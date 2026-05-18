மத்திய அரசு ஊழியர்களே அலர்ட்! பெற்றோரா? மாமனார்-மாமியாரா? இனி ஒருமுறை தான் சாய்ஸ்!

New CGHS Rule: 2026 மே 13 அன்று வெளியான புதிய அரசாணையின்படி, ஆண் அரசு ஊழியர்கள் தங்களின் பெற்றோர் அல்லது மாமனார்-மாமியாரை CGHS பலன்களுக்குத் தேர்ந்தெடுக்க ஒருமுறை மட்டுமே வாய்ப்பு வழங்கப்படும். எடுத்த முடிவை பின்னாட்களில் மாற்ற முடியாது. இதற்கான வருமான வரம்பு மற்றும் தகுதி விதிகள் இக்கட்டுரையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

Written ByShiva MurugesanUpdated byShiva Murugesan
Published: May 18, 2026, 01:54 PM IST|Updated: May 18, 2026, 01:54 PM IST
Image Credit: CGHS rules 2026: Central Government Employees Medical Benefits | Image Credit: AI Generated

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan is a seasoned media leader in the Indian digital landscape, specializing in the intersection of traditional journalism and modern SEO technology. With a proven track record of scaling digital news platforms, he excels in managing high-pressure news environments and delivering real-time updates to millions of readers.

