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இந்தியாவில் தான் எல்பிஜி சிலிண்டர் கம்மி விலை... மற்ற நாடுகளில் எவ்வளவு தெரியுமா?

LPG Cylinder Price Hike : வீட்டு உபயோக சமையல் சிலிண்டரின் விலை அதிகரித்துள்ளதால் கடும் விமர்சனங்களும், எதிர்ப்புகளும் கிளம்பி உள்ளன. இதையொட்டி, மத்திய அரசு விலை ஏற்றும் குறித்து முழு விளக்கத்தை அளித்துள்ளது. சர்வதேச விலைகளில் கடுமையான ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தபோதிலும், மத்திய அரசு பல ஆண்டுகளாக மக்களுக்கு உலகின் மிகக் குறைந்த விலையில் சமையல் எரிவாயு வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்துள்ளது என்று மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jun 08, 2026, 01:05 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:05 AM IST
இந்தியாவில் தான் எல்பிஜி சிலிண்டர் கம்மி விலை... மற்ற நாடுகளில் எவ்வளவு தெரியுமா?
Image Credit: Image Credits : LPG Cylinder (Image Source: X)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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இந்தியாவில் தான் எல்பிஜி சிலிண்டர் கம்மி விலை... மற்ற நாடுகளில் எவ்வளவு தெரியுமா?
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