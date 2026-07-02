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வாட்ஸ்அப் கொண்டுவந்த புதிய வசதி... மத்திய அரசு போட்ட திடீர் தடை - என்ன காரணம்?

Whatsapp Username Feature: வாட்ஸ்அப் செயலியில் மொபைல் இல்லாமல், பயனர்களின் பெயரை (Userame) முன்னிலைப்படுத்தும் அம்சத்தை மெட்டா முன்மொழிந்துள்ளது, இதற்கு மத்திய அரசு தற்காலிக தடை விதித்துள்ளது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 02, 2026, 08:11 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 08:53 AM IST
வாட்ஸ்அப் கொண்டுவந்த புதிய வசதி... மத்திய அரசு போட்ட திடீர் தடை - என்ன காரணம்?
Image Credit: Image Credit : Whatsapp Username Feature | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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வாட்ஸ்அப் கொண்டுவந்த புதிய வசதி... மத்திய அரசு போட்ட திடீர் தடை - என்ன காரணம்?
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