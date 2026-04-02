தொடங்கியது Census: சுய-கணக்கெடுப்பு என்றால் என்ன? ஆன்லைனில் இதை செய்வது எப்படி?

Census 2027, Self-Enumeration Process: உலகின் மிகப்பெரிய மக்கள்தொகை கொண்ட நாடான இந்தியா, மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை நேற்று (ஏப். 1) அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கி உள்ளது. நாட்டின் முதல் குடிமகள் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு சுய கணக்கெடுப்பை செய்து, முதற்கட்டமாக மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை நேற்று (ஏப். 1) தொடங்கி வைத்தார்.
தொடங்கிய கணக்கெடுப்பு
மத்திய அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, "இந்தியாவின் முதல் குடிமகளுடன் தேசிய கணக்கெடுப்பை தொடங்கும் பாரம்பரியத்தை பின்பற்றும் வகையில், இந்திய குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் சுய கணக்கெடுப்பு விருப்பத்தின் மூலம் கணக்கெடுக்கப்பட்டதன் மூலம் தேசிய கணக்கெடுப்புப் பணி தொடங்கப்பட்டது" என குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
கோரிக்கை வைத்த பிரதமர்
குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்மு மட்டுமின்றி, பிரதமர் நரேந்திர மோடியும் சுய கணக்கெடுப்பை நேற்று நிறைவு செய்தார். மேலும் மக்களும் சுய கணக்கெடுப்பை மேற்கொள்ள அறிவிப்பு வெளியிட்டார். இதுகுறித்து நேற்று தளத்தில் பதிவிட்ட பிரதமர் மோடி, "வீட்டுப் பட்டியல் தயாரித்தல் மற்றும் வீட்டுவசதி செயல்பாடுகள் தொடர்பான 2027 மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பின் முதற்கட்ட பணிகள் இன்று தொடங்குகின்றன.
டிஜிட்டல் முறையில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் தரவுகள் சேகரிக்கப்படுவது இதுவே முதல்முறையாகும். இது இந்திய மக்கள் தங்கள் குடும்ப விவரங்களை தாங்களே பதிவு செய்துகொள்ளும் அதிகாரத்தை வழங்குகிறது. இந்திய மக்கள் தங்கள் குடும்ப விவறங்களை தாங்களே பதிவுசெய்து, இந்த கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன்" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.
குடியரசுத் துணைத் தலைவர் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன், உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா, இந்தியப் பதிவாளர் நாயகம் மற்றும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு ஆணையர் மிருதுஞ்சய் குமார் நாராயணனும் தனது சுய கணக்கெடுப்பை நிறைவு செய்தார். அந்த வகையில், சுய கணக்கெடுப்பு என்றால் என்ன? அவற்றை பூர்த்தி செய்வது எப்படி? என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.
தொடங்கிய சுய-கணக்கெடுப்பு பணிகள்
அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள், கோவா, கர்நாடகா, லட்சத்தீவு, மிஸோரம், ஒடிசா, சிக்கிம், புது டெல்லி முனிசிபல் கவுன்சில் (NDMC) மற்றும் டெல்லி கண்டோன்மண்ட் வாரிய பகுதிகள் ஆகிய 8 மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களில் இந்த சுய கணக்கெடுப்பு பணிகள் நேற்று தொடங்கியுள்ளன.
அரசின் தகவல்படி, முதல் நாளான நேற்று சுமார் 55 ஆயிரம் குடும்பங்கள் இந்த சுய கணக்கெடுப்பு வசதியை பயன்படுத்திக் கொண்டன. டெல்லியில் NDMC மற்றும் கண்டோன்மென்ட் வாரிய பகுதிகளில் 1,000 பேர் சுய கணக்கெடுப்பு செயல்முறையை தொடங்கினர். அவர்கள் அனைவரும் அதை நிறைவு செய்தனர் என்றும் அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார். வீடு பட்டியலிடும் பணி தொடங்குவதற்கு முந்தைய 15 நாள் காலகட்டத்தில் இந்த சுய கணக்கெடுப்பு நடைபெறும். வீட்டை பட்டியிலிடும் பணிகள் ஏப்ரல் 16ஆம் தேதி தொடங்கி மே 15ஆம் தேதிவரை நடைபெறும். எனவே, ஏப்ரல் 15ஆம் தேதிக்குள் இந்த மாநிலத்தவர்கள் சுய-கணக்கெடுப்பை நிறைவு செய்ய வேண்டும்.
சுய-கணக்கெடுப்பு என்றால் என்ன?
இணைய அடிப்படையிலான இந்த சுய கணக்கெடுப்பு வசதி 16 மொழிகளில் கிடைக்கிறது. இதில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பாளர் உங்களின் வீட்டு வருகைக்கு முன்பாக, மக்கள் தங்களின் விவரங்களை ஆன்லைனில் பூர்த்தி செய்வதே ஆகும். இதை செய்வதற்கு se.census.gov.in என்ற இணையதளத்திற்கு சென்று உங்களின் தனித்துவமான சுய கணக்கெடுப்பு ID-ஐ உருவாக்க வேண்டும். இது உங்கள் வீட்டுக்கு கணக்கெடுப்பாளர் வரும்போது நீங்கள் பகிர்ந்துகொள்ள வேண்டும். இதுபோன்று ஒரு குடும்பத்தினர் ஒரு மொபைல் நம்பரை பயன்படுத்த வேண்டும். தமிழ்நாட்டிற்கு வரும் ஜூலை மாதத்தில்தான் இந்த சுய கணக்கெடுப்பு பணிகள் நடைபெறும்.
