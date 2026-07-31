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Explainer: ஆகஸ்ட் 1 முதல் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு விதிகளில் மாற்றம், குஷியில் ரயில் பயணிகள்

Tatkal Train Ticket Booking Rules: ரயில்வேயின் இந்த புதிய டோக்கன் முறை, தமக்கோ அல்லது தங்கள் குடும்பத்தினருக்கோ தட்கல் டிக்கெட்டுகளை வாங்க ரயில் நிலையத்தில் உள்ள PRS (பயணிகள் முன்பதிவு அமைப்பு) கவுண்டருக்கு நேரில் செல்லும் பயணிகளுக்காக மட்டுமே உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jul 31, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:01 PM IST
Explainer: ஆகஸ்ட் 1 முதல் தட்கல் டிக்கெட் முன்பதிவு விதிகளில் மாற்றம், குஷியில் ரயில் பயணிகள்
Image Credit: Tatkal Train Ticket Booking Rules (Representative Photo: AI Image)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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