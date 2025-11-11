இளம் விவசாயிகளுக்கு மத்திய அரசின் சூப்பரான 5 திட்டங்கள்! முழு விவரம் இதோ!

விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்தவும், விவசாயத்தை லாபகரமான தொழிலாக மாற்றவும் மத்திய அரசு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. நிதி உதவி, காப்பீடு, கடன் வசதி என பல வழிகளில் விவசாயிகளுக்கு பக்கபலமாக இருந்து வருகிறது. இந்நிலையில் விவசாயிகளுக்கு அதிக நன்மை தரும் ஐந்து முக்கிய திட்டங்கள் குறித்து தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.
பயிர் காப்பீடு
வெள்ளம், வறட்சி, புயல் போன்ற இயற்கை பேரிடர்களாலும், பூச்சி தாக்குதல்களாலும் ஏற்படும் பயிர் இழப்புகளில் இருந்து விவசாயிகளை பாதுகாக்கும் கவசமே இந்த திட்டமாகும். விவசாயிகள் மிக குறைந்த பிரீமியம் தொகையை செலுத்துவதன் மூலம், தங்கள் பயிர்களை காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம். எதிர்பாராத சேதம் ஏற்பட்டால், அதற்கான முழு காப்பீட்டு தொகையையும் அரசிடமிருந்து பெற்று, விவசாயிகள் தங்கள் நிதிச் சுமையிலிருந்து மீள இத்திட்டம் வழிவகை செய்கிறது.
மண் வள அட்டைத் திட்டம்
விவசாயத்தின் அடிப்படையே மண் வளம் தான். அதை பாதுகாக்கும் நோக்கில் இத்திட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. விவசாயிகளின் நிலத்தில் உள்ள மண்ணை ஆய்வு செய்து, அதில் என்னென்ன சத்துக்கள் உள்ளன, எந்த பயிருக்கு எந்த உரம், எவ்வளவு இட வேண்டும் என்பது போன்ற முழுமையான விவரங்கள் அடங்கிய 'மண் வள அட்டை' விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதன் மூலம், தேவையற்ற உரங்கள் பயன்படுத்துவது தவிர்க்கப்பட்டு, நிலத்தின் ஆரோக்கியம் பாதுகாக்கப்படுவதோடு, விவசாயிகளின் செலவும் கணிசமாக குறைகிறது.
நீர்ப்பாசன வசதி
"ஒரு துளி நீரில், அதிகப் பயிர்" என்ற உன்னத நோக்கத்துடன் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. தண்ணீர் பற்றாக்குறையை சமாளித்து, இருக்கும் நீரை திறமையாக பயன்படுத்த விவசாயிகளுக்கு உதவுவதே இதன் முக்கிய இலக்கு. சொட்டுநீர் பாசனம், தெளிப்புநீர் பாசனம் போன்ற நுண்ணீர்ப்பாசன கருவிகளை நிறுவ, இத்திட்டத்தின் கீழ் விவசாயிகளுக்கு அரசு மானியம் வழங்குகிறது. இதனால், குறைந்த நீரில் அதிக மகசூலை பெறுவது சாத்தியமாகிறது.
கிசான் கிரெடிட் கார்டு
விவசாயிகள் தங்கள் சாகுபடி தேவைகளுக்காக, வங்கிகளில் எளிதாகவும், குறைந்த வட்டியிலும் கடன் பெற கிசான் கிரெடிட் கார்டு திட்டம் உதவுகிறது. இந்த அட்டையை பயன்படுத்தி, விவசாயிகள் தங்களுக்கு தேவையான சமயத்தில், குறுகிய கால கடன்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். இது, அதிக வட்டிக்கு கடன் வாங்கும் சூழலில் இருந்து அவர்களைப் பாதுகாக்கிறது.
பி.எம். கிசான்
விவசாயிகளின் வங்கி கணக்கில் நேரடியாக பணம் செலுத்தும் இந்த திட்டம், நாட்டிலுள்ள கோடிக்கணக்கான சிறு மற்றும் குறு விவசாயிகளுக்கு பெரும் வரப்பிரசாதமாக அமைந்துள்ளது. இத்திட்டத்தின் கீழ், தகுதியுள்ள விவசாயிகளுக்கு ஆண்டுதோறும் 6,000 ரூபாய், தலா 2,000 ரூபாய் வீதம் மூன்று தவணைகளில் வழங்கப்படுகிறது. விதைகள், உரங்கள் வாங்குவது போன்ற உடனடி தேவைகளுக்கு இந்த நிதி பெரிதும் உதவுகிறது. இடைத்தரகர்கள் இல்லாமல் பணம் நேரடியாக கிடைப்பதால், இது ஒரு வெளிப்படையான திட்டமாக பாராட்டப்படுகிறது.
