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இனி பள்ளிகளில் பாலியல் கல்வி.. மத்திய அரசின் அதிரடி முடிவு.. விரைவில் அமல்!

நாடு முழுவதும் பள்ளி, கல்லூரிகளில் பாலியல் கல்வியை அறிமுகப்படுத்த மத்திய அரசு முடிவு செய்துள்ளது. உச்ச நீதிமன்றம் ஒப்புதல் அளித்த பிறகு, பாலியல் கல்வி பள்ளி, கல்லூரிகளில் கொண்டு வரப்படும் என மத்திய அரசு திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 15, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 11:49 AM IST
இனி பள்ளிகளில் பாலியல் கல்வி.. மத்திய அரசின் அதிரடி முடிவு.. விரைவில் அமல்!
Image Credit: Body Literacy Central GovernmentSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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