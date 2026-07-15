/இனி பள்ளிகளில் பாலியல் கல்வி.. மத்திய அரசின் அதிரடி முடிவு.. விரைவில் அமல்!

Body Literacy Central Government: இந்தியாவில் பெண்கள் மற்றும் சிறார்களுக்கு எதிராக பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்கள் தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. இதனால், உயிரிழப்புகளும் ஏற்பட்டு வருகிறது. பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவங்களை தடுக்க மத்திய, மாநில அரசுகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. இருந்தாலும் பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கும் வன்முறை சம்பவங்கள் என்பது நின்றபாடில்லை. பாலியல் வன்கொடுமை தடுக்க சட்டங்கள் மட்டுமே போதுமானவை அல்ல. பள்ளி பருத்துவத்திலேயே மாணவர்களுக்கு சரியாக பாலியல் கல்வி அவசியம் என்றும் சமூக ஆர்வலர்கள் கூறி வருகின்றனர்.
இதுபோன்றவற்றை தவிர்க்க பள்ளி பருத்திலேயே மாணவர்களுக்கு பாலியல் கல்வி அவசியமாகிது. ஆனால், இந்தியாவில் பாலியல் கல்விக்கு தனிப்பாடங்கள் எதுவும் இதுவரை இல்லை. பாலியல் கல்விக்கு எதிர்ப்புகளும் இருந்து வருகிறது. இதனால், பள்ளி, கல்லூரிகளில் பாலியல் கல்வியை எடுத்து செல்வதில் சிக்கல் இருந்து வருகிறது. ஆனால், எப்படியாவது, பாலியல் கல்வியை பள்ளிகளில் கொண்ட வர வேண்டும் என்பதே பலரின் கோரிக்கையாக இருக்கிறது.
இந்த சூழலில் தான, பாலியல் கல்வி தொடர்பாக மத்திய அரசு அதிரடி முடிவுகளை எடுத்துள்ளது. அதாவது, பள்ளிகளில் பாலியல் கல்வி கொண்டு வரப்படும் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. நாடு முழுவதும் உள்ள பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் விரைவில் விரிவான பாலியல் கல்வி அறிமுகப்படுத்தப்படும் என்று மத்திய அரசு உச்ச நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துளள்து.
பாலியல், பாலியல் வன்கொடு, பருவமடைதல், நல்ல மற்றும் தவறான தொடுதல், பாலின சமத்துவம் குறித்த விழிப்புணர்வை மேம்படுத்துவதற்காக பாலியல் கல்வியை பள்ளிகளில் கொண்டு வர மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. நீதிபதிகள் பி.வி. நாகரத்னா மற்றும் ஆர். மகாதேவன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வின் முன் ஆஜரான கூடுதல் சொலிசிட்டர் ஜெனரல் ஐஸ்வர்யா பாட்டி, 26 பேர் கொண்ட தேசிய நிபுணர் குழுவின் விரிவான பரிந்துரைகளை அரசு ஏற்றுக்கொண்டதாக உறுதிப்படுத்தினார். உச்ச நீதிமன்றம் தனது முறைப்படியான ஒப்புதலை வழங்கியவுடன், புதிய பாடத்திட்டத்தை நாடு முழுவதும் செயல்படுத்த மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது.
சிறார்களிடையே அதிகரித்து வரும் கர்ப்பம் மற்றும் இளம் வயதினரிடையே பரஸ்பர சம்மதத்துடன் ஏற்படும் உறவுகள் தொடர்பான விவகாரங்களில் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் குற்றமாக்கப்படுவது தொடர்பாக ஆய்வு செய்யுமாறு உச்சநீதிமன்றம் முன்பு மத்திய அரசுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தது. அதன் அடிப்படையில்தான் இந்த நிபுணர் குழு அமைக்கப்பட்டது.
சிறார்களிடையே அதிகரித்து வரும் கர்ப்பம், இளம் வயதினரிடையே பரஸ்பர சம்மத்தத்துடன் ஏற்படும் உறவுகள் தொடர்பான விவகாரக்ஙளில் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் குற்றமாக்கப்படுவது தொடர்பாக மத்திய அரசை ஆய்வு செய்ய வேண்டும் உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டிருந்தது. இதனை குற்றவாளிகளாக கருதுவதற்கு பதிலாக அவர்களுக்கு கல்வி கற்பிப்பதற்கான வழிகளை கண்டறியுமாறு மத்திய அரசுக்கு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது. இதனை ஆய்வு செய்ய தான் 26 பேர் கொண்ட நிபுணர் குழு அமைக்கப்பட்டது.
அதன் அடிப்படையில் பாலியல் கல்வி அவசியம் என முடிவு செய்யப்பட்டது. டாடா சமூக அறிவியல் நிறுவனம் (டிஸ்), மருத்துவ உளவியலாளர்கள், தேசிய சட்ட சேவைகள் ஆணையம் (நல்சா) மற்றும் தேசிய குழந்தைகள் உரிமைகள் பாதுகாப்பு ஆணையம் (என்சிபிசிஆர்) ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட 26 பேர் கொண்ட குழு, பாலியல் கல்வியைத் தரப்படுத்துவதே மிகவும் பயனுள்ள தீர்வு என்று முடிவு செய்தது.
தேசிய கல்விக் கொள்கை அடிப்படையில் பாடத்திட்டத்தில் பாலியல் கல்வி கட்டாயமாக்கப்படும் என கூறப்படுகிறது. தொடக்க பள்ளியில் இருந்தே மாணவர்களுக்கு பாலியல் கல்வி என்பது அவசியம் கற்றுத்தரப்படும் என்றும் இதற்காக நிபுணத்துவ பெற்ற ஆசிரியர்கள் பாலியல் கல்வி தொடர்பாக வகுப்புகளை எடுக்க வேண்டும் என அந்த குழு பரிந்துரைத்துள்ளது. பாலியல் கல்வி தொடர்பாக வாரத்திற்கு இருமுறை 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் வரை கட்டாய வகுப்புகளை நடத்த வேண்டும் என அந்தக் குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது.
தொடக்கப் பள்ளி மாணவர்களுககு உடல் பாகங்கள், சரியான தொடுதல், தவறான தொடுதல், பாதுகாப்பு போன்ற அடிப்படை பாடங்களில் கவனம் செலுத்தப்படும் என குழு கூறியுள்ளது. மாணவர்கள் வளர வளர பாடத்திட்டம் மாறுபடும். அதன்படி, பருவமடைதல், ஹார்மோன் மாற்றங்கள், பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலைகளை எப்படி அணுகுவது, உதவி நாடுவது என்பதை பற்றி இருக்கும். மேலும், பாலின சமத்துவம், உடலுறவு போன்றவற்றை குறித்து பள்ளிகளில் மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்படும் என குழு பரிந்துரை செய்துள்ளது.