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ரூ.156க்கு பதில் ரூ.15,682 கூகுள் பே செய்த நபர்! ஆட்டோ ஓட்டுநர் செய்த விஷயம்!

மும்பையை சேர்ந்த ஒருவர், ஆட்டோவில் பயணம் செய்து விட்டு அவசரத்தில் 15,000 அதிகமாக கொடுத்துவிட்டு சென்றுள்ளார். இதறு ஆட்டோ ஓட்டியவர் செய்த கைமாறு என்ன தெரியுமா? இதோ விவரம்.

Written ByYuvashree
Published: Jun 08, 2026, 01:13 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 01:13 PM IST
ரூ.156க்கு பதில் ரூ.15,682 கூகுள் பே செய்த நபர்! ஆட்டோ ஓட்டுநர் செய்த விஷயம்!
Image Credit: Viral LinkedIn Post | X

About the Author

Yuvashree

Yuvashree

யுவஸ்ரீ, 3 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் டிஜிட்டல் மீடியாவில் பணியாற்றி வருகிறேன். சினிமா, வைரல், குற்றம் மற்றும் உள்ளூர் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகளை எழுதுவதில் ஆர்வம் உள்ளது. கதை மற்றும் கவிதைகளை எழுதுவதும், அவற்றை சில மேடைகளில் பகிர்வதும் எனக்கு பிடித்த விஷயங்கள்.

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