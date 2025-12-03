English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ரூ.2.5 லட்சம் வரை கல்வி உதவித்தொகை... மத்திய அரசின் சிறப்பு திட்டம்! - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

ரூ.2.5 லட்சம் வரை கல்வி உதவித்தொகை... மத்திய அரசின் சிறப்பு திட்டம்! - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இந்தியாவில் பல மாணவர்கள் திறமை இருந்தும், போதிய நிதி வசதி இல்லாததால் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி கல்வியை பாதியிலேயே கைவிடும் அவல நிலை உள்ளது.

  • பிரதம மந்திரி யசஸ்வி திட்டம்.
  • உதவித்தொகை பெறுவது எப்படி?
  • முழு விவரம் இதோ!

ரூ.2.5 லட்சம் வரை கல்வி உதவித்தொகை... மத்திய அரசின் சிறப்பு திட்டம்! - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?ரூ.2.5 லட்சம் வரை கல்வி உதவித்தொகை... மத்திய அரசின் சிறப்பு திட்டம்! - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

சமூகத்தில் பின்தங்கிய மற்றும் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த மாணவர்களின் உயர்கல்வி கனவை நனவாக்கும் வகையில், மத்திய அரசு 'பிரதம மந்திரி யசஸ்வி உதவித்தொகை' (PM YASASVI Scholarship) என்ற சிறப்பான திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது. ஓபிசி (OBC), இபிசி (EBC) மற்றும் டிஎன்டி (DNT) பிரிவுகளை சேர்ந்த மாணவர்கள் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயன் பெறலாம். இந்தியாவில் பல மாணவர்கள் திறமை இருந்தும், போதிய நிதி வசதி இல்லாததால் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி கல்வியை பாதியிலேயே கைவிடும் அவல நிலை உள்ளது. இதனை மாற்றியமைக்கும் நோக்கில், மத்திய சமூக நீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் அமைச்சகம் இத்திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க - வாடகை வீட்டில் குடியிருப்பவர்கள் கவனத்திற்கு... வருகிறது புதிய சட்டம்!

யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?

இத்திட்டத்தில் பயன்பெற விரும்பும் மாணவர்கள் பின்வரும் தகுதிகளை பெற்றிருக்க வேண்டும்:

  • வகுப்பு: ஓபிசி (OBC), பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய வகுப்பினர் (EBC) மற்றும் சீர்மரபினர் (DNT) பிரிவை சார்ந்தவராக இருக்க வேண்டும்.
  • வருமானம்: பெற்றோரின் ஆண்டு வருமானம் ரூ.2.5 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
  • கல்வி தகுதி: 9-ம் வகுப்பு அல்லது 11-ம் வகுப்பில் படித்துக்கொண்டிருக்க வேண்டும். முந்தைய வகுப்பில் (8 அல்லது 10-ம் வகுப்பு) குறைந்தது 60% மதிப்பெண்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
  • வயது வரம்பு: விண்ணப்பிக்கும் போது மாணவரின் வயது 14 முதல் 20-க்குள் இருக்க வேண்டும்.

எவ்வளவு உதவித்தொகை கிடைக்கும்?

இத்திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் உதவித்தொகையானது படிப்பு நிலையை பொறுத்து மாறுபடும்:

  • பள்ளி மாணவர்கள்: அரசு பள்ளிகளில் 9 மற்றும் 10-ம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.4,000 வரை வழங்கப்படும்.
  • கல்லூரி மாணவர்கள்: பொறியியல், மருத்துவம், மேலாண்மை போன்ற தொழில்முறைப் படிப்புகளுக்கு ஆண்டுக்கு ரூ.20,000 வரையும், கலை மற்றும் அறிவியல் படிப்புகளுக்கு ரூ.8,000 வரையும் வழங்கப்படும்.
  • உயர்தர பள்ளிக் கல்வி: தனியார் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு கல்வி கட்டணம் மற்றும் விடுதி கட்டணமாக 9, 10-ம் வகுப்பிற்கு ரூ.75,000 வரையும், 11, 12-ம் வகுப்பிற்கு ரூ.1,25,000 வரையும் வழங்கப்படும்.
  • உயர்தரக் கல்லூரி கல்வி: ஐஐடி, ஐஐஎம் போன்ற முதன்மை கல்வி நிறுவனங்களில் பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஆண்டுக் கல்வி கட்டணமாக ரூ.2 லட்சம் வரை மற்றும் கணினி வாங்க ரூ.45,000 வரை நிதியுதவி அளிக்கப்படும்.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

தகுதியுள்ள மாணவர்கள் தேசிய உதவித்தொகை இணையதளமான [scholarships.gov.in](https://scholarships.gov.in) மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு ஆதார் அட்டை, வருமானச் சான்றிதழ், ஜாதிச் சான்றிதழ் மற்றும் மதிப்பெண் சான்றிதழ்கள் அவசியம். முன்பு இதற்கென தனி நுழைவுத் தேர்வு (YET) நடத்தப்பட்டது. ஆனால், 2023 முதல் முந்தைய வகுப்பில் பெற்ற மதிப்பெண் அடிப்படையிலேயே தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே, தகுதியுடைய மாணவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

மேலும் படிக்க - Whatsapp Web பயன்படுத்துவோர் கவனத்திற்கு! மத்திய அரசின் புதிய விதிகள்!

