தினசரி பேருந்துகளில் பயணம் செய்வோர் கவனத்திற்கு! வருகிறது புதிய விதிகள்!

தற்போது ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒரு இரு சக்கர வாகனம் உள்ளது. மேலும் பல்வேறு வீடுகளிலும் கார்களும் வாங்கும் பழக்கம் அதிகரித்து வருகிறது. இந்நிலையில் மக்களிடையே பொது போக்குவரத்தை அனைவரும் பயன்படுத்தும் வகையில் மத்திய அரசு சில மாற்றங்களை கொண்டு வர உள்ளது. அதன்படி இனி வரும் காலங்களில் நகர்ப்புறங்களில் இயக்கப்படும் அனைத்து பேருந்துகளும் தாழ்தள பேருந்துகளாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும் என்று மத்திய சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறை அமைச்சகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் குழந்தைகள் பேருந்துகளில் ஏறும்போது ஏற்படும் சிரமங்களை தவிர்ப்பதற்காக இந்த மாற்றம் கொண்டுவரப்பட உள்ளது.
மத்திய அரசின் புதிய விதிமுறை
இந்த அறிவிப்பின்படி நகர்ப்புறங்களில் இயக்கப்படும் அனைத்து பேருந்துகளும் இனி தாழ்தள பேருந்தாக மட்டுமே இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக 400 மிமீ தரை உயரம் கொண்டதாக இவை தயாரிக்கப்பட வேண்டும். தற்போது புழக்கத்தில் உள்ள பல பேருந்துகளில் படிகள் உயரமாக இருப்பதால் பயணிகள் மிகவும் சிரமப்படுகின்றனர். இந்த புதிய மாற்றங்கள் அமலுக்கு வரும் போது இது போன்ற பிரச்சனைகள் இருக்காது என்றும் அனைவரும் எளிதாக பேருந்துகளில் ஏற முடியும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
எப்போது அமலுக்கு வரும்
வரும் ஏப்ரல் 1ம் தேதி முதல் தயாரிக்கப்படும் அனைத்து பேருந்துகளிலும் இந்த தாழ் தள வசதி கட்டாயம் இருக்க வேண்டும். அதே போல தற்போது தயாரிப்பில் உள்ள பேருந்துகளில் அக்டோபர் 1 முதல் இந்த விதிகளை பின்பற்ற வேண்டும். இந்த புதிய விதிமுறைகளை ஒன்பது மீட்டர் நீளத்திற்கு மேல் உள்ள அனைத்து நகரப் பேருந்துகளும் பின்பற்ற வேண்டும். மேலும் இந்த பேருந்துகள் தானியங்கி தொழில் தரநிலை விதிமுறைகளின் படி வடிவமைக்கப்பட வேண்டும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது பயணிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் வசதிகளை உறுதி செய்யும்.
தற்போது இந்தியாவில் பயன்பாட்டில் இருக்கும் அனைத்து பேருந்துகளும் ஹை-புளோர் மற்றும் செமி-லோ புளோர் வகையை சேர்ந்தவையாகும். பொதுவாக இது போன்ற பேருந்துகளில் இரண்டு அல்லது மூன்று படிகள் இருக்கும். இதன் காரணமாக வயதானவர்கள் மற்றும் மூட்டு வலி உள்ளவர்கள் நீளமான படிகளில் ஏறுவது சிரமமாக இருக்கும். மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் சர்க்கர நாற்காலி பயன்படுத்துவர்கள் பொது பேருந்துகளை பயன்படுத்த முடியாமல் இருந்து வருகிறது. அதே போல கைக்குழந்தைகளை தூக்கிக்கொண்டு வரும் தாய்மார்களுக்கும், கர்ப்பிணி பெண்களுக்கும், பேருந்துகளில் ஏறுவது சிரமமாகவே இருந்து வருகிறது. தாழ்த்தள பேருந்துகளில் தரை தாழ்வாக இருப்பதால் பேருந்துகளில் ஏறுவது எளிதாக இருக்கும். அதேபோல நான்கு சக்கர நாற்காலிகள் வைத்திருக்கும் மாற்றுத்திறனாளிகளும் எளிதாக பேருந்துகளில் ஏறும் வகையில் ரேம்ப் வசதியும் இந்த புதிய மாடல் பேருந்துகளில் இருக்கும்.
பயணிகள் மகிழ்ச்சி
இந்தியாவில் உள்ள பேருந்துகளை தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே தாழ்த்தள பேருந்துகளை தயாரிப்பதற்கான தொழில் நுட்பங்களை வைத்துள்ளனர். ஒரு சில மெட்ரோ நகரங்களில் இவை ஏற்கனவே பயன்பாட்டிலும் உள்ளன. இதன் காரணமாக இந்த புதிய விதிமுறைகளை நடைமுறைப்படுத்துவது அவ்வளவு சிக்கலாக இருக்காது என்றும் மத்திய அரசு அதிகாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர். வெளிநாடுகளைப் போல பொது போக்குவரத்தை மக்கள் அதிகமாக பயன்படுத்த இந்த புதிய விதிகள் உதவும் என்று கூறப்படுகிறது. மத்திய அரசின் இந்த அறிவிப்பு பொது போக்குவரத்தை பயன்படுத்தும் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. இந்த திட்டம் அமலுக்கு வந்ததும் பொது போக்குவரத்தில் அதிக மாற்றங்கள் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
