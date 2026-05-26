/டீசல் ரூ. 100-ஐ நெருங்கியது! சென்னையில் இன்று மீண்டும் உயர்ந்த பெட்ரோல், டீசல் விலை - வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சி!

கடந்த 15 நாட்களில் பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர் உயர்ந்து வருகிறது. நேற்று ரூ. 2.46 உயர்ந்த நிலையில், இன்றும் விலை உயர்ந்துள்ளது. இதனால் சென்னையில் ஒரு லிட்டர் பெட்ரோல் ரூ. 108.01க்கு விற்பனையாகி வருகிறது.
வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் சாமானிய மக்களுக்கு அதிர்ச்சியளிக்கும் விதமாக, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் விலை இன்றும் (மே 26) உயர்ந்துள்ளன. கடந்த இரண்டு வாரங்களாகவே தொடர்ந்து ஏறுமுகத்தில் இருந்து வரும் எரிபொருள் விலை, தற்போதும் கட்டுக்குள் வராமல் நுகர்வோரை நிலைகுலைய செய்துள்ளது.
இன்று காலை பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் வெளியிட்டுள்ள புதிய அறிவிப்பின்படி, சென்னையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு 24 காசுகள் உயர்த்தப்பட்டு, ஒரு லிட்டர் ரூ. 108.01க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல் டீசல் விலை லிட்டருக்கு 23 காசுகள் அதிகரிக்கப்பட்டு, ஒரு லிட்டர் ரூ. 99.78க்கு விற்பனையாகிறது.
கடந்த இரண்டு வாரங்களில் ஏற்கனவே மூன்று முறை விலை அதிகரித்த நிலையில், இன்றும் விலை உயர்ந்துள்ளது வாகன ஓட்டிகளுக்கு பெரும் சுமையை ஏற்படுத்தி உள்ளது. குறிப்பாக, டீசல் விலை ரூ. 100-ஐ நெருங்கி இருப்பது சரக்கு போக்குவரத்தை கடுமையான கலக்கத்திற்கு உள்ளாக்கியுள்ளது. இதனால் அத்தியாவசிய பொருட்களும் விலை உயரும் அபாயம் உள்ளது.
மத்திய கிழக்கு நாடுகளில், குறிப்பாக ஹார்முஸ் நீரிணை (Strait of Hormuz) கடல் பகுதியில் நீடித்து வரும் பதற்றமான சூழ்நிலையின் காரணமாக, கச்சா எண்ணெய் விநியோகச் சங்கிலியில் முட்டுக்கட்டைகள் நீடிக்கின்றன.
சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெயின் மதிப்பு மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்துக்கான காப்பீட்டுக் கட்டணங்கள் உயர்ந்த வண்ணமே இருப்பதால், அதன் சுமையை இந்தியப் பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவனங்கள் தினசரி விலை நிர்ணயக் கொள்கை மூலம் நுகர்வோர் மீது மாற்றி வருகின்றன.
இந்த தொடர் விலையேற்றம் காரணமாக லாரி, வேன் உள்ளிட்ட சரக்கு வாகனங்களின் வாடகை கணிசமாக உயர தொடங்கியுள்ளது. இதன் விளைவாக, சந்தைகளுக்கு வரும் காய்கறிகள், மளிகை போன்ற அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலையும் உயர தொடங்கி, நடுத்தர மக்களின் பட்ஜெட்டை பதம் பார்த்து வருகின்றன.
கடந்த சில மாதங்களாக எவ்வித மாற்றமும் இன்றி நீடித்து வந்த பெட்ரோல், டீசல் விலைகள், மே 15 முதல் திடீரென அதிரடியாக உயர தொடங்கின. கடந்த இரு வாரங்களில் மட்டும் ஐந்து கட்டங்களாக இந்த விலையேற்றம் நடந்துள்ளது.
|தேதி
|பெட்ரோல் உயர்வு (லிட்டருக்கு)
|டீசல் உயர்வு (லிட்டருக்கு)
|மே 15
|ரூ. 3
|ரூ. 3
|மே 19
|90 காசுகள்
|90 காசுகள்
|மே 23
|87 காசுகள்
|91 காசுகள்
|மே 25
|ரூ. 2.46
|ரூ. 2.57
சர்வதேச சந்தை நிலவரங்களை காரணம் காட்டி நுகர்வோர் மீது சுமத்தப்படும் இந்தத் தொடர் விலையேற்றத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க, மத்திய-மாநில அரசுகள் வரியைக் குறைக்க வேண்டும் என்பதே ஒட்டுமொத்த பொதுமக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.