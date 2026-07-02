/பிரதமர் மோடி அமைச்சரவை விரிவாக்கத்திற்கான வரைபடம் தயார்! இவர்களுக்கு மட்டும் தான் வாய்ப்பு!

டெலிடெல்லி: பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அமைச்சரவையில் விரைவில் ஒரு பெரிய அளவிலான மாற்றம் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த அமைச்சரவை விரிவாக்கத்தில், தற்போதைய அமைச்சர்கள் சிலரின் பதவிகள் பறிக்கப்படலாம் என்றும், பல புதிய முகங்களுக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படலாம் என்றும் அரசியல் வட்டாரங்கள் கணிக்கின்றன. அதேநேரம் இதுகுறித்து மத்திய அரசு அல்லது பாஜக தரப்பில் இதுவரை எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் வெளியாகவில்லை.
2024 மக்களவைத் தேர்தலுக்குப் பிறகு NDA கூட்டணியின் அரசியல் சமநிலை மாறியுள்ள நிலையில், அமைச்சரவையிலும் அதற்கேற்ற மாற்றங்கள் செய்யப்படலாம் என்று கூறப்படுகிறது. கூட்டணி கட்சிகளின் தற்போதைய பலத்தை கருத்தில் கொண்டு அவர்களுக்கு கூடுதல் அமைச்சரவை இடங்கள் வழங்குவது குறித்து ஆலோசனை நடைபெறுவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மத்தியில் கூட்டணி ஆட்சி அமைந்துள்ள நிலையில், பா.ஜ.க-வின் முக்கிய கூட்டணிக் கட்சிகளுக்கு இந்த முறை அமைச்சரவையில் கூடுதல் முக்கியத்துவம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
உத்தவ் தாக்கரே பிரிவில் இருந்து பிரிந்து வந்து, தற்போது புதிய பலத்துடன் இருக்கும் சிவசேனா எம்பிக்களுக்கு அமைச்சரவையில் நல்ல பிரதிநிதித்துவம் கிடைக்கலாம். குறிப்பாக, ஸ்ரீகாந்த் ஷிண்டே மற்றும் சஞ்சய் தீனா பாட்டீல் போன்ற பெயர்கள் பரிசீலனையில் உள்ளன. இவர்களுக்கு கேபினட் மற்றும் இணை அமைச்சர் பதவிகள் வழங்கப்படலாம் எனத் தெரிகிறது.
பிரஃபுல் படேல் மற்றும் அஜித் பவார் தலைமையிலான தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சிக்கும் அமைச்சரவையில் உரிய பங்கு கிடைக்கப் பேச்சுவார்த்தைகள் முடிந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
மம்தா பானர்ஜியின் கட்சியில் இருந்து விலகி மாற்று அணியில் இணைந்த, தூய்மையான நற்பெயர் கொண்ட இரண்டு எம்பிக்களுக்கு இந்த முறை அமைச்சர் பதவி வழங்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
நிதிஷ் குமாரின் ஜேடியு கட்சியின் கோட்டாவிலும் சில மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன. இம்முறை அக்கட்சியைச் சேர்ந்த ஒரு இளம் தலைவருக்கு வாய்ப்பளிக்கப்படலாம்.
இந்த முறை அமைச்சரவை மாற்றத்தில் பல ஆண்டுகளாக வாய்ப்புக்காக காத்திருக்கும் எம்.பி.க்களுக்கு அமைச்சர் பதவி வழங்கப்படலாம் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஆகியோருக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படலாம் என்ற தகவலும் வெளியாகியுள்ளது.
அரசியல் ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த மாநிலங்களைக் குறிவைத்து இந்த அமைச்சரவை மாற்றம் வடிவமைக்கப்பட்டு வருவதாக டெல்லி தகவல்கள் கூறுகின்றன.
பஞ்சாப் மாநிலத்திற்கு முக்கியத்துவம்: வரவிருக்கும் பஞ்சாப் சட்டமன்றத் தேர்தலைக் கணக்கில் கொண்டு, அம்மாநிலத்திற்கு மத்திய அமைச்சரவையில் சிறப்புப் பிரதிநிதித்துவம் அளிக்கப்படலாம்.
புதிதாக இணைந்தவர்கள்: ஆம் ஆத்மி கட்சியில் இருந்து விலகி பா.ஜ.க-வில் இணைந்த ராகவ் சதா அல்லது அசோக் மிட்டல் ஆகியோரில் ஒருவருக்கு அமைச்சரவையில் இடம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும், பா.ஜ.க மூத்த தலைவர் தருண் சுக்கின் பெயரும் அடிபடுகிறது.
முன்னாள் அதிகாரிகள் மற்றும் பிரபலங்கள்: முன்னாள் ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநரும் பிரதமரின் முதன்மைச் செயலாளருமான சக்திகாந்த தாஸ் அமைச்சரவையில் சேர்க்கப்பட்டு, நிதித்துறை போன்ற முக்கியப் பொறுப்பு வழங்கப்படலாம் என்ற வலுவான யூகமும் நிலவுகிறது. அதேபோல் மீரட் தொகுதி எம்பியும் நடிகருமான அருண் கோவிலுக்கும் வாய்ப்பளிக்கப்படலாம்.
பிரதமர் மோடியின் இந்த அதிரடி மாற்றத்தில் சில மூத்த அமைச்சர்களின் துறைகள் மாற்றப்படலாம் அல்லது அவர்கள் கட்சிப் பணிகளுக்குத் திரும்ப அனுப்பப்படலாம்.
பா.ஜ.க-வின் 'ஒரு நபருக்கு ஒரு பதவி' என்ற கொள்கைப்படி, உத்தரப் பிரதேசம் மற்றும் டெல்லி மாநில கட்சித் தலைவர்களாகப் பொறுப்பேற்றுள்ள பங்கஜ் சவுத்ரி, ஹர்ஷ் மல்ஹோத்ரா போன்ற அமைச்சர்கள் பதவியில் இருந்து விடுவிக்கப்படலாம்.
நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன், நிதின் கட்கரி போன்ற மூத்த அமைச்சர்களின் துறைகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்படலாம் அல்லது அவர்களுக்கு கூடுதல் பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம் என்ற விவாதமும் அரசியல் வட்டாரத்தில் எழுந்துள்ளது.
இந்த முறை பிராந்திய மற்றும் சாதி சமன்பாடுகளைத் தாண்டி, திறமை, நீண்ட நாட்களாகக் காத்திருப்போர் பட்டியல் மற்றும் இளைஞர்கள், பெண்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்க பிரதமர் மோடி திட்டமிட்டுள்ளதாகத் தெரிகிறது.
PTI உள்ளிட்ட பல ஊடகங்களின் தகவலின்படி, நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடருக்கு முன்போ அல்லது அதன் காலக்கட்டத்திலோ அமைச்சரவை மாற்றம் நடைபெறலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. எனினும் சில ஊடகங்கள் இந்த மாற்றம் பின்னர் நடைபெறக்கூடும் என்றும் தெரிவித்துள்ளன. அதிகாரப்பூர்வ தேதி இன்னும் அறிவிக்கப்படவில்லை.
மத்திய அமைச்சரவை மாற்றம் குறித்து அரசியல் வட்டாரங்களில் பல்வேறு தகவல்கள் பரவி வந்தாலும், பிரதமர் அலுவலகம் அல்லது பாஜக தலைமையகம் இதுகுறித்து எந்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பையும் வெளியிடவில்லை.
எனவே தற்போது வெளியாகும் தகவல்கள் அனைத்தும் அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்படும் தகவல்கள் மற்றும் ஊடக அறிக்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.