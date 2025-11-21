OPS திரும்புமா? 8-வது ஊதியக் குழுவில் மாற்றம் கோரி PM மோடிக்கு ஊழியர் சங்கம் கடிதம்

Central Employee Unions Letter To PM: 8-வது ஊதியக் குழு விதியில் மாற்றம் மற்றும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் முறையை அமல்படுத்துவதன் மூலம், தற்போதுள்ள லட்சக்கணக்கான ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியம் உறுதி செய்யப்படும் என்று மத்திய அரசு ஊழியர்கள் வாதிடுகின்றனர். மேலும் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 20 சதவீத இடைக்கால நிவாரணம் (Interim Relief) வழங்கவும் ஊழியர் சங்கங்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளன. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஒய்வூதியதாரர்களின் கோரிக்கை என்ன? மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் எழுதிய கடிதம் குறித்து பார்ப்போம்.
வலுப்பெறும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS) கோரிக்கை:
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதிய முறையை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது. 8-வது ஊதியக் குழுவின் விதிமுறைகளை மத்திய அரசு அறிவித்த பிறகு, மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளன. அதில் 8-வது ஊதியக் குழுவின் விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகளில் சீர்திருத்தம் செய்யக் கோரியுள்ளனர். மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான கூட்டு ஆலோசனைக் குழுவின் தேசிய கவுன்சில் (NC JCM) பிரதமர் மோடிக்கு எழுதிய கடிதத்தில், 8-வது ஊதியக் குழுவில் திருத்தம் செய்து பழைய ஓய்வூதிய முறையை மீண்டும் அமல்படுத்தும்படி கேட்டுக்கொண்டுள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் கடிதம்:
மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் பிரதமர் மோடி, நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மற்றும் NC JCM செயலாளர் சிவ கோபால் மிஸ்ரா ஆகியோருக்கு எழுதிய கடிதத்தில், இந்தத் திருத்தங்கள் ஆயுதப்படை வீரர்கள் உட்பட தற்போதைய மற்றும் ஓய்வூபெற்ற மத்திய அரசு ஊழியர்களின் நலனுக்காக அமையும் என்று கூறியுள்ளனர்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் கோரிய முக்கியத் திருத்தங்கள் என்ன:
- தற்போதைய ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான ஓய்வூதியத் திருத்தத்தைச் சேர்ப்பது.
- தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) கீழ் வரும் 26 லட்சம் ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் அமல்படுத்துவது.
- பங்களிப்பு இல்லாத ஓய்வூதியத் திட்டங்களின் 'நிதியளிக்கப்படாத செலவு' (Unfunded cost) என்ற சொற்றொடரை நீக்குவது.
- 8வது ஊதியக் குழுவை அமல்படுத்தும் தேதியை ஜனவரி 1, 2026 என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பது.
- 8வது ஊதியக் குழு அமைப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதம் காரணமாக ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு 20 சதவீத இடைக்கால நிவாரணம் வழங்குவது.
விதிமுறைகளில் (ToR) விடுபட்ட ஓய்வூதியத் திருத்தம்:
8-வது ஊதியக் குழு, ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களை உள்ளடக்கும் என்று அரசாங்கம் கூறியிருந்தாலும், அதன் விதிமுறைகளில் (ToR - Terms of Reference) ஓய்வூதியத் திருத்தம் பற்றிக் குறிப்பிடப்படவில்லை என்று ஊழியர் அமைப்பு கடிதத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளது. 7-வது ஊதியக் குழுவின் விதிமுறைகளில், பரிந்துரைகள் அமலுக்கு வரும் தேதிக்கு முன் ஓய்வூபெற்ற ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திருத்தம் உள்ளிட்ட ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற ஓய்வுக்கால பலன்களைக் கண்காணிக்கும் கோட்பாடுகளை ஆய்வு செய்வது சேர்க்கப்பட்டிருந்தது. 2026-க்கு முன் ஓய்வு பெறுபவர்களுக்கான ஓய்வூதியத் திருத்தம் முறையாகப் பரிசீலிக்கப்படுவதை உறுதி செய்ய, 8-வது ஊதியக் குழுவின் விதிமுறைகளிலும் இதேபோன்ற பிரிவைச் சேர்க்குமாறு பிரதமரிடம் அவர்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.
கம்யூட்டேஷன் மற்றும் கூடுதல் ஓய்வூதியம்:
8வது ஊதியக் குழுவில் கம்யூட்டேஷன் மற்றும் கூடுதல் ஓய்வூதியம் குறித்து மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் வைத்துள்ள கோரிக்கையில், கம்யூட்டேஷன் (Commutation) தொகையை 15 ஆண்டுகளுக்குப் பதிலாக 11 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு எடுக்கலாம், ஓய்வுபெற்ற பிறகு ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுகளுக்கும் 5 சதவீத கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்குவது மற்றும் அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் பாதுகாப்பு கிடைப்பது ஆகியவை அடங்கும்.
2004-க்குப் பிறகு சேர்ந்தவர்களுக்கும் OPS:
ஜனவரி 1, 2004 அல்லது அதற்குப் பிறகு பணியில் சேர்ந்த மற்றும் தேசிய ஓய்வூதிய முறையைப் (NPS) பின்பற்றும் 26 லட்சம் ஊழியர்களுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்தும் பிரிவைச் சேர்க்குமாறும் NC JCM 8-வது ஊதியக் குழுவிடம் கோரிக்கை வைத்துள்ளது. நீண்ட காலமாக நிலுவையில் உள்ள இந்த நியாயமான கோரிக்கை, அவர்களின் ஓய்வுக்குப் பிந்தைய பாதுகாப்பு மற்றும் சமூக கௌரவத்துக்கான கவலையைப் பிரதிபலிக்கிறது என்று கடிதத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது.
'நிதியளிக்கப்படாத செலவு' என்ற வார்த்தையை நீக்கக் கோரிக்கை:
8-வது ஊதியக் குழுவின் விதிமுறைகளில் உள்ள பாரா (E)(ii)-ல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பங்களிப்பு இல்லாத ஓய்வூதியத் திட்டங்களின் 'நிதியளிக்கப்படாத செலவு' (Unfunded cost) என்பது முறையற்றது என்று NC JCM கூறுகிறது. இந்த வார்த்தையை நீக்கச் சங்கங்கள் முன்மொழிந்துள்ளன. இது ஓய்வூதியதாரர்களின் கௌரவம் மற்றும் உரிமைகளை உறுதிப்படுத்தும் என்று கடிதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமல்:
8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் (8th CPC implementation date 2026) ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்ற தேதியை விதிமுறைகளில் (ToR) தெளிவாகச் சேர்க்க வேண்டும் என்றும், இது விடுபட்டிருப்பது ஊழியர்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்துவதாகவும் சங்கங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
20% இடைக்கால நிவாரணம்:
அதிகரித்து வரும் பணவீக்க விகிதத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, 8-வது ஊதியக் குழு தனது பரிந்துரைகளைச் சமர்ப்பிக்கும் வரை அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் ஓய்வூதியத்தில் 20 சதவீத இடைக்கால உயர்வு (Central Govt Employees 20% Interim Relief) வேண்டும் என்று NC JCM கூறியுள்ளது. இது அரசு ஊழியர்களுக்கு உடனடி நிவாரணம் அளிக்கும் என்று கடிதத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டு உள்ளது.
மத்திய அரசு ஊழியர்களின் கோரிக்கையின் முக்கிய அம்சங்கள்:
பிரதமருக்குக் கடிதம்: 8-வது ஊதியக் குழுவின் விதிமுறைகளில் மாற்றம் செய்யக்கோரி, மத்திய அரசு ஊழியர் சங்கங்கள் பிரதமர் மோடிக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளன.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS): தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (NPS) கீழ் உள்ள 26 லட்சம் ஊழியர்களுக்கும் பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் அமல்படுத்த வேண்டும் என்பது இவர்களின் முக்கியக் கோரிக்கை.
அமலாக்கத் தேதி: 8-வது ஊதியக் குழுவின் பரிந்துரைகள் ஜனவரி 1, 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் என்பதை விதிமுறைகளில் தெளிவாகக் குறிப்பிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளனர்.
இடைக்கால நிவாரணம்: ஊதியக் குழு அமைப்பதில் ஏற்பட்ட தாமதம் மற்றும் பணவீக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, உடனடியாக 20% இடைக்கால நிவாரணம் (Interim Relief) வழங்கக் கோரியுள்ளனர்.
பிற கோரிக்கைகள்: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான 'கம்யூட்டேஷன்' (Commutation) காலத்தை 15 ஆண்டிலிருந்து 11 ஆண்டுகளாகக் குறைக்க வேண்டும் மற்றும் ஓய்வுக்குப் பின் ஒவ்வொரு 5 ஆண்டுகளுக்கும் கூடுதல் ஓய்வூதியம் வழங்க வேண்டும் என்று கேட்டுள்ளனர்.
