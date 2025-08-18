English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

இனி வெறும் 15 ரூபாயில் டோல்கேட்டை கடக்க முடியும்! எப்படி தெரியுமா?

மத்திய அரசு ஃபாஸ்டேக் வருடாந்திர பாஸ் என்ற ஒரு சிறப்பு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இதன் மூலம், ஆண்டுக்கு ரூ.5,000 முதல் ரூ.7,000 வரை சேமிக்க முடியும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

Aug 18, 2025, 06:46 AM IST
  • இந்திய பயணிகளுக்கு ஒரு புதிய சகாப்தம்!
  • ரூ.3,000-க்கான ஃபாஸ்டேக் வருடாந்திர பாஸ்.
  • முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

இனி வெறும் 15 ரூபாயில் டோல்கேட்டை கடக்க முடியும்! எப்படி தெரியுமா?

இந்தியாவில் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளில் பயணம் செய்யும் லட்சக்கணக்கான தனியார் வாகன உரிமையாளர்களுக்கு ஒரு பெரும் நிம்மதியை அளிக்கும் வகையில், மத்திய அரசு ஃபாஸ்டேக் வருடாந்திர பாஸ் என்ற ஒரு சிறப்பு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த திட்டம், அடிக்கடி டோல் கட்டணம் செலுத்துவதால் ஏற்படும் சிரமங்களை குறைத்து, பயணத்தை எளிதாகவும், தடையற்றதாகவும் மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. ரூ.3,000 விலையில் இந்த பாஸை வாங்குவதன் மூலம், ஒரு வருடத்திற்கு அல்லது 200 டோல் பயணங்களுக்கு, இதில் எது முதலில் நிறைவடைகிறதோ அதுவரை, தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் தேசிய விரைவுசாலைகளில் உள்ள டோல் பிளாசாக்களில் கட்டணம் செலுத்தாமல் பயணிக்க முடியும். இந்த திட்டம் கார்கள், ஜீப்கள் மற்றும் வேன்கள் போன்ற வர்த்தகமற்ற, தனியார் வாகனங்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.

மேலும் படிக்க | துணை ஜனாதிபதி பதவியை ராஜினாமா செய்தாலும் இவ்வளவு சலுகை உண்டா?

செயல்படுத்தும் முறை மற்றும் தகுதிகள்

இந்த வருடாந்திர பாஸை ஆக்டிவேட் செய்வது மிகவும் எளிது. "ராஜ்மார்க் யாத்ரா" (Rajmarg Yatra) என்ற பிரத்யேக மொபைல் செயலி மூலமாகவோ அல்லது இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் (NHAI) மற்றும் சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைகள் அமைச்சகத்தின் (MoRTH) அதிகாரப்பூர்வ இணையதளங்கள் மூலமாகவோ இதை செயல்படுத்திக்கொள்ளலாம்.

ஆக்டிவேஷன்: உங்கள் வாகனம் மற்றும் ஃபாஸ்டேக் விவரங்களை சரிபார்த்த பிறகு, ரூ.3,000 கட்டணத்தை செலுத்த வேண்டும். பணம் செலுத்திய இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் பாஸ் ஆக்டிவேட் செய்யப்பட்டுவிடும்.

தகுதிகள்: உங்கள் ஃபாஸ்டேக், வாகனத்தின் சேசிஸ் எண்ணை கொண்டு பதிவு செய்யப்பட்டிருந்தால், இந்த பாஸை பெற முடியாது. வாகன பதிவு எண்ணை (VRN) கண்டிப்பாக அப்டேட் செய்திருக்க வேண்டும். மேலும், ஃபாஸ்டேக்குடன் இணைக்கப்பட்ட மொபைல் எண் அப்டேட் செய்யப்பட்டிருப்பதும், KYC செயல்முறை முடிக்கப்பட்டிருப்பதும் கட்டாயம்.

பயணங்கள் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றன?

பயணங்கள் கணக்கிடப்படும் விதம், நெடுஞ்சாலையின் வகையை பொறுத்து மாறுபடும். உதாரணமாக, டெல்லி-மும்பை போன்ற மூடப்பட்ட டோலிங் (closed tolling) விரைவுச்சாலைகளில், நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் இடங்கள் இரண்டும் சேர்ந்து ஒரு பயணமாக கணக்கிடப்படும். அதே சமயம், டெல்லி-சண்டிகர் போன்ற திறந்த டோலிங் பாதைகளில், நீங்கள் கடக்கும் ஒவ்வொரு டோல் பிளாசாவும் ஒரு தனி பயணமாக கருதப்படும்.

முக்கிய நன்மைகள் மற்றும் வரம்புகள்

இந்த திட்டத்தின் மிகப்பெரிய நன்மை, டோல் கட்டணத்தில் கணிசமான சேமிப்புதான். இதன் மூலம், ஆண்டுக்கு ரூ.5,000 முதல் ரூ.7,000 வரை சேமிக்க முடியும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பயணத்தின் நடுவில் ரீசார்ஜ் தீர்ந்துவிடுமோ என்ற கவலை இனி இல்லை. இருப்பினும், சில வரம்புகளும் உள்ளன. இந்த பாஸ், மாநில அரசுகளால் நிர்வகிக்கப்படும் மாநில நெடுஞ்சாலைகளிலோ அல்லது தனியார் சாலைகளிலோ செல்லுபடியாகாது. அத்தகைய இடங்களில், உங்கள் ஃபாஸ்டேக் வழக்கம்போல் செயல்பட்டு, உங்கள் கணக்கிலிருந்து கட்டணம் கழிக்கப்படும். மேலும், இந்த பாஸை ஒரு வாகனத்திலிருந்து மற்றொரு வாகனத்திற்கு மாற்ற முடியாது. அப்படி செய்தால், உங்கள் பாஸ் கறுப்பு பட்டியலில் சேர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.

புதிய ஃபாஸ்டேக் தேவையா?

ஏற்கனவே ஃபாஸ்டேக் வைத்திருப்பவர்கள், புதிய ஃபாஸ்டேக் வாங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. தற்போதுள்ள ஃபாஸ்டேக்கிலேயே இந்த வருடாந்திர பாஸை ஆக்டிவேட் செய்து கொள்ளலாம். இந்த வருடாந்திர பாஸ் வாங்குவது கட்டாயமில்லை; இது பயணிகளுக்கு வழங்கப்படும் ஒரு கூடுதல் விருப்பத் தேர்வாகும். இந்த புதிய வசதியை ரூ.3000 செலுத்தி பெறுவதன் மூலம் ஒரு டோல்கேட்டை இனி ரூ.15ல் கடக்க முடியும்.

மேலும் படிக்க | ஜக்தீப் தன்கருக்கு வந்த ரகசிய போன் கால்... பதவி விலக அதுதான் காரணமா? - நேற்று நடந்தது என்ன?

