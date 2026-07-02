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பிரதமர் மோடி அமைச்சரவை விரிவாக்கத்திற்கான வரைபடம் தயார்! இவர்களுக்கு மட்டும் தான் வாய்ப்பு!

மோடி 3.0 அரசின் மிகப்பெரிய அமைச்சரவை மாற்றம் விரைவில் நடைபெறலாம் என்ற தகவல்கள் அரசியல் சூழலை பரபரப்பாக்கியுள்ளன. கூட்டணி கட்சிகளுக்கு கூடுதல் இடம், புதிய முகங்களுக்கு வாய்ப்பு, இளைஞர்கள் மற்றும் பெண்களுக்கு முன்னுரிமை, சில மூத்த அமைச்சர்களின் இலாகா மாற்றம் போன்ற அம்சங்கள் குறித்து பல்வேறு ஊகங்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 02, 2026, 01:12 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 01:12 PM IST
பிரதமர் மோடி அமைச்சரவை விரிவாக்கத்திற்கான வரைபடம் தயார்! இவர்களுக்கு மட்டும் தான் வாய்ப்பு!
Image Credit: ANI / Ai | Central Cabinet ReshuffleSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

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