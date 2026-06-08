/இந்தியாவில் தான் எல்பிஜி சிலிண்டர் கம்மி விலை... மற்ற நாடுகளில் எவ்வளவு தெரியுமா?

LPG Cylinder Price Hike : வீட்டு உபயோகத்திற்கான 14.2 கிலோ சமையல் சிலிண்டரின் விலை இன்று உயர்ந்துள்ளது. சென்னையில் மட்டும் இன்று ரூ.29 உயர்ந்துள்ளது, இதன்மூலம் மொத்தம் 957.50 ரூபாய் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலை கடந்த மூன்று மாதங்களில் மட்டும் ரூ.89 உயர்ந்துள்ளது. இதனால், மக்கள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
வீட்டு சிலிண்டர் ஒருபுறம் என்றால் வணிக பயன்பாட்டுக்கான 19 கிலோ எடை கொண்ட சிலிண்டர் ஜூன் 1ஆம் தேதி மட்டும் 46 ரூபாய் வரை அதிகரித்தது. வணிக சிலிண்டரின் விலை ரூ.3 ஆயிரத்தை தாண்டி விற்கப்படுகிறது. கள்ளச்சந்தையில் ரூ.7-8 ஆயிரமாக சிலிண்டர் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
இதனால், மத்திய அரசு மீது கடும் விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. எதிர்க்கட்சிகள் கடுமையாக குற்றம் சுமத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், மத்திய அரசு இந்த விமர்னசங்களுக்கு பதிலளித்துள்ளது. அதிலும் குறிப்பாக, அண்டை நாடுகள் மற்றும் வளர்ந்த நாடுகளை விட சமையல் எரிவாயுவின் விலை இந்தியாவில் குறைவாகவே உள்ளது என தெரிவித்துள்ளது.
பிரதமரின் உஜ்வாலா திட்டப் பயனாளிக்கு 14.2 கிலோ சிலிண்டர் 642 ரூபாய் என்றும்; டெல்லியில் ஒரு பொது நுகர்வோர் 942 ரூபாய் என்றும் ஆனால் எரிவாயுவை வழங்குவதற்கான செலவு தற்போது 1,600 ரூபாயை தாண்யுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
|நாடு
|சிலிண்டர் விலை (இந்திய ரூபாய் மதிப்பில்)
|பாகிஸ்தான்
|1,046 ரூபாய்
|நேபாளம்
|1,207 ரூபாய்
|வங்கதேசம்
|1,225 ரூபாய்
|இலங்கை
|1,241 ரூபாய்
|அமெரிக்கா
|1,755 ரூபாய்
|ஆஸ்திரேலியா
|1,765 ரூபாய்
|கனடா
|2,411 ரூபாய்
ஒரு சிலிண்டருக்கு ஆகும் பல நூறு ரூபாய் செலவை அரசு ஏற்றுக்கொள்வதால், அதன் பெரும் சுமை குடும்பங்கள் மீது விழுவதில்லை என்றும் கடுமையான சர்வதேச விலை உயர்வுக் காலத்தில், அந்தச் சுமை நுகர்வோர் மீது சுமத்தப்படாமல், மூல உற்பத்தியாளர்களாலேயே ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது என்றும் மத்திய அரசு விளக்கம் தெரிவித்துள்ளது.
அதேபோல், வீட்டு உபயோக சிலிண்டருக்கான விலை மற்றும் வணிக சிலிண்டருக்கான விலை குறித்து மத்திய அரசு இங்கு வேறுபடுத்தி விளக்கி உள்ளது. வணிக சிலிண்டரின் விலை ஒவ்வொரு மாதமும் மாற்றியமைக்கப்படுவது ஏனெனில் அதன் விலை சர்வதேச அளவுகோலின் நேரடிப் பிரதிபலிப்பு என்பதால்...
வீட்டு உபயோக சமையல் சிலிண்டரின் விலை அப்படி கிடையாது என தெரிவித்துள்ள மத்திய அரசு, நாட்டின் எல்பிஜி தேவைகள் 60 சதவீதத்தை இறக்குமதி செய்வதாகவும், இறக்குமதிச் செலவு, ஒவ்வொரு மாதத் தொடக்கத்திலும் சவுதி அராம்கோ நிர்ணயிக்கும் சவுதி ஒப்பந்த விலையைப் (CP) பொறுத்தே அமைகிறது என்றும் தெரிவித்துள்ளது. இது இந்திய நுகர்வோருக்கு எந்தக் கட்டுப்பாடும் இல்லாத ஒரு புற விலையாகும் என தெரிவித்துள்ளது.
ஜூன் மாத ஒப்பந்த விலையைத் தொடர்ந்து, இறக்குமதியுடன் இணைந்த அடிப்படையில் விலை நிர்ணயிக்கப்பட்டால், 14.2 கிலோ சிலிண்டரை வழங்குவதற்கான செலவு ₹1,600 ரூபாயை தாண்டியுள்ளதாக குறிப்பிடும் மத்திய அரசு ஒவ்வொரு வீட்டு உபயோக சிலிண்டரிலும் தற்போது ஈடுசெய்யப்படாத தொகை சுமார் 700 ரூபாய் என்றும் தெரிவித்துள்ளது.
இந்த சிக்கல்களின்போதும் தடையற்ற விநியோகத்திற்காகப் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், சர்வதேச விலைகளில் கடுமையான ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தபோதிலும், மத்திய அரசு பல ஆண்டுகளாக மக்களுக்கு உலகின் மிகக் குறைந்த விலையில் சமையல் எரிவாயு வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்துள்ளது என்றும் மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
எனவே, நுகர்வோர் இந்த விலைமதிப்பற்ற வளத்தைப் பயன்படுத்துவதில் மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்படுமாறும், எரிசக்தி சிக்கனத்துடன் சமையல் முறைகளைப் பின்பற்றுமாறும் மத்திய அரசு வேண்டுகோள்வி விடுத்துள்ளது.