GSTல் மத்திய அரசின் அதிரடி மாற்றம்! இந்த பொருட்களின் விலை பாதியாக குறையும்!

பிரதமர் நரேந்திர மோடி தனது சுதந்திர தின உரையில் ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் குறித்து அறிவித்தார். அதன்படி, எந்த எந்த பொருட்களின் விலை கூடும் மற்றும் குறையும் என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Sep 2, 2025, 02:12 PM IST
  • ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பில் மாபெரும் சீர்திருத்தம்!
  • 175 அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை குறைய வாய்ப்பு!
  • தீபாவளி பண்டிகை முதல் அமலுக்கு வரலாம்.

நாடு முழுவதும் உள்ள நடுத்தர மற்றும் ஏழை எளிய மக்களின் நிதிச்சுமையை குறைக்கும் நோக்கில், மத்திய அரசு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொண்டுவர உள்ளது. இந்த நடவடிக்கையின் மூலம், சுமார் 175 அத்தியாவசிய பொருட்களின் மீதான ஜிஎஸ்டி வரி, குறைந்தபட்சம் 10% வரை குறைக்கப்படலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த வரி குறைப்பு, வரும் பண்டிகை காலத்திற்கு முன்னதாக அமலுக்கு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், இது பொதுமக்களிடையே பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க | செப்டம்பர் பிறந்தாச்சு... டூர் போக நேரம் வந்தாச்சு... டிரெக்கிங் செல்ல சிறப்பான 7 இடங்கள்

ஜிஎஸ்டி 2.0: புதிய வரி

பிரதமர் நரேந்திர மோடி, தனது சுதந்திர தின உரையில் இந்த ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் குறித்து முதலில் அறிவித்தார். "ஜிஎஸ்டி 2.0" என்று அழைக்கப்படும் இந்த புதிய சீர்திருத்தத்தின் முக்கிய நோக்கம், தற்போதுள்ள நான்கு அடுக்கு வரி விதிப்பு முறையை 5%, 12%, 18%, 28% எளிமைப்படுத்துவதாகும். புதிய திட்டத்தின்படி, தற்போதுள்ள 12% மற்றும் 28% வரி அடுக்குகள் நீக்கப்பட்டு, 5% மற்றும் 18% என இரண்டு முக்கிய வரி அடுக்குகள் மட்டுமே இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மேலும், ஆடம்பர பொருட்கள் மற்றும் புகையிலை போன்ற உடலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் பொருட்களுக்கு 40% என்ற புதிய வரி அடுக்கு உருவாக்கப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.

எந்தெந்த பொருட்களின் விலை குறையும்?

விலை குறைய வாய்ப்புள்ள பொருட்கள்

  • டிவி, ஏசி, வாஷிங் மெஷின், குளிர்சாதனப் பெட்டி, பாத்திரங்கழுவி, மினரல் வாட்டர், குளிர்பானங்கள், மோட்டார் வாகனங்கள் மற்றும் டயர்கள்.
  • ஷாம்பு, பற்பசை, டால்கம் பவுடர், சோப்பு போன்ற தனிநபர் பராமரிப்புப் பொருட்கள்.
  • பால் பவுடர், நூடுல்ஸ், ஜாம், தேன், சர்க்கரை, சாக்லேட், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள், காலணிகள், ரெடிமேட் ஆடைகள் மற்றும் மருந்துப் பொருட்கள்.

ஹைப்ரிட் கார்களுக்கு வரி சலுகை

சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த போக்குவரத்தை ஊக்குவிக்கும் வகையில், சிறிய ரக பெட்ரோல் ஹைப்ரிட் கார்களுக்கான ஜிஎஸ்டி வரியை 28%லிருந்து 18% ஆக குறைக்க அரசு திட்டமிட்டுள்ளது. இது மாருதி சுசுகி மற்றும் டொயோட்டா போன்ற நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பெரிய வெற்றியாகபார்க்கப்படுகிறது. இந்த வரி குறைப்பு, எலக்ட்ரி கார்களுக்கு வழங்கப்படும் 5% ஜிஎஸ்டி வரிக்கு நெருக்கமாக ஹைப்ரிட் கார்களையும் கொண்டு வரும். 

எந்த பொருட்களின் விலை உயரக்கூடும்?

இந்த வரி சீர்திருத்தத்தில், சில பொருட்களின் மீதான வரி அதிகரிக்கவும் வாய்ப்புள்ளது. 4 மீட்டருக்கும் அதிகமான நீளம் மற்றும் அதிக இன்ஜின் திறன் கொண்ட பெரிய கார்களுக்கான ஜிஎஸ்டி 28%-லிருந்து 40% ஆக உயரலாம். இருப்பினும், கூடுதல் வரிகள் குறைக்கப்பட்டு, ஒட்டுமொத்த வரி விகிதம் தற்போதைய 50% அளவிலேயே வைக்கப்படலாம். சூதாட்ட விடுதிகள், குதிரை பந்தயம் மற்றும் ஆன்லைன் பெட்டிங் போன்ற சேவைகளுக்கான வரி விகிதம் அதிகரிக்கப்படலாம். இந்த வரி மாற்றங்கள் குறித்த இறுதி முடிவுகள், செப்டம்பர் 3-4 தேதிகளில் நடைபெறும் ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் எடுக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த சீர்திருத்தம், சந்தையில் ஒரு பெரிய எழுச்சியை ஏற்படுத்தும் என்றும், நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு ஊக்கமளிக்கும் என்றும் பொருளாதார வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்.

மேலும் படிக்க | கடவுளை பழிவாங்க நினைத்த HIV நோயாளி! அதற்காக என்ன செய்தார் பாருங்க..

