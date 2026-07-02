/வாட்ஸ்அப் கொண்டுவந்த புதிய வசதி... மத்திய அரசு போட்ட திடீர் தடை - என்ன காரணம்?

Whatsapp Username Feature: வாட்ஸ்அப் செயலியில் மொபைல் எண் இல்லாமல் தொடர்புகொள்ளும் புதிய Username அம்சத்தை கொண்டுவர மெட்டா நிறுவனம் முடிவெடுததுள்ளது. இதற்கு மத்திய அரசு தற்காலிகத் தடை விதித்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
மொபைல் எண் இல்லாதபட்சத்தில் சைபர் மோசடி குற்றவாளிகளை கண்காணிப்பதில் சைபர் கிரைம் பிரிவிற்கு பெரும் சிக்கல் ஏற்படும் என்பதால் இந்த அம்சத்தை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்தக்கூடாது என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
அதேநேரத்தில், Username அம்சம் இன்னும் செயல்பாட்டுக்கு வரவில்லை என்றும்; இந்தாண்டின் கடைசியில் படிப்படியாக வெளியிடப்படும் என்றும் வாட்ஸ்அப் தெளிவுப்படுத்தி உள்ளது.
எனவே, இந்த மூன்று நாள்களுக்குள் இந்த அம்சம் குறித்து விளக்கம் அளிக்க வேண்டும் என்றும் கலந்தாலோசனைகள் முடியும் வரை இந்தியாவில் இதை செயல்படுத்தாமல், நிறுத்தி வைக்குமாறும் மத்திய அரசு கேட்டுக்கொண்டுள்ளது. தனியுரிமை, பாதுகாப்பு, மோசடி தொடர்பான சாத்தியமான பிரச்னைகளை அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து வருகின்றனர்.
வாட்ஸ்அப் இதுகுறித்து வெளியிட்ட அறிக்கையில், "வாட்ஸ்அப்பில் மக்கள் தங்களுக்கு விருப்பமான பயனர்பெயரை முன்பதிவு செய்வதற்கான ஆப்ஷனை நாங்கள் அறிவித்துள்ளோம். Username பயன்படுத்தும் வசதி இன்னும் செயல்பாட்டிற்கு வரவில்லை. மேலும், இந்தாண்டின் பிற்பகுதியில் இது படிப்படியாக வெளியிடப்படும்.
ஆள்மாறாட்டத்தில் இருந்து பாதுகாக்க பொது நபர்கள், அரசு நிறுவனங்கள், பிரபலங்கள், சரிபார்க்கப்பட்ட மெட்டா கணக்குகள் போன்ற மிகவும் பிரபலமான பெயர்களை நாங்கள் நிறுத்திவைத்துள்ளோம். எனவே, அவற்றை அவற்றின் உண்மையான உரிமையாளர்கள் மட்டுமே உரிமை கோர முடியும். மேலும் அறியப்பட்ட பெயர்களின் ஒத்த பெயர்களும் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
வாட்ஸ்அப்பைப் பயன்படுத்த பயனர்களுக்கு இன்னும் தொலைபேசி எண் தேவைப்படும். மோசடிகளுக்கு எதிராக பயனர்பெயர்களில் நாங்கள் பல அடுக்கு பாதுகாப்புகளை உருவாக்கி உள்ளோம்.
மற்ற பயனர்கள் உங்களுக்குச் செய்தி அனுப்ப உங்கள் சரியான பயனர்பெயரைத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்; ஒரு கணக்கு எத்தனை புதிய நபர்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்பதை நாங்கள் கட்டுப்படுத்துவோம்; ஒருவரின் பயனர்பெயரை யூகிக்க மீண்டும் மீண்டும் செய்யப்படும் முயற்சிகளைத் தடுப்போம்.
மேலும், பொதுவான ஆள்மாறாட்டம் மற்றும் தவறான பயன்பாட்டு முறைகளைக் காட்டும் செயல்பாடுகளைக் கண்டறிந்து அகற்றுவதற்கான அமைப்புகளையும் கொண்டுள்ளோம்" என விளக்கம் அளித்துள்ளார்.
"இந்த அம்சம் வாட்ஸ்அப்பில் பயன்பாட்டிற்கு வரும்போது, உங்கள் பயனர்பெயர் வழியாக யாராவது உங்களுக்கு முதல் முறையாகச் செய்தி அனுப்பினால், அது ஒரு புதிய கணக்கா, உங்கள் தொடர்பாளரா (Contact), உங்களிடையே பொதுவான குழுக்கள் உள்ளவரா, மற்றும் அவர்கள் வேறு நாட்டில் வசிக்கிறார்களா என்பது காண்பிக்கப்படும். அதன் மூலம், பதிலளிப்பதா வேண்டாமா என்பதை பயனர் முடிவு செய்துகொள்ளலாம்" என வாட்ஸ்அப் விளக்கமளித்துள்ளது.