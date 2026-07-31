/Explainer: ஆகஸ்ட் 1 முதல் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு விதிகளில் மாற்றம், குஷியில் ரயில் பயணிகள்

Tatkal Train Ticket Booking Rules: ரயில் பயணிகளுக்கு முக்கிய தகவல். இனி அவசர பயணங்களின் போது தட்கல் டிக்கெட் புக் செய்வதில் நீங்கள் எதிர்கொண்ட சிக்கல்கள் தீர்ந்துவிடும். இந்திய ரயில்வே 'தட்கல்' (அவசர ஒதுக்கீடு) ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு விதிகளை மாற்றியுள்ளது. புதிய விதிகள் நாளை (ஆகஸ்ட் 1) முதல் அமலுக்கு வருகின்றன.
ரயில்வேயின் இந்த புதிய டோக்கன் முறை, தமக்கோ அல்லது தங்கள் குடும்பத்தினருக்கோ தட்கல் டிக்கெட்டுகளை வாங்க ரயில் நிலையத்தில் உள்ள PRS (பயணிகள் முன்பதிவு அமைப்பு) கவுண்டருக்கு நேரில் செல்லும் பயணிகளுக்காக மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. IRCTC இணையதளம் அல்லது மொபைல் செயலி மூலம் ஆன்லைனில் தட்கல் டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு இதில் எந்த மாற்றமும் இல்லை என்பதை நினைவில் கொள்வது நல்லது. இந்த விதி கவுண்டரில் டிக்கெட் வாங்குபவர்களுக்கு மட்டுமே பொருந்தும்.
மேற்கு மத்திய ரயில்வேயின் போபால் பிரிவின் கீழ் உள்ள அனைத்து முன்பதிவு மையங்களிலும் இந்த முறை ஆகஸ்ட் 1, 2026 முதல் செயல்படுத்தப்படுகிறது. இடைத்தரகர்களின் (touts) நடவடிக்கைகளைக் கட்டுப்படுத்துவதும், சாதாரண பயணிகள் எளிதாகவும் வெளிப்படையான முறையிலும் டிக்கெட்டுகளைப் பெறுவதை உறுதி செய்வதும் ரயில்வேயின் நோக்கமாகும்.
|அம்சம்
|விவரம்
|AC தட்கல் டிக்கெட்டுகள்
|தினமும் காலை 08:30 மணி முதல் 09:00 மணி வரை டோக்கன்கள் வழங்கப்படும்.
|Non-AC (ஸ்லீப்பர் போன்றவை) தட்கல் டிக்கெட்டுகள்
|தினமும் காலை 09:00 மணி முதல் 09:30 மணி வரை டோக்கன்கள் வழங்கப்படும்.
|டோக்கன் ஒதுக்கீடு
|ஒரு கவுண்டருக்கு அதிகபட்சமாக AC வகுப்பிற்கு 10 டோக்கன்களும், Non-AC வகுப்பிற்கு 15 டோக்கன்களும் வழங்கப்படும். (கூட்டத்தின் நிலையைப் பொறுத்து அதிகாரிகள் இந்த எண்ணிக்கையில் மாற்றங்களைச் செய்யலாம்.)
தரகர்களின் செயல்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தவும், உண்மையான பயணிகளுக்குப் பயனளிக்கவும், ரயில்வே நிர்வாகம் இரண்டு முன்னுரிமை வகைகளை (வகை A மற்றும் B) உருவாக்கியுள்ளது:
1. முன்னுரிமை 'A' (தமக்கோ அல்லது குடும்பத்தினருக்கோ டிக்கெட் எடுத்தல்):
நீங்கள் உங்களுக்கோ அல்லது உங்கள் நெருங்கிய குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கோ (எ.கா., பெற்றோர், தாத்தா-பாட்டி, உடன்பிறந்தோர், வாழ்க்கைத் துணை அல்லது குழந்தைகள்) டிக்கெட் வாங்கினால், நீங்கள் 'முன்னுரிமை A'-வின் கீழ் சேர்க்கப்படுவீர்கள்; இவர்களுக்கு முதலில் டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்படும்.
தேவையான ஆவணங்கள் (அடையாளச் சான்று)
2. முன்னுரிமை 'B' (பிற பயணிகளுக்கு)
குடும்ப உறுப்பினர் அல்லாத ஒருவருக்காக நீங்கள் டிக்கெட் வாங்கினால், நீங்கள் 'முன்னுரிமை B'-வின் கீழ் சேர்க்கப்படுவீர்கள்.
தேவையான ஆவணங்கள்
டோக்கன் விதி: 'வகை A'-வைச் சேர்ந்தவர்களின் கோரிக்கைகள் முதலில் பரிசீலிக்கப்படும்; அதன்பிறகே 'வகை B'-வைச் சேர்ந்தவர்களின் கோரிக்கைகள் கவனிக்கப்படும்.
பெயரின் அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்படும் டோக்கன்கள்: ஒவ்வொரு டோக்கனிலும் கவுண்டர் எண் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்; ஒருவர் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட டோக்கன்களைப் பெறுவதைத் தடுக்க அவை பதிவேட்டில் பதிவு செய்யப்படும்.
பிறருக்கு மாற்ற முடியாத டோக்கன்கள்: டோக்கன் யாருடைய பெயரில் வழங்கப்பட்டதோ, அவர் மட்டுமே கவுண்டரில் டிக்கெட் வாங்க முடியும். டோக்கனை வேறொருவருக்கு விற்பதோ அல்லது ஒப்படைப்பதோ தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.
முதலில் வருபவருக்கே முன்னுரிமை: டோக்கன் வைத்திருக்கும் அனைத்துப் பயணிகளின் கோரிக்கைகளும் பரிசீலிக்கப்பட்ட பிறகு இருக்கைகள் மீதமிருந்தால், 'முதலில் வருபவருக்கே முன்னுரிமை' (first-come, first-served) என்ற வழக்கமான விதியின் அடிப்படையில் டிக்கெட்டுகள் வழங்கப்படும்.
பயணிகளுக்குப் பாதுகாப்பான, வெளிப்படையான மற்றும் வசதியான டிக்கெட் முன்பதிவு அனுபவத்தை வழங்குவதற்காகவே இந்த புதிய முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக ரயில்வே மூத்த கோட்ட வணிக மேலாளர் (Sr. DCM) திரு. சௌரப் கட்டாரியா தெரிவித்தார். அனைத்து பயணிகளும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுமாறும், இடைத்தரகர்கள் அல்லது முகவர்களின் தவறான வழிகாட்டுதல்களுக்கு ஆளாக வேண்டாம் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.