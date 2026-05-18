/மத்திய அரசு ஊழியர்களே அலர்ட்! பெற்றோரா? மாமனார்-மாமியாரா? இனி ஒருமுறை தான் சாய்ஸ்!

New CGHS Rule: 2026 மே 13 அன்று வெளியான புதிய அரசாணையின்படி, ஆண் அரசு ஊழியர்கள் தங்களின் பெற்றோர் அல்லது மாமனார்-மாமியாரை CGHS பலன்களுக்குத் தேர்ந்தெடுக்க ஒருமுறை மட்டுமே வாய்ப்பு வழங்கப்படும். எடுத்த முடிவை பின்னாட்களில் மாற்ற முடியாது. இதற்கான வருமான வரம்பு மற்றும் தகுதி விதிகள் இக்கட்டுரையில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.
CGHS Rules 2026: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான செய்தி. மத்திய சுகாதார மற்றும் குடும்ப நல அமைச்சகம், சிஜிஎச்எஸ் (CGHS) மற்றும் சிஎஸ்(எம்ஏ) CS(MA) விதிகளின் கீழ் மருத்துவ நலன்களைப் பெறுவது குறித்து மிக முக்கியமான தெளிவுபடுத்தலை வெளியிட்டுள்ளது. அரசு ஊழியர்கள் தங்களது பெற்றோர் அல்லது மாமனார்-மாமியாரை தங்களைச் சார்ந்திருக்கும் குடும்ப உறுப்பினர்களாக (Dependents) தேர்ந்தெடுப்பதில் இருந்த குழப்பங்களுக்கு இந்த புதிய உத்தரவு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளது.
மத்திய சுகாதார அமைச்சகம் 2026 மே 13 அன்று வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ குறிப்பாணையின்படி (Office Memorandum), ஒரு ஆண் மத்திய அரசு ஊழியர் தனது பெற்றோர் அல்லது தனது மாமனார்-மாமியார் ஆகிய இரு தரப்பில் யாராவது ஒரு தரப்பினரை மட்டுமே சிஜிஎச்எஸ் திட்டத்தின் கீழ் மருத்துவப் பலன்களைப் பெற தேர்ந்தெடுக்க முடியும்.
மிக முக்கியமாக, இந்தத் தேர்வு "ஒரு முறை மட்டுமே" (One-time option) செல்லுபடியாகும்.
|பெற்றோரைத் தேர்ந்தெடுத்தால்:
|ஒருமுறை பெற்றோரைத் தேர்ந்தெடுத்துவிட்டால், பிற்காலத்தில் அதை மாற்றி மாமனார்-மாமியாரைச் சேர்க்க முடியாது. (பெற்றோர் காலமான பிறகும் கூட இந்த விதியை மாற்ற முடியாது).
மாமனார்-மாமியாரைத் தேர்ந்தெடுத்தால்:
இதேபோல முதலில் மாமனார்-மாமியாரைத் தேர்ந்தெடுத்துவிட்டு, பின்னர் பெற்றோரின் பெயருக்கு மாற்றிக்கொள்ளும் வசதியும் கிடையாது.
சுருக்கமாகச் சொன்னால்:
|நீங்கள் எடுக்கும் முடிவே இறுதியானது. பிற்காலத்தில் எக்காரணத்தைக் கொண்டும் இந்த முடிவை மாற்ற முடியாது என்பதை அமைச்சகம் திட்டவட்டமாகக் கூறியுள்ளது.
இந்த வசதி திடீரென கொண்டுவரப்பட்டது அல்ல. இதற்கு முன்பே இதற்கான அடித்தளம் போடப்பட்டுவிட்டது.
ஜூலை 26, 2023: முதன்முதலில் சிஜிஎச்எஸ் (CGHS) பயனாளிகளுக்கு பெற்றோர் அல்லது மாமனார்-மாமியாரைத் தேர்ந்தெடுக்கும் இந்த வசதி வழங்கப்பட்டது.
மார்ச் 28, 2024: இந்த வசதி மத்திய அரசுப் பணிகள் (மருத்துவ வருகை) விதிகள், 1944 CS(MA) Rules கீழ் உள்ள ஊழியர்களுக்கும் நீட்டிக்கப்பட்டு, இரு தரப்பினரும் சமமாக்கப்பட்டனர்.
மே 13, 2026 (தற்போதைய அறிவிப்பு): இந்தத் தேர்வு வாழ்நாளில் ஒருமுறை மட்டுமே சாத்தியம், இதை மாற்றவே முடியாது என்கிற இறுதித் தெளிவுபடுத்தல் தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சிஜிஎச்எஸ் விதிகளின் கீழ் முதன்மை அட்டைதாரரின் கணவன்/மனைவி தவிர, பின்வரும் தகுதியுள்ள நபர்களும் குடும்ப உறுப்பினர்களாகக் கருதப்படுவர் (ஆனால் அவர்கள் ஊழியரைச் சார்ந்து இருக்க வேண்டும்).
ஒருவர் உங்களைச் சார்ந்திருக்கும் குடும்ப உறுப்பினர் என்று சிஜிஎச்எஸ் திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட வேண்டும் என்றால், அவருக்கு என்று சில வருமான வரம்புகள் உள்ளன.
மாதாந்திர வருமானம்: ஓய்வூதியம், இறப்பு மற்றும் ஓய்வூதிய பணிக்கொடை (DCRG) உட்பட அனைத்து ஆதாரங்களின் மூலமும் கிடைக்கும் மொத்த வருமானம் மாதத்திற்கு ₹9,000 + அகவிலைப்படி (Dearness Allowance) என்ற தொகைக்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.
விதிவிலக்கு: முதன்மை கார்டு வைத்திருப்பவரின் கணவன் அல்லது மனைவிக்கு (Spouse) இந்த வருமான வரம்பு விதி பொருந்தாது. அவர்களுக்கு குடும்ப ஓய்வூதியம் (Family Pension) கிடைத்தாலும், அவர்கள் மருத்துவப் பலன்களைப் பெற தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தங்களின் பெற்றோர் அல்லது மாமனார்-மாமியாரை சிஜிஎச்எஸ் திட்டத்தில் சேர்க்கும்போது, இருதரப்பின் மருத்துவத் தேவைகள் மற்றும் வருமானத் தகுதிகளை நன்கு ஆராய்ந்து, தீர்க்கமாக முடிவெடுப்பது நல்லது. ஏனெனில், நீங்கள் எடுக்கும் இந்த முடிவு பின்னாட்களில் மாற்ற முடியாத ஒன்றாக இருக்கும்.