standard, Mathematics Basic
February 18, 2026 - Retail, Security, Automotive, Introduction to Fin. Markets, Introduction to Tourism, Agriculture, Food Production, Front Office Operations, Banking and Insurance, Healthcare, Apparel, Multimedia, Data Science, Electronics and Hardware, Foundation Skill for Science, Design Thinking and Innovation
February 20, 2026 - Beauty and Wellness, Marketing and Sales, Multi Skill Foundation Course, Physical Activity Trainer
February 21, 2026 - English (Communicative), English (Language and Literature)
February 23, 2026 - French
February 24, 2026 - Urdu Course A, Punjabi, Bengali, Tamil, Marathi, Gujarati, Manipuri, Telugu - Telangana
February 25, 2026 - Science
February 26, 2026 - Home Science
February 27, 2026 - Computer Application, Information Technology, Artificial Intelligence
February 28, 2026 - Sanskrit (Communicative), Sanskrit, Rai, Gurung, Tamang, Sherpa, Urdu Course-B
March 2, 2026 - Hindi Course -A, Hindi Course - B
March 3, 2026- Tibetian, German, National Cadet Corps, Boti, Bodo, Tangkhul, Japanese, Bhutia, Spanish, Kashmiri, Mizo, Bahasa Melayu, Elements of Business, Elements of Book Keeping amd Accountancy
March 5, 2026 - Painting
March 6, 2026 - Sindhi, Malayalam, Odia, Assamese, Kannada, Kokborok
March 7, 2026- Social Science
March 9, 2026- Telugu, Arabic, Russian, Persian, Nepali, Limboo, Lepcha, Carnatic Music (Vocal), Carnatic Music Mel Ins, Hindustani Music (Vocal), Hindustani Music Mel Ins, Hindustani Music (Per Ins), Thai
CBSE 12 ஆம் வகுப்பு அட்டவணை
CBSE 12 ஆம் வகுப்பு தற்காலிக அட்டவணை இப்போது ஆன்லைனில் பெறலாம். CBSE வாரியத் தேர்வு தேதிப் பட்டியல் 2026 இன் படி, 12 ஆம் வகுப்புத் தேர்வுகள் பிப்ரவரி 17, 2026 அன்று தொடங்கி ஏப்ரல் 9, 2026 வரை இருக்கக்கூடும். தேர்வுகள் நியமிக்கப்பட்ட தேர்வு மையங்களில் காலை 10:30 மணி முதல் பிற்பகல் 1:30 மணி வரை ஒரே அமர்வில் நடத்தப்படும். தேர்வர்கள் முழுமையான பாட வாரியான அட்டவணையை இங்கே பார்க்கலாம்.
February 17, 2026 - Biotechnology, Entrepreneurship, Shorthand (English), Shorthand (Hindi)
February 18, 2026 - Physical Education
February 19, 2026 - Engineering Graphics, Bharatnatyan (Dance), Kuchipudi Dance, Odissi - Dance, Manipuri - Dance, Kathakali Dance, Horticulture, Cost Accounting
February 20, 2026 - Physics
February 21, 2026 - Business studies, Business Administration
February 23, 2026 - Psychology
February 24, 2026 - Fashion studies
February 25, 2026 - Automotive, Typography and Computer Application
February 26, 2025 - Geography
February 27, 2026 - Painting, Graphics, Sculpture, Applied Art
February 28, 2026 - Chemistry
March 2, 2026 - Urdu Elective, Sanskrit Elective, Carnatic Music Vocal, Carnatic Music Mel Ins, Carnatic Music Per Ins Mridangam, Kathak Dance, Urdu Core, Front Office Operations, Insurance, Geospatial Technology, Electrical Technology
March 3, 2026 - Legal Studies
March 5, 2026 - Mass Media Studies, Design Thinking and Innovation
March 6, 2026 - Hindustani Music Mel Ins, Hindustani Music Per Ins, Healthcare, Design, Electronics and Hardware
March 7, 2026 - Yoga
March 9, 2026 - Mathematics, Applied Mathematics
March 10, 2026 - Food Production, Office Procedures and Practices, Library and Information Science, Early Childhood Care and Education
March 11, 2026 - Hindustani Music Vocal
March 12, 2026 - English Elective, English Core
March 13, 2026 - Tourism, Air Conditioning and Refrigiration
March 14, 2026- Home Science, Hindi Elective
March 16, 2026 - Hindi Core
March 17, 2026 - Punjabi, Bengali, Tamil, Telugu, Sindhi, Marathi, Gujarati, Manipuri, Malayalam, Odia, Assamese, Kannada, Arabic, tibetian, German, Russian, Persian, Nepali, Limboo, Lepcha, Telugu Telangana, Bodo, Tangkhul, Japanese, Bhutia, Spanish, Kashmiri, Mizo
March 18, 2026 - Economics
March 18, 2026 - Physical Activity Trainer
March 20, 2026 - Marketing
March 23, 2026 - Political Science
March 24, 2026 - Beauty and Wellness, Artificial Intelligence
March 25, 2026 - Informatics Pracgtices, Computer Science, Information Technology
March 27, 2026 - Biology
March 28, 2026 - Accountancy
March 30, 2026 - History
April 1, 2026 - Financial Market Management, Agriculture, Medical Diagnostics, Salesmanship
April 2, 2026 - National Cadet Corps, Food Nutrition and Dietetics
April 4, 2026 - Sociology
April 6, 2026 - Knowledge Tradition and Practices of India, Boti, Kokborok, Banking, Electronics Technology
April 7, 2026 - Web Application
April 8, 2026 - French, Retail, Taxation, Textile Design
April 9, 2026 - Sanskrit Core, Multi Media, Data Science