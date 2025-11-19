நவம்பர் 30 கடைசி நாள்! ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்து ஐஏஎஸ் ஊழியர்களுக்கு மத்திய அரசு முக்கிய உத்தரவு

Central Government Deadline News: இந்தியாவில் தற்போது அரசு ஊழியர்கள், தனியார் நிறுவன ஊழியர்கள் மற்றும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் என அனைத்து தரப்பினருக்கும் ஏற்றவாறு பல்வேறு ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் நடைமுறையில் உள்ளன. மத்திய அரசின் கீழ் பணிபுரியும் IAS அதிகாரிகளுக்கு தங்கள் ஓய்வூதிய திட்டம் குறித்து முக்கிய உத்தரவு ஒன்று வெளியாகி உள்ளது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
நவம்பர் 30 கடைசி நாள்:
IAS அதிகாரிகளுக்கு தங்களுக்கு விருப்பமான ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க இறுதி வாய்ப்பை மத்திய அரசு வழங்கியுள்ளது. பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (OPS), தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) ஆகியவற்றின் கீழ் தொடர விரும்புகிறீர்களா அல்லது சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்திற்கு (UPS) மாற விரும்புகிறீர்களா என்பதை அதிகாரிகள் நவம்பர் 30 ஆம் தேதிக்குள் அரசாங்கத்திற்குத் தெரிவிக்க வேண்டும்.
ஒய்வூதியத் திட்டம் தேர்வு குறித்து சுற்றறிக்கை:
பொது நிர்வாகத் துறை (GAD) வெளியிட்ட சுற்றறிக்கையில்" " தங்களுக்கான் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை தேர்வு செய்ய பல வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட்டபோதிலும், ஏராளமான அதிகாரிகள் தங்கள் விருப்பத்தை இன்னும் தெரிவிக்கவில்லை. தற்போது IAS அதிகாரிகள் தங்களுக்கு விருப்பமான ஓய்வூதியத் திட்டத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க இறுதி வாய்ப்பாக நவம்பர் 30 தேதியை மத்திய அரசு நிர்ணயித்து இருப்பதால், தற்போத் மாற்றங்களைச் செய்வதற்கான சாத்தியக்கூறு மிகவும் குறைந்த காலமே இருக்கிறது. எனக் கூறப்பப்ட்டு உள்ளது.
பழைய ஓய்வூதியத்திலிருந்து NPSக்கு மாறுதல்:
ஏப்ரல் 1, 2005 க்கு முன்பு, நாடு முழுவதும் பணியில் இருந்த அதிகாரிகளுக்கு பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் பொருந்தும். அதன் பிறகு, மத்திய அரசு பங்களிப்பு தேசிய ஓய்வூதிய முறையை (NPS) அறிமுகப்படுத்தியது. இதன் கீழ் IAS அதிகாரிகள் தங்கள் ஓய்வூதிய நிதிக்கு பங்களிப்பு செய்து வருகின்றன.
இருப்பினும், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வர வேண்டும் என ஊழியர்களின் கோரிக்கை அதிகரித்து வரும் நிலையில், மத்திய அரசு ஒரு புதிய ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. இதில் முக்கியமாக் குறைந்தபட்ச உறுதி செய்யப்பட்ட ஓய்வூதியம் என்பது கொண்டு வரப்பட்டது.
IAS அதிகாரிகள் விரைவில் முடிவு:
தற்போது மத்திய அரசு ஒரு உறுதியான காலக்கெடுவை நிர்ணயித்துள்ளதால், IAS அதிகாரிகள் இப்போது தாமதமின்றி தங்கள் ஓய்வூதிய திட்டத்தை தேர்வு செய்வார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நவம்பர் 30-க்குப் பிறகு, ஓய்வூதிய திட்டங்களை மாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் மீண்டும் வழங்கப்படுமா என்பது குறித்து எந்தவித அறிவிப்பும் இல்லை. எனவே அதிகாரிகள் தங்கள் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை குறித்து முடிவெடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என மத்திய அரசு வட்டாரம் தெரிவித்துள்ளது.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் (Old Pension Scheme - OPS)
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் என்பது அரசு ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஒரு உறுதியான ஓய்வூதிய முறையாகும். இது ஜனவரி 1, 2004 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு பணியில் சேர்ந்த மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நிறுத்தப்பட்டது. அரசுக்கு ஏற்படும் நிதிச் சுமையைக் குறைப்பதற்காக, 2004-ம் ஆண்டு முதல் மத்திய அரசு இத்திட்டத்தை நிறுத்திவிட்டு, அதற்குப் பதிலாக தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (NPS) அறிமுகப்படுத்தியது.
பழைய ஓய்வூதியத் திட்டம் பயன்கள்:
- ஊழியர் கடைசியாகப் பெற்ற அடிப்படை சம்பளத்தில் (Last drawn Basic Salary) 50% தொகையானது மாதாந்திர உறுதியான ஓய்வூதியம் (Guaranteed Pension) வழங்கப்படும்.
- இந்தத் திட்டத்தில் ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பளத்திலிருந்து ஓய்வூதியத்திற்காக எந்தத் தொகையையும் பிடித்தம் செய்யத் தேவையில்லை. முழு ஓய்வூதியத்தையும் அரசே வழங்கும். ஊழியர் பங்களிப்பு இல்லை (No Employee Contribution).
- ஓய்வூதியத்துடன் சேர்த்து அகவிலைப்படியும் (Dearness Relief) வழங்கப்படும். பணவீக்கம் அல்லது விலைவாசி உயரும்போதெல்லாம், இந்த அகவிலைப்படியும் உயர்த்தப்படும். இதனால் சம்பளம் வாங்கும் ஊழியர்களுக்கு இணையான ஊதிய உயர்வு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் கிடைக்கும்.
- பழைய திட்டத்தில் இருந்த ஊழியர்களுக்கு GPF எனப்படும் வருங்கால வைப்பு நிதி வசதி உண்டு. இதில் ஊழியர்கள் தங்கள் விருப்பப்படி சேமிக்கலாம் மற்றும் அவசரத் தேவைக்கு முன்பணம் எடுக்கலாம். வட்டி விகிதம் அரசால் நிர்ணயிக்கப்படும்.
- ஓய்வு பெறும்போது பணிக்கொடையாக ஒரு பெரிய தொகை (Gratuity) கிடைக்கும். இது வரி விலக்கு உண்டு.
- ஓய்வூதியதாரர் இறக்க நேரிட்டால், அவரைச் சார்ந்திருக்கும் மனைவி அல்லது கணவருக்குத் தொடர்ந்து குடும்ப ஓய்வூதியம் (Family Pension) வழங்கப்படும்.
- ஓய்வூதியத்தில் ஒரு பகுதியை (40% வரை) முன்கூட்டியே மொத்தத் தொகையை Commutation) பெறும் வசதி உள்ளது.
ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (Unified Pension Scheme - UPS)
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்காக சமீபத்தில் (ஆகஸ்ட் 2024) அறிவிக்கப்பட்ட புதிய திட்டம் இதுவாகும். இது ஏப்ரல் 1, 2025 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தது. இந்த ஓய்வூதிய திட்டத்தை மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு (விரும்பினால் மாநில அரசுகளும் ஏற்கலாம்) பொருந்தும். இதில் உறுதியளிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியம் (Guaranteed Pension) கிடைக்கும்.
ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் பயன்கள்:
- 25 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்த ஊழியர்களுக்கு, கடந்த 12 மாதங்களில் அவர்கள் பெற்ற சராசரி அடிப்படைச் சம்பளத்தில் 50% ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படும்.
- குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தவர்களுக்கு மாதம் ₹10,000 குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
- ஊழியர் இறந்தால், அவரது குடும்பத்திற்கு அவர் பெற்று வந்த ஓய்வூதியத்தில் 60% குடும்ப ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படும்.
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் (National Pension System - NPS)
இது ஜனவரி 2004 இல் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சந்தை நிலவரத்தைப் பொறுத்து (Market-linked) பலன் தரக்கூடிய ஒரு பங்களிப்புத் திட்டமாகும். 18 முதல் 70 வயது வரை உள்ள அனைத்து இந்தியக் குடிமக்களும் (அரசு மற்றும் தனியார் ஊழியர்கள் உட்பட) இதில் சேரலாம். இந்த ஓய்வூதிய திட்டத்தில் இரண்டு வகை உண்டு. ஒன்று ஓய்வூதியக் கணக்கு. இதில் முதலீடு செய்யும் பணத்தை இடையில் எடுப்பதற்குப் பல கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன. வரிச்சலுகை உண்டு. ஆனால் குறைந்தபட்சம் ஆண்டுக்கு ₹1,000 செலுத்த வேண்டும். இரண்டாவது இது ஒரு சாதாரண முதலீட்டுக் கணக்கு போன்றது. எப்போது வேண்டுமானாலும் பணத்தை எடுக்கலாம். இதற்கு வரிச்சலுகை கிடையாது.இதைத் தொடங்க வேண்டுமானால், முதலில் ஓய்வூதியக் கணக்கு வைத்திருக்க வேண்டும்.
தேசிய ஓய்வூதியத் திட்டம் பயன்கள்:
- முதிர்வு காலத்தில் மொத்தத் தொகையில் 60% பணமாகப் பெறலாம் (வரி விலக்கு உண்டு), மீதமுள்ள 40% தொகையை மாத ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய திட்டத்தில் (Annuity) முதலீடு செய்ய வேண்டும்.
- NPS என்பது "சிறுகச் சிறுகச் சேமித்து" பங்குச்சந்தை வளர்ச்சியின் மூலம் ஓய்வுக்காலத்தில் பெரிய தொகையையும், மாத வருமானத்தையும் பெற உதவும் ஒரு திட்டம் ஆகும்.
